Brata Super Mario film je animirani film, ki temelji na seriji priljubljenih videoiger Super Mario Bros. Film vključuje številne elemente iger in se osredotoči na vidike, ki naredijo te igre in njihove zgodbe zabavne.

V tej fantazijski pustolovščini spremljamo brooklynska vodovodna inštalaterja Maria in Luigija, ki ju čudežna cev posrka v fantastični svet, poln nenavadnih bitij, kot so antropomorfne gobe, zlobne želve in divje gorile v gokartih. Ker pristaneta vsak v svojem kraljestvu tega sveta, se Mario odpravi na reševalno misijo, ko izve, da je Luigi pristal v kraljestvu teme, ki mu vlada zlobni Bowser.

A najprej se mora naučiti, kako preživeti in se boriti v svetu, polnem gob, ki jih sicer ne mara. Princesa Peach, ki vlada kraljestvu prikupnih govorečih in hodečih gob, postane njegova mentorica in ga odpelje s seboj v džungelsko kraljestvo, da bi pridobila pomoč Donkey Konga in njegovih goril v boju proti Bowserju.

Potovanje, spopadi in urjenje sledijo sistemom različnih iger iz sveta Super Mario Bros, vključno s skakanjem, pridobivanjem začasnih dodatnih moči z razbijanjem kock (kar je tudi v slovenščini poimenovano kar "power-up"), metanjem želv, napadi ljudožerskih, lončnic piranj in seveda divje vožnje z gokarti. Mario se s številnimi neuspešnimi poizkusi postopoma nauči pravilno skakati in izmikati napadom, podobno kot se igralci iger Mario Bros učijo uporabljati igralni plošček in gumbe. Medtem ko Mario napreduje v spretnostih, film potuje med različnimi svetovi in nalogami, ki ponudijo izkušnje iz različnih iger.

Slavni vodovodni inštalater se predstavi

Lik Maria se je prvič pojavil v igri Donkey Kong za arkadne igralnike leta 1981. Tam je bil človeček, ki se je premikal navzgor po lestvah in platformah, medtem ko je opičjak vanj metal sode, ki jih je bilo treba preskočiti. Dve leti kasneje je sledila igra Mario Bros, ki je imela nekatere osnovne igralne elemente in je vpeljala še drugega igralca, Luigija. Prva prava igra Super Mario pa je prišla na trg leta 1985 s Super Mario Bros. Narejena je bila za Nintendovo konzolo NES in postavljena v gobje kraljestvo, vključevala pa je tudi skoke, "power-upe" ter številne druge gradnike tako na področju igranja in upravljanja z liki kot tudi na področju podobe in mitologije fantastičnega sveta.

Foto: Karantanija Cinemas

Ta platformna pustolovščina z značilnim dvodimenzionalnim svetom, skakanjem in preskakovanjem, lestvami, ploščenjem nasprotnikov, ki jim pristaneš na glavi, in ognjenimi kroglami je skozi leta dobila številna nadaljevanja in razširitve, ki so prinesle izboljšano grafiko, možnost igranja na ročnih napravah in druge dodatne funkcionalnosti. Hkrati je Nintendo okrog Maria in druščine zgradil paleto drugih iger v povsem drugih žanrih in načinih igranja, denimo dirkaško igro Mario Kart, športne igre Mario Tennis, Golf, Baseball in Olympics, pa tudi ugankarske, pustolovske in izobraževalne. Film se skozi zgodbo pokloni številnim, po večini mimogrede in zmeraj v sklopu akcije.

Mario govori hitro in slovensko

Brata Super Mario film ima hiter tempo in pri 92 minutah povečini kar zdrvi mimo. Podobno kot pri igri se ves čas nekaj dogaja, prednost filma pa je v tem, da se Mariu po neuspehu ni treba vrniti na zadnjo shranjeno lokacijo in vsega še enkrat ponoviti. Glede na številne druge filme, ki so bili posneti po videoigrah, velja pohvaliti tudi razvoj likov. Mario si denimo želi uspeti na lastni poti in se dokazati staršem, ob tem pa skrbeti za svojega brata, medtem ko mu Luigi želi stati ob strani in za trenutek stopiti iz njegove sence. Najbolj spremenjena je princesa Peach, ki ni zgolj stereotipna "damica v težavah", temveč poleg Marievega romantičnega cilja prevzame tudi vlogo njegove mentorice. Avtorji filma so uspešno nadgradili tudi antagonista Bowserja, ki mu v izvirniku glas posodi Jack Black, tako da so lahko izkoristili tudi njegove pevske sposobnosti za nekaj odbitih glasbenih vložkov.

Foto: Karantanija Cinemas

Film je v Sloveniji sicer na voljo zgolj v sinhronizirani različici, tako da bomo lahko glasove slavnih ameriških igralcev, kot so Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Seth Rogen in prej omenjeni Jack Black, lahko slišali šele, ko bo film na voljo v videoteki DKino ali v naročniški videoteki SkyShowtime, ki je v solastništvu istega filmskega studia. Slovenska sinhronizacija je sicer dobro izvedena, vključno z minimalno uporabo italijanskega naglasa, ki so se mu v filmu zaradi pritožb čez žaljivo stereotipizacijo izognili tudi v izvirniku (Mario in Luigi tako govorita samo v oglasu za njun vodovodni servis). Sinhronizacijo je režiral Uroš Buh, ki je tudi posodil glas gobi Toadu, Mario je Mirko Medved, Peach je Nina Grilc, Bowser pa Rok Kunaver. Vsa ta slovenska imena smo tudi že srečali pri številnih odličnih sinhronizacijah.

Je Brata Super Mario film vreden ogleda?

Brata Super Mario film je zabavna pustolovščina, ki z barvitim svetom, hitro zgodbo in humorjem cilja na otroško publiko, a bo dejavnik nostalgije nedvomno pritegnil tudi njihove starše in druge, ki so odraščali ob igrah Super Mario Bros. Čeprav je film nekoliko generičen, je tak pristop nedvomno boljši od temačnega in bizarnega igranega filma Super Mario Bros iz leta 1993, v katerem so igrali Bob Hoskins, John Leguizamo in Dennis Hopper. Igranje Maria je prismuknjena, neobremenjujoča zabava in prav je, da je tak tudi film.

Brata Super Mario film (The Super Mario Bros. Movie)



Režija: Aaron Horvath in Michael Jelenic



Glasovi: Chris Pratt/Mirko Medved, Anya Taylor Joy/Nina Grilc, Charlie Day/Miha Rodman, Jack Black/Rok Kunaver, Keegan Michael-Key/Uroš Buh, Seth Rogan/Štefan Kušar



Žanr: Animirana pustolovščina



