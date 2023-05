Varuhi galaksije se vračajo v tretjem filmu, ki je ravno tak preplet humorja in pristne čustvene drame kot prva dva ter daleč najboljši Marvelov superjunaški film zadnjih nekaj let.

Tudi če ne marate stripovskih filmov o ljudeh z nadnaravnimi močmi, ki nosijo spodnjice prek pajkic (to leti nate, Superman!), boste morda pozitivno presenečeni nad Varuhi galaksije. Ti so skupina nekdanjih nepridipravov, ki se podijo po vesolju in pomagajo ljudem. Oziroma različnim bitjem, saj je vesolje pravzaprav sestavljeno iz raznolikih življenjskih oblik in tudi med Varuhi je samo en človek. Vendar pa so kljub tej drugačnosti to vseeno najbolj človeški liki, kar jih je prišlo iz Marvelovega filmskega vesolja.

Poglejte napovednik:

Že samo vstopni kadri prvega filma iz leta 2014 predstavljajo enega najdrznejših filmskih uvodov v visokoproračunskih akcijskih pustolovščinah. Film se namreč odpre s sceno dečka, ki ne zbere dovolj poguma, da bi se poslovil od umirajoče matere, in tako zagrabi svoj walkman ter zbeži iz bolnišnice. Tam ga ugrabi vesoljska ladja. Preskočimo nekaj desetletij in ta fant je zdaj moški, ki se še zmeraj oklepa walkmana in glasbe iz osemdesetih, ko na opustošenem planetu kot kak Indiana Jones išče skriti zaklad in ob tem poplesuje v ritmu.

S to mojstrsko potezo film poveže čustvene, akcijske, fantastične, komične in pustolovske elemente, na katerih zgradi zgodbo o prijateljstvu, sprejemanju drugačnosti, nuji po tem, da se postaviš za to, kar je prav, in potrebi po plesu v ritmih dobre glasbe. In ne glede na to, kako zelo zlajnana je ta šablona, režiser in scenarist James Gunn razvije odlične like ter stke zgodbo, polno neverjetne domišljije, ki z vsakim novim preobratom preseneti.

Ker gre za tretji film o Varuhih in dvaintridesetega v Marvelovem filmskem vesolju, je seveda za polno razumevanje potrebne nekaj predzgodbe. Na primer, kdo je leteče bitje zlate polti, ki prekine začetno sceno ter se začne boriti z Varuhi (Adam Warlock, ki ga je konec prejšnjega filma ustvarila samooklicana nadrasa Monarhov, da bi se maščevali Varuhom), ali pa, kdo je ta Gomora, ki jo objokuje vodja Varuhov Peter Quill (sobojevnica in njegova ljubezen, ki je umrla v filmu Maščevalci: Brezmejna vojna, a se je nato v nadaljevanju pojavila njena mlajša različica, ki ji za Varuhe in Quilla ni mar). A te informacije niso ključne za razumevanje dogajanja v aktualnem filmu, niti za sočustvovanje z junaki ali za smejanje ob neustavljivemu navalu humorja.

Glavni junak tretjega filma je Rocket, rakunu podobno genetsko in kibernetsko ustvarjeno bitje, ki smo ga v prvem filmu spoznali kot lovca na glave in tatu. Osrednji zaplet filma je namreč osredotočen na njegovo predzgodbo in na to, kako se je preobrazil iz prestrašenega rakunjega mladička v zakrknjenega barabina.

Tega dela zgodbe ni lahko gledati, saj vsebuje prizore poskusov na živalih, čeprav se izogne prikazu krutosti in sadističnega nasilja. Pri tem je treba opozoriti, da namen teh prizorov ni v golem šoku ali izzivanju groze, temveč v prikazu logične nadgradnje ideologije rasne nadvlade, ki jo izvaja antagonist. Medtem ko mora Rocket preseči svoje travme, spremljamo tudi osebno rast drugih junakov, ki je učinkovita že znotraj zamejitev tega filma, v sklopu njihove trilogije pa vsem ponudi veličasten lok.

Preplet akcije in humorja

V filmu srečamo nekaj novih likov, med drugim Lajko, prvo psičko v vesolju, ki ji iz nekega razloga pravijo Cosmo. To je dober pokazatelj, v kako raznolik svet nas popeljejo Varuhi, in čeprav večino likov še zmeraj igrajo ljudje z veliko maske in nekaj prostetike, pustijo filmi izredno fantastičen, "vesoljski" pečat. Nič manj ni navdušujoča akcija, ki je bolj izpiljena kot v prejšnjih filmih tega režiserja.

Pri nekaterih kaskadersko-snemalskih podvigih je očiten vpliv Zacka Snyderja, režiserja filmov 300 in Batman proti Supermanu, ki ju veže skupna karierna pot, saj je bil Snyderjev prvenec Zora živih mrtvecev posnet po Gunnovem scenariju. Vendar pa ima Gunn za razliko od svojega kolega dober občutek glede dolžine akcijskih scen. Tako se film ne zaključi s polurno epsko bitko med junaki in zlikovci, temveč so ti spopadi omejeni in zaradi tega toliko bolj eksplozivni.

Kot pri vseh filmih o Varuhih galaksije je najboljše vpletanje humorja v vsako sceno, kjer je to primerno. V otvoritveni sekvenci drugega dela je bil denimo spopad Varuhov z večdimenzionalno pošastjo prikazan v ozadju, medtem ko je mladi Groot poplesaval ob ritmih Electric Light Orchestra.

Tretji del ves čas uporablja podobne pristope, ki včasih temeljijo na vizualnih metaforah, včasih na dialogih, a so zmeraj povsem v skladu z razvojem likov in tempom zgodbe. Čeprav za ta humor najpogosteje poskrbijo "nečloveški" odzivi treh članov Varuhov, ki so najbolj odmaknjeni od ljudi – Draxa, ki nima smisla za metafore, Mantis, ki kot empat prepoznava čustva drugih, a jih ne zadrži zase, in Groota, hodečega drevesa, ki komunicira z različno intonacijo stavkov "Jaz sem Groot", a mu vseeno uspe ustvariti širok spekter komedije in izzvati obilo smeha.

Ali je film Varuhi galaksije: 3. dejanje vreden ogleda?

Varuhi galaksije: 3. dejanje bo bržkone navdušil oboževalce te skupine vesoljskih stripovskih junakov in tudi "potolažil" ljubitelje Marvelovih filmov, da studio ni izgubil tistega čarobnega dotika, ki je v zadnjih petnajstih letih poskrbel za toliko neverjetnih uspešnic. A hkrati je to film, ki ni namenjen zgolj njim. Podobno kot prva dva filma o Varuhih galaksije je tudi tretji fantastična zgodba, postavljena globoko v vesolje, kjer ima avtorjeva domišljija prosto pot, da ustvari pisan in razgiban svet ter nas skozenj popelje na krasno pustolovščino. In ja, to je vredno ogleda.

Ocena: 5

Varuhi galaksije: 3. dejanje (Guardians of the Galaxy: Vol. 3)



Režija: James Gunn



Igrajo: Chris Pratt, Zoe Saldana, Bradley Cooper, Vin Diesel, Dave Bautista, Karen Gillan



Žanr: Znanstvenofantastična pustolovščina



