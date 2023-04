Bratoma Super Mario kopni prednost pred zasledovalci

Brata Super Mario film (The Super Mario Bros. Movie) je ta konec tedna pritegnil 3.686 gledalcev, kar je dobra četrtina 12 tisočih, ki jih je pritegnil konec tedna poprej. Na drugem mestu pa je evropska animacija Ups 2! Pustolovščina se nadaljuje (Oops! The Adventure Continues), nadaljevanje ne posebej uspešnega filma iz leta 2015, Ups! Noe je odšel (Oops! Noah Is Gone), ki nadgrajuje reinterpretacijo biblijske zgodbe. Tudi tretjeuvrščeni film, najstniška romantična drama Čudovita polomija (Beautiful Disaster), je zabeležila konkreten upad števila gledalcev in je pri 1.205 gledalcih zadnji film na lestvici, ki je presegel tisočico.

Blizu tisočice je bila še grozljivka Papežev eksorcist (The Pope’s Exorcist) z Russllom Crowom v glavni vlogi, naslednja tri mesta pa dosegajo filmi, ki so imeli praktično isto število gledalcev: akcijski triler John Wick 4 s Keanom Reevesom v glavni vlogi, fantazijska pustolovščina Dungeons & Dragons: Čast med tatovi (Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves) in težko pričakovana novost tega tedna, Trije mušketirji: D’Artagnan (Les trois mousquetaires: D’Artagnan). Francoska pustolovska zgodovinska drama je predelava slovitega romana Alexandra Dumasa starejšega in žanje zelo pozitivne ocene – tako med kritiki kot med gledalci.

Tudi lansko leto je bil ta konec tedna očitno precej sončen, saj je bilo skupno število gledalcev le za 20 odstotkov višje. Najbolj gledani film je bil animirano-igrani Ježek Sonic 2 (Sonic the Hedgehog 2), ki je po številu gledalcev – ne pa tudi po zaslužku – prehitel spektakel Magične živali: Dumbledorjeve skrivnosti (Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore), zdaj zares očitno poslednje prednadaljevanje Harryja Potterja, saj bomo v prihodnjih letih dobili novo priredbo knjig o mladem čarovniku, to pot kot serijo. Zato pa je bil dvakrat večji obisk kinov pred petimi leti, ko smo imeli premiero globalno največje uspešnice tistega leta, Maščevalci: Brezmejna vojna (Avengers: Infinity War). Zanimivo, tudi desetletje nazaj so kraljevali Marvelovi superjunaki, takrat je bila namreč premiera Iron Mana 3. Dumbledorjeve skrivnosti so na voljo v videoteki DKino, Maščevalce, Iron Mana 3 in vse preostale Marvelove filme pa lahko najdete na Disney+.

Prihodnji teden se na samem vrhu najbrž ne bo prav nič spremenilo, saj je edini novi film v širši distribuciji komična kriminalka Mama mafia (Mafia Mamma) s Toni Collette in Monico Bellucci v glavnih vlogah. V Kinodvor in kinodvorane mreže Art kino prihaja francoska drama Nekega lepega jutra (Un beau matin) z Bondovim dekletom Léo Seydoux v glavni vlogi in v režiji Mie Hansen-Løve, ki je lani navduševala z Bergmanovim otokom (Bergman Island).

