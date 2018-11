Hrvaška dobila prvo HBO-jevo serijo, v kateri nastopa tudi Slovenec #foto

HBO je k snemanju prve serije na območju nekdanje Jugoslavije povabil sarajevskega oskarjevca Danisa Tanovića, ki je leta 2001 za film Nikogaršnja zemlja dobil oskarja in zlati globus za najboljši tujejezični film.

Za Tanovića je bilo režiranje Uspeha nova izkušnja, saj TV-serije še ni režiral. O prevzemu novega izzivu ga je prepričal scenarij hrvaškega scenarista makedonskih korenin Marjana Alčevskega. "Serija Uspeh je nova stran v mojem profesionalnem življenju in neizmerno sem užival na snemanjih. To priložnost želim izkoristiti ter se zahvaliti odlični ekipi in igralcem, ki so sodelovali pri tem projektu. Serija temelji na njihovem trdem delu, neizmernem talentu in predanosti," je pred premiero povedal Tanović.

"Glede na to, da je režisersko taktirko prevzel oskarjevec Danis Tanović, smo prepričani, da se bodo z zgodbo, ki na prvi pogled deluje kot tipično zagrebška, zlahka poistovetili tudi gledalci v Sloveniji, Srbiji, Bosni in Hercegovini, Črni gori in Makedoniji," pa je ob novici o snemanju serije Uspeh dejal Marin Kariž, direktor HBO Adrie.

V vidnejši vlogi tudi Borut Veselko

Uspeh je večslojna drama. Štiri popolne neznance poveže nesrečno zaporedje dogodkov, ko poskušajo pomagati žrtvi nasilja. V glavnih vlogah so zaigrali hrvaška igralka Iva Mihalić, srbsko-albanski igralec Uliks Fehmiu, hrvaška igralka Tara Thaller, hrvaški igralec Toni Gojanović in hrvaška igralka Marija Škaričić, vidno in pomembno vlogo pa ima tudi slovenski igralec Borut Veselko.

Uspeh je grenka oda mestu Zagreb, ki skozi zgodbe navadnih ljudi, ki jih je današnja družba potisnila čez rob, prinaša mračen vpogled v različne strukture omenjene družbe. Čeprav se na prvi pogled zdi, da gre za zelo zagrebško serijo, je v resnici to univerzalna, večslojna zgodba, v kateri skozi ljubezen, delo, družino, predanost, negotovost in zločin raziskuje trenutno prevladujoče občutke frustracije, nemoči in pasivnosti v vsakdanjem življenju navadnega človeka v regiji in širše.

Uliks Fehmiu in Toni Gojanović v družbi Boruta Veselka Foto: PR HBO

Toni Gojanović, Iva Mihalić in Tara Thaller, ki šteje komaj 20 let. Foto: PR HBO

Igralci so serijo, ki jo bodo gledalci lahko spremljali od 6. januarja 2019, predstavili pretekli teden na ekskluzivni premieri. Uspeh bo dostopen prek HBO GO in na televizijskem kanalu HBO v državah regije: v Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji, Makedoniji, Bosni in Hercegovini ter Črni gori. Serija bo dostopna tudi gledalcem po vsej Srednji Evropi, v Skandinaviji in Španiji.

Izvršni producent serije Steve Matthews in producentka Ana Balentović Foto: PR HBO

Marin Kariž, direktor HBO Adrie Foto: PR HBO

Že osem let podpora evropskim serijam

Čeprav je Uspeh šele prva HBO-jeva serija na območju nekdanje Jugoslavije, pa HBO Europe že od leta 2010 producira kakovostne serije v Evropi: na Češkem, Madžarskem, v Romuniji in na Poljskem. Leta 2016 so se produkcijske aktivnosti razširile v skandinavske države in v Španijo, leta 2017 pa tudi v regijo Adria.

Med originalno produkcijo HBO Europe so tudi nagrajene serije Krdelo (Poljska), Pušča (Češka), Zlato življenje (Madžarska), Sence (Romunija) in Goreči grm (Češka). Poleg hrvaškega Uspeha so napovedane tudi serije Hackerville (Romunija in Nemčija), Gösta (Švedska), Slepeče luči (Poljska), Beforeigners (Norveška) in Oblivious (Češka).

