Film, s katerim ne boste zakockali svojega časa

Film Dungeons & Dragons: Čast med tatovi nima nobene povezave s slovito obupnimi filmi iz začetka tisočletja, saj predstavi povsem novo zgodbo iz sveta igre, po kateri nosi ime. Gre za docela klasično fantazijsko pustolovščino o skupini raznovrstnih junakov, ki združijo moči, da rešijo svet. Vodi jih bistroumen trubadur, ob njem pa so mogočna bojevnica, negotov čarovnik, spreminjevalka oblike in nekaj časa tudi časten in hraber paladin. Film ne poskuša izumiti novih formul ali pristopov, temveč stavi na prepričljivo arhetipske junake, bogato zgrajen svet, izpiljene akcijske prizore in veliko humorja.

Kakšne ječe in kateri zmaji?

Dungeons & Dragons oziroma po slovensko ječe in zmaji, okrajšano kar D & D, je ime priljubljene kreativne namizne igre s kockami, v kateri igralci ustvarijo svoje like, vodja igre (tako imenovani dungeon master) pa ustvarja svet, predstavlja naloge in jim na pot postavlja zmaje in druge pošasti, ki jih morajo premagati, da lahko končajo svojo misijo. Liki so praviloma zasnovani na fantazijskih stalnicah, podobno kot druščina tega filma, igralci pa jim lahko dodajo poljubne lastnosti in šibkosti, najbolj zagreti pa se za igro tudi zamaskirajo vanje. Ko se kateri od junakov znajde pred pošastjo ali drugo prepreko, ki mu jo naloži vodja igre, napove svoje dejanje, na primer napad z mečem ali magijo, in vrže večstransko kocko (do 20), od rezultata pa je odvisen uspeh njegovega napada.

Dobro zastavljene misije lahko trajajo tudi več večerov in so zabavne tako v družabnem smislu kot tudi v kreativnem. Igralec Vin Diesel, televizijski voditelj Stephen Colbert in komik Robin Williams so le nekateri izmed slavnih predstavnikov sveta zabave, ki prisegajo, da jih je igranje Dungeons & Dragons spodbudilo k ustvarjalnemu poklicu.

A vrnimo se k filmu. Zgodba se začne v ječi, kjer ždita glavna junaka, bard Edgin in bojevnica Holga, in čakata na možnost pomilostitve. Skozi komično zaslišanje izvemo nekaj ozadja in že je čas za vratolomni pobeg in epsko potovanje do velikega mesta, kjer se ustvari osrednji konflikt in Edgin začne kovati načrte za drzni rop. A preden bi ga lahko izvedla, potrebujeta ekipo junakov z nadnaravnimi močmi, nato pa morajo skupaj zbrati informacije in čudežne artefakte, ki so nujni za udejanjenje načrta. Ta dinamični in razgibani del zgodbe zasede skoraj polovico filma in je neustavljiv vrtiljak akcije in humorja, ki si vmes vzame ravno dovolj pavze za čustvene razvoje junakov.

Med humorjem in malikovanjem

Podobno kot pri dobri igri D & D je tudi pri fantazijskem filmu ključnega pomena bogato zgrajen svet in to je tudi ena izmed najmočnejših strani filma Čast med tatovi. Akcija se odvija v velikem, bleščečem mestu, v gozdovih in močvirjih, zapuščenem pokopališču, globokih votlinah, polnih starodavnih prekletstev, junaki se borijo za življenje v areni s spreminjajočim se labirintom in se, kakopak, znajdejo v ječah ter se zoperstavijo zmajem.

Ob tem je uspelo scenariju med akcijske prizore in tudi vanje stlačiti še ogromno humorja. Ta deloma temelji na razkoraku med sodobnim življenjem in fantazijskim svetom, občasno pa se ponorčuje tudi iz stalnic tega žanra, vendar nikoli na podcenjujoč ali prezirljiv način. Nekako mu uspe loviti ravnotežje med skoraj prostaškimi šalami čez tolstega zmaja in fascinacijo nad smrtonosnostjo tega veličastnega pravljičnega bitja.

V glavni vlogi se odlično odreže Chris Pine, ki je v aktualnih filmih Zvezdnih stez upodobil kapitana Kirka, tukaj pa izžareva isto mero karizme in samozavesti, a ji kot trubadur z lutnjo doda še dobro mero ironičnosti in živahnosti. Michelle Rodriguez, ki je zaslovela z boksarskim filmom Girlfight in akcijsko stalnico tega tisočletja, Hitri in drzni, je seveda idealna za vlogo neustavljive bojevnice (z nenavadnim okusom za moške).

Med preostalimi posebej izstopa Hugh Grant kot prevarantski tat in lord, ki junakom greni življenje, v manjših, a impozantnih vlogah pa se pojavita tudi Daisy Head in Regé-Jean Page iz Netflixovih serij Shadow and Bone oziroma Bridgerton. Režijo filma sta prevzela Jonathan Goldstein in John Frances Daley, ki sta zaslovela z odštekanimi komedijami, kot sta Nore počitnice: Nova generacija in Družabni večer, bila pa sta tudi scenarista uspešnice Spider-Man: Vrnitev domov. Pri tem je njuna izbira še toliko bolj posrečena, ker je John Frances Daley v mladih letih igral zagretega igričarja D & D v kultni seriji Freaks and Geeks.

Je Dungeons & Dragons: Čast med tatovi vreden ogleda?

Če ste ljubitelj Gospodarja prstanov, Igre prestolov ali katerekoli druge fantazijske literarne, filmske ali televizijske sage, ste najbrž že kupili vstopnico za ta film in vas ne bo razočaral. Po drugi strani bo naslov bržkone odvrnil tiste, ki ne marajo zmajev ali fantazije, a teh najbrž ne bi nič prepričalo o ogledu. Vendar pa so razkošno zgrajen svet, zelo dobro posneti akcijski prizori, prikupno tipizirani, a raznovrstni liki in obilica humorja recept za zabaven film, ki bo najbrž zlahka osvojil tudi tiste gledalce, ki sicer niso privrženci tega žanra. Najbolj kritično ga bodo nedvomno gledali igralci D & D, saj so zelo zaščitniški do svojega hobija. Film seveda ne more ponuditi enako kreativne izkušnje, kot jo igranje igre, a z upoštevanjem njenih zakonitosti in vključitvijo številnih elementov vzbudi podobno vzdušje in postreže z zgodbo, ki te posrka v akcijo.

Dungeons & Dragons: Čast med tatovi (Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves)



Režija: Jonathan Goldstein in John Frances Daley



Igrajo: Chris Pine, Michelle Rodriguez, Hugh Grant, Justice Smith, Regé-Jean Page, Sophia Lillis, Daisy Head.



Žanr: fantazijski



