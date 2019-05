Spodrsljaj v Igri prestolov: na mizi lonček znane kavarne

V trenutku, ko so Jon Sneg (Kit Harington), Tormund Giantsbane (Kristofer Hivju) in Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) nazdravljali zmagi nad belimi hodci in temu, da so uspešno ubranili Zimišče, se je na kameri pojavila kavna skodelica "modernejše dobe", ki seveda ni ostala neopažena.

Čeprav je bila v kadru le nekaj sekund in se zelo slabo vidi, za kakšen lonček pravzaprav gre, so oboževalci zaključili, da gre za lonček svetovno znane kavarne Starbucks ter o tem nemudoma opozorili splet in svet.

"Zimišče je očitno imelo prvi Starbucks v zgodovini"

Pojavili so se številni tviti in gifi, pod katerimi spletni komentatorji niso skoparili z besedami: "Zimišče je očitno imelo prvi Starbucks v zgodovini, noro," ter: "Za snemanje šestih epizod so si vzeli dve leti in na mizi pustili Starbucksov lonček", in pa: "Blagajnik v Zimišču v Starbucksu ni pripravljen, da na lonček napiše celo Daenerysino ime."

Winterfell really got the first Starbucks in history. Crazy. pic.twitter.com/abslRqwZKr — Matthew A. Cherry 🏁 (@MatthewACherry) May 6, 2019

They really took 2 years to make 6 episodes and left a Starbucks cup in a scene #GameofThrones pic.twitter.com/90Li696AmM — Allison Minick (@Allison_Minick) May 6, 2019

That Winterfell starbucks cashier ain't ready to write Dany's name on her coffee cup #GameofThrones pic.twitter.com/N4ktWH1NlJ — Joseph (@TheGeneralSYD) May 6, 2019

A nekdo si je vseeno vzel čas za grafično obdelavo lončka, na katerem je zapisano celotno Daenerysino ime, kot je to navada v tej slavni kavarni:

Foto: Facebook

