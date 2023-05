Ko je pri 12 letih v Google vtipkala svoje ime, je naredila hudo napako

Danes 35-letna igralka Mara Wilson je zaslovela leta 1993 pri le šestih letih, ko je nastopila v vlogi Nattie Hillard v filmu Očka v krilu. Leto kasneje je zaigrala v vlogi Susan Walker v filmu Čudež na 34. ulici, med zvezde pa jo je izstrelil film Matilda iz leta 1996.

Leta 1994 je zaigrala v vlogi Susan Walker v filmu Čudež na 34. ulici. Foto: Guliverimage

"Ko sem pri 12 letih v Google vtipkala svoje ime, sem naredila napako"

Pred kratkim je izdala knjigo z naslovom Good Girls Don't, v kateri je spregovorila o pritiskih, ki jih je doživljala kot otroška zvezda, odraščanju v Hollywoodu in ranljivih situacijah, v katerih se je znašla. Kot je zapisala, jo je javnost med odraščanjem seksualizirala, moški pa so ji pri 12 letih pogosto pošiljali neprimerne prošnje.

Igralka, ki je pri osmih letih po boju z rakom izgubila svojo mamo Suzie, je poudarila, da sta njena starša na filmskih prizoriščih kljub vsemu dobro skrbela zanjo. Površno je bilo le to, da so šefi od nje brez soglasja staršev zahtevali, da opravlja dodatne ure.

"Ljudje so mi pošiljali neprimerna pisma in na spletu objavljali nesprejemljive stvari o meni. Ko sem pri 12 letih v Google vtipkala svoje ime, sem naredila napako, saj sem videla stvari, ki jih nisem mogla spregledati." Pojasnila je, da je videla pornografske posnetke s svojim obrazom na telesih drugih deklet. Na filmskih setih se je sicer vedno počutila varno, so pa moški pogosto "pripovedovali umazane šale in spolno nadlegovali ženske".

Zaslovela je leta 1993 pri le šestih letih, ko je nastopila v vlogi Nattie Hillard v filmu Očka v krilu. Foto: Guliverimage

Diagnosticirali so ji obsesivno-kompulzivno motnjo (OCD)

Njena igralska kariera se je ustavila med puberteto, ko jo je režiser prosil, naj med snemanjem filma nosi športni nedrček, da bi ji sploščil njene razvijajoče se prsi. Ko je odrasla, je Hollywood ni več dojemal za prikupno, kar jo je močno prizadelo.

Zdravniki so ji kasneje diagnosticirali obsesivno kompulzivno motnjo (OCD), za katero je značilno pogosto čiščenje in umivanje rok, preverjanje (npr. ali je izklopljen plin), kopičenje stvari, ponavljanje besed v glavi ipd.

Danes se ukvarja predvsem s pisanjem. Izdala je že nekaj knjig, povezanih z njeno kariero, med drugim Where Am I Now? True Stories of Girlhood and Accidental Fame.

