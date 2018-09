Kakšne težave pestijo Jima Carreyja? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Foto: © 2018 "Kidding" Showtime Networks Inc. All Rights Reserved.

Serija težave g. Picklesa spremlja ikono otroške televizije in simbol prijaznosti ter modrosti ameriških otrok. Foto: © 2018 "Kidding" Showtime Networks Inc. All Rights Reserved.

Dvakratni prejemnik zlatega globusa Jimm Carrey se je po 14 letih znova povezal z režiserjem filma Večno sonce brezmadežnega uma, oskarjevcem Michelom Gondryjem , in posnel serijo Težave g. Picklesa. Rezultat njunega drugega sodelovanja je zgodba o plemenitem človeku v krutem svetu, ki se spopada s počasno izgubo zdravega razuma.

Komično-dramatična serija Težave g. Picklesa (Kidding) spremlja Jeffa, znanega kot gospod Pickles (Jim Carrey) – ikono otroške televizije in simbol prijaznosti ter modrosti ameriških otrok, ob katerem so odraščali tudi njihovi starši.

Ko pa se Jeffova družina začne razpadati, ta oboževana oseba odkriva, da ne obstaja pravljica, basen ali lutka, ki bi ga lahko vodila skozi nastalo krizo, ki napreduje hitreje od njegove sposobnosti, da se z njo sooči.

Rezultat tega zapleta je smešna in hkrati srce parajoča zgodba o plemenitem človeku v krutem svetu, ki se spopada s počasno izgubo zdravega razuma.

Poslovne in zasebne težave g. Picklesa

Jeff se upira omejitvam, ki mu jih postavljata dobro podmazano kolesje oddaje Čas za lutke gospoda Picklesa in njen izvršni producent Seb (nominiranec za oskarj Frank Langella).

Serijo Težave g. Picklesa je ustvaril Dave Holstein, ki je hkrati tudi izvršni producent, napisal pa je tudi pilotni del. Izvršna producenta serije sta tudi Michel Gondry in njen glavni zvezdnik Jim Carrey.

Seb se boji, da bi lahko Jeffovo psihično stanje porušilo kraljestvo, ki so ga zgradili, zato začne pripravljati oddajo za življenje po Jeffu.

Medtem se Deirdre (dvakratna nominiranka za oskarja Catherine Keener), ki je zadolžena za izdelavo lutk, bori z lastnimi osebnimi in profesionalnimi težavami.

Judy Greer igra Jeffovo odtujeno ženo, v vlogi njunega sina pa je odigral Cole Allen. Med gostujočimi igralci sta tudi Justin Kirk in Ginger Gonzaga.

Prvi del serije Težave g. Picklesa si že lahko ogledate prek storitev videa na zahtevo HBO on Demand in HBO GO, premiera začetne epizode pa bo na programu HBO v ponedeljek, 8. oktobra, ob 21.30.

Napovednik serije Težave g. Picklesa:

Programska mesta na televiziji Telekoma Slovenije

PROGRAM: PROGRAMSKO MESTO: HBO/HBO HD 6 in 201/202 HBO 2/HBO 2 HD 204/205 HBO 3/HBO 3 HD 206/207 HBO On Demand 203 HBO GO 240 Cinemax/Cinemax HD 208/234 Cinemax 2/Cinemax 2 HD 209/235