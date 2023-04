Zdaj je uradno: prihaja serija o Harryju Potterju

Maja se bo pretočna videoteka HBO Max poslovila in nadomestila jo bo nova, imenovana zgolj Max. Ta bo vključevala obilico vsebin iz sestrske videoteke Discovery+, ob napovedi spremembe pa so napovedali tudi cel kup novosti, med drugim serijo o Harryju Potterju in naslednjo serijo iz sveta Igre prestolov, Vitez sedmih kraljestev.

Napovedane spremembe v HBO Max bodo najprej uvedli maja v ZDA, jeseni v Latinski Ameriki in v začetku prihodnjega leta v Evropi, tako da pri nas še nekaj časa ne bo večjih pretresov. Bomo pa med tem časom najbrž dobivali vse največje igrane serije in filme, ki bodo v ZDA prišli v knjižnico Max. Med prvimi je tako napovedan film Shazam! Bes bogov, ki je trenutno v kinu, kmalu pa naj bi sledila tudi nova sezona serije Pravi detektiv s podnaslovom Nočna dežela. Dogajanje bo tokrat postavljeno na Aljasko, kjer morata policistki raziskati primer pogrešane skupine raziskovalcev, ki je izginila, tik preden za več tednov zaide sonce. V glavnih vlogah sta oskarjevka Jodie Foster in nekdanja boksarka Kali Reis.

Prehod s HBO Max na Max je rezultat združitve medijskih konglomeratov Warner in Discovery. Združeno podjetje je eno največjih medijskih podjetij na svetu in obvladuje vse segmente, od filmov (Warner Bros.) do novic (CNN), dokumentarnih vsebin (Discovery, Animal Planet), oddaj za življenjski slog (Food Netwrok, HGTV), otroških vsebin (Cartoon Network), stripov (DC) in športa (Eurosport, NBA TV).

Vodstvo je razložilo, da so HBO črtali iz imena, ker želijo, da se to še naprej povezuje z resnimi vsebinami za odrasle, skupna videoteka pa naj bi dosegala gledalce vseh starosti. Nova knjižnica bo tako združevala vse vsebine, ki so že zdaj v HBO Max, in še kopico serij, tekmovalnih, potopisnih in resničnostnih šovov iz kanalov Discovery Channel, Animal Planet, TLC, Food Network in Travel Channel. Šport in novice pa ne bodo del Maxa, saj so napovedali, da novosti glede teh dveh segmentov še sledijo. Prav tako ni bilo podrobnosti glede filmov in serij iz novega stripovskega vesolja (Superman, Batman …) ali pred kratkim napovedanih filmov Gospodar prstanov.

Za zdaj še ni jasno, kdaj in v kakšni meri bodo te vsebine iz Discoveryja na voljo tudi pri nas, so pa na predstavitvi napovedali kar precej novosti. Te med drugim vključujejo resničnostni šov Love and Translation, v katerem bodo na otoku Američani, ki ne govorijo tujih jezikov, in dekleta z vsega sveta, ki ne govorijo angleško, več kuharskih tekmovalnih oddaj in navezavo na film Barbie, kjer bodo hišni mojstri tekmovali v tem, kdo zna dejansko hišo spremeniti v barbikino.

Med otroškimi vsebinami, ki bodo morda prišle k nam, sta tudi glasbena priredba zgodbe Peter in volk, ki jo je naredil pevec U2 Bono, in anime različica priljubljene serije Rick in Morty. Bomo pa poleg prej omenjenega Pravega detektiva najbrž dobili tudi novo serijo, ki je povezana z Velikimi pokovci, serijo iz sveta filmov Priklicano zlo in serijo Pingvin, ki predstavlja nadaljevanje dogajanja v lanskem filmu Batman s Colinom Farrellom v glavni vlogi.

Spremembe so napovedali tudi pri aplikaciji, ki naj bi bila hitrejša, ponujala bolj relevantna priporočila in nasploh izboljšala uporabniško izkušnjo, pa tudi pri cenah. Tukaj je razlika med ZDA in Evropo precejšnja, saj je pri nas za HBO Max treba odšteti 6,99 evra mesečno (oz. 54,99 evra letno), medtem ko v ZDA najcenejši, z oglasi podprt paket stane 9,99 dolarja, t. i. ultimativni pa stane kar 19,99 dolarja.

Ameriški HBO Max ima sicer že zdaj občutno obsežnejšo knjižnico vsebin od našega, ki vključuje kopico starih filmov in serij ter najnovejše filme tudi iz drugih studiev, vendar pa v osnovnih paketih vseeno ponuja slabšo izkušnjo. Šele ultimativni paket namreč ponuja ločljivost 4K/UHD s prostorskim zvokom, ki jo pri nas dobimo v osnovnem (edinem) paketu, ta pa je občutno cenejši kot karkoli pri njih. Ali bo prehod na Max prinesel podražitev pri nas, še ni jasno, a najverjetneje ne, saj nobeden od konkurenčnih pretočnikov nima tako visokih cen.

Kako pa je torej z najbolj odmevnima napovedma – Harryjem Potterjem in Vitezom sedmih kraljestev? Obe so ravnokar prvič uradno omenili, kar pomeni, da najverjetneje imajo scenariste, potrebovali pa bodo še igralce, režiserje, scenografijo in vse preostalo, tako da ju lahko po najbolj optimističnem scenariju pričakujemo proti koncu prihodnjega leta. Glede na količino izvirnega materiala, novel o klativitezu Duncanu in njegovem oprodi Eggu bo Vitez sedmih kraljestev najverjetneje imel materiala za nekaj sezon, za Harryja Potterja pa so že napovedali, da nas bo spremljal celo desetletje. Torej sledijo priredbe vseh sedmih knjig in morda še drame Otrok prekletstva, tako da je zdaj uradno čas, da začnemo ugibati, kdo bo novi Raws, kdo bo Sirius Black, kdo Krasotilya L’Ohol in, seveda, kdo bo Dumbledore.

