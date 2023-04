Egipčane razjezila Netflixova Kleopatra, ker jo igra temnopolta igralka

Napoved Netflixove igrane dokumentarne serije African Queens: Queen Cleopatra, ki bo premiero dočakala 11. maja, je v Egiptu sprožila plaz kritik, ker staroegipčansko vladarico igra temnopolta igralka, medtem ko naj bi bila dejanska Kleopatra po trditvah nekaterih zgodovinarjev svetlejše polti.

Za vlogo Kleopatre so izbrali britansko igralko Adele James, da bi s tem "poudarili stoletja dolge debate o tem, kakšne rase je bila ta vladarica", je februarja ob najavi dokumentarca pojasnila igralka Jada Pinkett Smith, ki je izvršna producentka dokumentarca in v njem nastopa kot pripovedovalka. "Prebivalstvo Egipta je bilo takrat multikulturno in mešanih ras," je dodala, "Kleopatrina rasa ni zabeležena, identitete njene matere in materinih staršev niso znane. Nekateri ugibajo, da je bila egiptovskega porekla, drugi pa, da je bila Grkinja."

Čeprav je bila igralka v vlogi Kleopatre znana že dlje, je v Egiptu završalo, ko je Netflix prejšnji teden objavil napovednik.

Poglejte napovednik:

Priznani egiptolog in nekdanji minister za starine Zahi Hawass je za časopis Al Masry al Youm dejal, da je dokumentarec "povsem lažen. Kleopatra je bila Grkinja, kar pomeni, da je bila svetlejše poti."

"Netflix skuša ustvariti zmedo s širjenjem lažnih in zavajajočih informacij, da je bila staroegipčanska civilizacija temnopolta," je še izjavil Hawass in sonarodnjake pozval k protestu.

Odvetnik Mahmoud al Semary pa je v nedeljo vložil celo uradno pritožbo in od javnega tožilstva zahteval, naj "sproži potrebne zakonske postopke" in v Egiptu blokira dostop do Netflixa, poroča BBC. V pritožbi je navedel, da vizualni materiali in vsebina dokumentarne serije kršijo egiptovsko medijsko zakonodajo, Netflix pa je obtožil, da "promovira 'afrocentrično' razmišljanje" ter "skuša izkriviti in izbrisati egiptovsko identiteto."

Ustvarjalci serije so na kritike odvrnili le, da je "poreklo Kleopatre predmet mnogo razprav", glavna igralka, ki se je znašla pod plazom spletnih napadov, pa je izjavila: "Če vam ni všeč zasedba, oddaje ne glejte."

Najslavnejša hollywoodska upodobitev zgodbe o Kleopatri je bil film iz leta 1963, v katerem je vladarico upodobila Elizabeth Taylor. Foto: Guliverimage

Kleopatra se je rodila v egiptovskem mestu Aleksandrija leta 69 pred našim štetjem in je bila zadnja vladarica grško govoreče dinastije, ki jo je začel Ptolemej, general Aleksandra Velikega, ob tem navaja BBC. Leta 51 pred našim štetjem je na prestolu nasledila svojega očeta Ptolemeja XII. in vladala do leta 30 pred našim štetjem, po tem pa je oblast v Egiptu prevzel starorimski imperij.

Kdo je bila njena mati, ni znano, zgodovinarji ugibajo, da bi lahko izvirala ali iz Egipta ali pa od kod drugod na afriški celini.

