Jamesa Franca spolnega nadlegovanja obtožilo še pet žensk

Potem ko so se nanj med podelitvijo zlatih globusov usule obtožbe o spolnem nadlegovanju in potem ko jih je zanikal, zdaj na igralca Jamesa Franca letijo nove obtožbe. Tokrat ga je neprimernega vedenja obtožilo pet novih žensk.

Je to pot navzdol za Franca? Foto: Getty Images

James Franco je preteklo nedeljo slavil na podelitvi zlatih globusov, saj je domov odšel s kipcem za vlogo v filmu The Disaster Artist. A slavje ni trajalo dolgo, saj je bil še isto noč deležen obtožb žensk, ki so prek Twitterja izražale zgražanje nad tem, da je prejel nagrado.

V seriji tvitov so med drugim zapisale, da jih je nadlegoval in da poznajo tudi 17-letnico, ki naj bi jo vabil v svojo hotelsko sobo. Nato so se zgrnili še tviti, da je hinavec, ker je nosil broško Time's Up oziroma Konec je (spolnega nadlegovanja, op. a.).

"Stvari, za katere sem slišal, da so bile na Twitterju, niso resnične. Popolnoma podpiram to, da ljudje razkrijejo svoje izkušnje, da imajo glas, ki ga niso imeli tako dolgo. Zato jih nočem nikakor utišati," je dejal po prvih obtožbah. Foto: Cover Image

Nove, hujše obtožbe

Franco se je dan kasneje javno opravičil in dejal, da ne ve, o čem so govorile ženske na Twitterju. "Stvari, za katere sem slišal, da so bile na Twitterju, niso resnične." Zdaj pa so prišle nove obtožbe.

Kot poroča Los Angeles Times, naj bi Franco kot učitelj in mentor izkoriščal svojo moč nad študentkami in se do njih neprimerno vedel. Ena od njih Sarah Tither-Kaplan je razkrila, da si je Franco med snemanjem oralnega seksa snel ščitnik genitalij, ki je prekrival vagine igralk. Še ena igralka je potrdila te obtožbe.

"Precej hitro mi je postalo jasno, da mu ne smem reči 'ne'. A mislim, da je izkoriščal svojo moč, saj je obstajala cela kultura neznanih žensk, kultura žensk, ki se jih lahko zlahka nadomesti," je dejala.

Še dve študentki sta dodali, da se je igralec velikokrat razjezil, če se nista hoteli sleči za snemanje. Podobno se spominja Hilary Dusome, ki pravi, da je ustvarjal sovražno nastrojeno okolje na snemanju reklame in tudi od nje zahteval, naj si sleče majico. "Imela sem občutek, da so me izbrali zaradi dobrega dela in izkušenj, a kasneje sem ugotovila, da sem bila izbrana samo zaradi svojih prsi." Dodala je: "Mislim, da ni imel slabih namenov, ko je začel poučevati, a nekje na poti je skrenil na slabo stran in s tem škodoval veliko ljudem."

V nedeljo je osvojil kipec, a v njem ni užival niti en dan. Foto: Getty Images

Študentka Katie Ryan je dejala, da jim je Franco zagotovil, da bodo "vloge vedno prisotne, če boste zanje pripravljene ponuditi spolne usluge ali si sleči majico".

"Sem spremenjen človek"

Igralka Violet Paley, ena od žensk, ki je že med nedeljsko podelitvijo globusov razkrila, da jo je Franco silil v oralni seks, in je bila tudi v romantičnem razmerju z igralcem, je pojasnila, da se ji je Franco kasneje opravičil.

Po škandalu Harveyja Weinsteina oktobra lani mu je poslala e-pošto, Franco pa jo je nato poklical po telefonu, se ji opravičil in dejal, da je spremenjen človek.