Jezni oboževalci Igre prestolov želijo ponovno snemanje osme sezone

Osma in hkrati zadnja sezone ene od najbolj priljubljenih serij vseh časov je močno ujezila oboževalce, ti menijo, da so ustvarjalci naredili ogromno napak in na splošno slabo sklenili sezono, na katero so morali čakati skoraj dve leti.

V zadnji sezoni najslabše ocenjeni epizodi

Da se osma sezona ne more primerjati s prejšnjimi, ki so jih nekateri označevali celo za genialne, kažejo tudi ocene v spletni filmski bazi IMDb.

Zadnja sezona - serija ima sicer splošno oceno 9,5 - je ocenjena najslabše do zdaj, pri čemer imata že dve epizodi zadnje sezone rekordno nizki oceni 6,1 (epizoda 4) ter 6,8 (epizoda 5). V preteklih sedmih sezonah niti ena epizoda ni padla pod oceno 8,1.

Kraljevi pristanek naj bi bil obkrožen z morjem, a ga v epizodi štiri obkroža puščava. Foto: IMDb

"Benioff in Weiss sta dokazala, da sta povsem nesposobna pisca"

A oboževalcev ni zmotil samo slabo spisan scenarij, temveč tudi nekateri spodrsljaji, česar pri prejšnjih sezonah nismo bili vajeni. Na primer kavni lonček v epizodi štiri ali pa desna roka Jaimeja Lannisterja, ki mu je v epizodi pet "zrasla" nazaj. Tu je tudi Kraljevi pristanek, ki naj bi bil obkrožen z morjem, a ga v epizodi štiri obkroža puščava.

Zato se je na strani Change.org začelo podpisovanje spletne peticije, s katero zahtevajo, da spet posnamejo osmo sezono z bolj "sposobnimi" pisci, kot sta D. B. Weiss in David Benioff.

Opis peticije se namreč glasi: "David Benioff in D. B. Weiss sta dokazala, da sta povsem nesposobna pisca, če nimata nobenega materiala, na katerega se lahko zanašata. Serija si zasluži zadnjo sezono, ki ima smisel."

Benioffu (levo) in Weissu očitajo, da brez pomoči avtorja sage, Georgea R. R. Martina, sploh ne znata sestaviti dobrega scenarija Foto: Getty Images

Benioffu in Weissu s tem očitajo, da brez pomoči avtorja sage Pesem ledu in ognja, Georgea R. R. Martina, na kateri temelji Igra prestolov, sploh ne znata sestaviti dobrega scenarija, zaradi česar so ju nekateri celo označili za tandem "Butec in butec".

Prav zaradi razpleta osme sezone pa so številni nezadovoljni tudi ob novici, da bosta ustvarjala naslednji film franšize Vojna zvezd.

Na peticiji se je do zdaj nabralo že več kot 355 tisoč podpisov.

