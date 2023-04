Ta teden je častitljivi 85. rojstni dan praznoval Jekleni mož, Kriptonov poslednji sin, Kal-El, en in edini Superman. Osemnajstega aprila 1938 je namreč izšla prva številka stripa Action Comics, v kateri je bila objavljena prva zgodba o Supermanu, in to kar uvodna, tako da mu je pripadla tudi naslovnica.

Ta izbor je bil menda povsem naključen, a podoba moškega v modro-rdečem trikoju, za katerim plapola rdeče ogrinjalo, je navdušila bralce. Zgodba o vesoljski siroti, ki jo vzgaja pristen ruralni par in ji vcepi trdne moralne nauke, da z njimi rešuje svet, je spodbudila tekmovanje posnemovalcev in zagnala žanr, ki zadnje desetletje vlada v filmskem in televizijskem programu. Zato smo pobrskali po pretočnih videotekah in zbrali nekaj presežkov tega žanra.

HBO Max

HBO Max gosti tudi vsebine sestrskega podjetja, Supermanovega stripovskega založnika DC, ki jih najdemo v ločenem razdelku (tako imenovanem hubu). Ta je dobro založen, čeprav v njem trenutno ni klasičnega Supermana iz leta 1978 s Christopherjem Reevom.

Jekleni mož (Man of Steel)

Jekleni mož je na novo povedana Supermanova zgodba, v kateri je junaka prvič upodobil Henry Cavill. Film nedvomno pretirava z akcijskimi scenami, ki so sicer atraktivne, a predolge, zato pa se odkupi z dobro zastavljeno zgodbo in občasnimi poetičnimi posnetki, ki spominjajo na mojstrskega režiserja Terrencea Malicka.

Liga pravičnih Zacka Snyderja (Zack Snyder’s Justice League)

Ko je med snemanjem superjunaškega spektakla, v katerem moči združijo Superman, Batman, Čudežna ženska, Flash, Aquaman in Kiborg, režiserju Zacku Snyderju umrla hčerka, je prepustil nadzor nad filmom in nadomestni režiser Joss Wheedon ga je korenito spremenil. Med pandemijo je Snyder znova prevzel nadzor in zložil prizore, ki jih je že posnel v skladu z izvirnim načrtom, v celovit film. Rezultat je dolg štiri ure in je resnično epski.

DKino

V videoteki DKino, ki je na voljo naročnikom Telekoma Slovenije, najdemo širok izbor novih filmov in klasik, vključno z dobrim naborom akcijskih filmov in superjunaških spopadov.

Animirani film sledi zgodbi kultne videoigre. Ko Joker pretenta Supermana, da ta ubije Lois Lane, se mu zruši svet in se odloči uveljaviti svojo vladavino. Ustavi ga lahko le Batman, a pripadnost preostalih junakov je razdeljena in tako se pripravlja grozljiv spopad.

Naslovni odred je skupina superzlobnežev, ki so v tajnem zaporu, od koder jih proti njihovi volji rekrutira vodja tajne službe Amanda Waller. Film je nekoliko neenakomeren, a zabaven in poln akcije ter pomeni prvo filmsko upodobitev junakinje Harley Quinn.

SkyShowtime

Tudi v videoteki filmskih studiev Universal in Paramount je veliko akcije, vključno z nekaterimi spregledanimi presežki.

Hulk

Hulk je prvi superjunaški film, v katerem so filmarji poskusili ustvariti junaka kot digitalno animacijo in rezultat se ni posebej obnesel. Film je vseeno zanimiv in napet, tudi Eric Bana je soliden Bruce Banner, a Hulk vseeno velja za enega od slabših filmov oskarjevca Anga Leeja. No, zanimivo je, da je ta ista tehnika v skoraj desetletje pozneje posnetem filmu Zelena svetilka (Green Lantern), ki ga najdete na HBO Max, videti še slabše.

Lucy

Lucy ne temelji na predhodnem stripu, a je vseeno zgodba o superjunakinji. Naslovna protagonistka je ameriška žurerka v Tajpeju, ki je prisiljena postati mula za prenašanje eksperimentalnih mamil. Ko se ji vrečka v želodcu razveže, začenja dobivati nenavadne moči in z vsako uro postaja bolj neustavljiva. V glavni vlogi nastopa Scarlett Johansson.

Disney+

Disney je seveda dom založbe Marvel, ki skupaj s prej omenjenim DC obvladuje več kot polovico ameriškega trga. Filmi o njihovih junakih vladajo kinodvoranam.

Varuhi galaksije (Guardians of the Galaxy)

Čez dober teden v kina prihaja nov film o Varuhih galaksije, skupini antijunakov, ki z združenimi močmi rešijo galaksijo in se ob tem zabavajo. Njihov prvi film je predstavljal prelomnico za studio Marvel, saj se ni držal uveljavljenih formul in je odlično združil nepričakovani humor s pristno dramo.

Maščevalci (The Avengers)

Prvi film, v katerem so pod vodstvom Nicka Furyja združili moči Iron Man, Stotnik Amerika, Hulk, Thor, Črna vdova in Hawkeye, je postal ena od večjih uspešnic prejšnjega desetletja in je poleg oboževalcev navdušil tudi kritike. V poznejših filmih se je ekipa širila do neobvladljivosti, a ta prvi film je krasen. Ne pozabite klikniti na končni prizor po napisih.

Netflix

V največji pretočni videoteki so kmalu ugotovili, da bosta Disney in Warner zaklenila svoje stripovske junake, zato so začeli vzgajati svoje. In to skoraj dobesedno.

Sandman

Sandman je mitološko bitje, a je tudi superjunak stripov založbe DC. Netflixova serija, ki jo je ustvaril avtor stripa Neil Gaiman, je pristna adaptacija prvega letnika stripa, vključno z vsemi bizarnimi stranpotmi, konferenco serijskih morilcev, obiskom Pekla in še čim. Vizualna poslastica.

The Umbrella Academy

Odštekana superjunaška serija o skupini otrok, ki so se rodili v isti sekundi pod nenavadnimi okoliščinami in pozneje razvili supermoči, ko so odraščali v oskrbi ekscentričnega milijarderja. Kompleksna zgodba je polna preobratov, sprememb in celo potovanja v času, tako da nikoli ne neha presenečati.

Amazon Prime Video

Podobno kot Netflix je tudi Amazon hitro nabavil neodvisne stripovske vsebine in pri tem našel nekatere, ki zares izstopajo.

The Boys

Kaj če bi bil Superman egoistični manijak? V svetu The Boys so superjunaki resnični in povečini neznosni in vsi delajo za korporacijo, ki na njihovih podobah snema filme in prodaja paleto izdelkov. Hkrati ne prevzemajo nobene odgovornosti, dokler se jim ne upre tajna združba, imenovana The Boys. Opozorilo: Superman nikoli ne bi odobril ravni nasilja, količine krvi in narave spolnih praks v tej seriji.

The Power

Sveža serija The Power ne temelji na stripih, temveč na literarni predlogi Naomi Alderman, ki je na voljo tudi v slovenskem prevodu kot Moč. Zgodba je postavljena v svet, kjer nenadoma vse najstnice dobijo moč, da jim iz rok šviga elektrika. Kmalu moč dobijo vse ženske in globalne razmere se v trenutku spremenijo.

