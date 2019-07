Filmsko potapljanje ladjic, jadrnic in podmornic

Lovec ubijalec (Hunter Killer, 2018)

Kapitan nepreizkušene ameriške podmornice (Gerard Butler) združi moči z elitnim vodom mornariških tjulnjev, da bi rešili ruskega predsednika (Gary Oldman), ki ga je med državnim udarom ugrabil odpadniški general. • V torek, 30. 7., ob 14. uri na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Kursk: prekletstvo globine (Kursk, 2018)

Zvezdniška igralska zasedba (Matthias Schoenaerts, Léa Seydoux, Colin Firth, Max Von Sydow) v biografskem filmu Thomasa Vinterberga o katastrofi, ki je leta 2000 doletela ponos ruske flote, jedrsko podmornico K-141 Kursk. V času te tragedije je bilo na krovu 118 mornarjev in častnikov, večina jih je bila mlajša od 30 let. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Lov na Rdeči oktober (The Hunt for Red October, 1990)

Ko se sklene poveljnik vrhunske sovjetske podmornice Rdeči oktober upreti ukazom Kremlja in prebegniti na ameriško stran, se v dirki s časom začne napeti podvodni lov, jedrsko vojno med velesilama pa poskuša preprečiti analitik CIE Jack Ryan (Alec Baldwin). Priredbo romana Toma Clancyja je režiral John McTiernan (Umri pokončno). • V ponedeljek, 29. 7., ob 3.20 na Cinemax 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Črna voda (Black Water, 2018)

Po neuspeli misiji se tajni agent Wheeler (Jean-Claude Van Damme) znajde v ujetništvu na podmornici. Kmalu ugotovi, da so mu podtaknili dokaze in ga obtožili izdaje. Da bi dokazal svojo nedolžnost, agent združi moči s skrivnostnim sojetnikom Marcom (Dolph Lundgren). • V soboto, 20. 7., ob 20. uri na Kino.*

V srcu morja (In The Heart Of The Sea, 2015)

Ron Howard, z oskarjem nagrajen režiser Čudovitega uma, predstavlja akcijsko pustolovščino o resnični pomorski katastrofi, ki je leta 1820 doletela kitolovko Essex iz Nove Anglije in pozneje navdihnila sloviti roman Moby Dick. Proti kitu se borijo Chris Hemsworth, Cillian Murphy, Tom Holland, Ben Whishaw in Brendan Gleeson. • V videoteki DKino.

Izgubljena med valovi (Adrift, 2018)

Po neverjetni resnični zgodbi posneta romantična pustolovščina o mladem in sveže zaljubljenem paru (Shailene Woodley in Sam Claflin), ki se odpravi na jadranje čez Tihi ocean, kjer ju zajame najmočnejši zabeleženi orkan v zgodovini. • V soboto, 27. 7., ob 13.45 na CineStar TV Premiere 1.

Kapitan Phillips (Captain Phillips, 2013)

Paul Greengrass prinaša resnično zgodbo o ugrabitvi ameriške tovorne ladje Maersk Alabama s strani somalijskih piratov leta 2009. Film se osredotoča na odnos med ladijskim poveljnikom Richardom Phillipsom (Tom Hanks) in vodjo piratov Musejem (Barkhad Abdi), ki kapitana vzame za talca. Šest nominacij za oskarja, tudi za najboljši film in stranskega igralca (Abdi).• V videoteki DKino.

Vihar vseh viharjev (The Perfect Storm, 2000)

Oktobra 1991 se iz Gloucestra v Massachusettsu šest članov posadke ribiške ladje Andrea Gail še zadnjič v tisti sezoni odpravi na lov za zaslužkom. Ne vedo, da se na morju pripravlja najsilovitejši orkan, ki so ga zabeležili v prejšnjem tisočletju. V uspešnici Wolfganga Petersena (Podmornica) se za življenja borijo George Clooney, Mark Wahlberg, John C. Reilly in William Fichtner. • V nedeljo, 28. 7., ob 11.55 na Kanal A.*

Kon Tiki (Kon-Tiki, 2012)

Za tujejezičnega oskarja nominirana upodobitev resnične zgodbe o mladem norveškemu pustolovcu Thoru Heyerdahlu. Ta se je s splavom, narejenim po načrtih starih Inkov, in skupino somišljenikov odpravil na neverjetno, skoraj 7.000 kilometrov dolgo plovbo čez Tihi ocean. • V videoteki DKino.

Edino morje ve (The Mercy, 2018)

Colin Firth in Rachel Weisz v resnični zgodbi o Donaldu Crowhurstu, čigar poskus, da bi z jadrnico preplul svet, se konča z eno največjih skrivnosti v zgodovini. Njegova jadrnica, ki je bila zaradi vrste preložitev komajda končana pravočasno in pred plovbo ni bila preizkušena, je skrivnostno izginila. • V nedeljo, 28. 7., ob 18.10 na CineStar TV Premiere 1.

Globina (The Deep, 2012)

Film, posnet po resničnih dogodkih, pripoveduje o islandskem ribiču, ki je leta 1984 čudežno preživel brodolom in zaradi svoje osupljive zmage nad naravo postal narodni heroj, simbol islandske vzdržljivosti, pa tudi velika znanstvena uganka. Islandski kandidat za tujejezičnega oskarja se je uvrstil v ožji izbor za to nagrado. • V videoteki DKino.

Peklensko morje (White Squall, 1996)

Resnična zgodba o skupini bogatih najstnikov v elitni šoli, ki se poda na potovanje na šolski jadrnici, da bi pridobila izkušnje in disciplino. Ko naletijo na tropsko nevihto, se šolski izlet spremeni v boj za preživetje. V filmu Ridleyja Scotta igrajo Jeff Bridges, Ryan Phillippe in Scott Wolf. • V videoteki Pickbox NOW.

Napovednik filma Lovec ubijalec:

