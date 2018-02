Bili smo na snemanju nove slovenske TV-serije #foto #video

Foto: Ana Kovač

Marca na Planet TV prihaja TV-serija Gorske sanje, ki bo, kot že ime pove, zaznamovana s smučanjem. Oglasili smo se na prvem snemalnem dnevu, poklepetali z ekipo in preverili, ali so tudi v resničnem življenju navdušeni smučarji.

Osrednja lika Gorskih sanj sta Mateja in Rok, mlada zaljubljenca, ki ju igrata Vesna Ponorac in Dario Nožić Serini.

Ne eden ne drugi nista novinca na medijski sceni. Vesna je igrala v seriji Česnovi, Dario se je med drugim pojavil v nekaj epizodah Ene žlahtne štorije, najbolj prepoznaven pa je zagotovo kot član glasbene zasedbe Matter.

"Rokove največje sanje so, da bi postal pilot," je o svojem liku v Gorskih sanjah povedal Dario. "Po tem, da ima tako velike sanje, mi je po svoje podoben. Sam sem namreč vedno sanjal, da bi postal glasbeni producent, kar mi je tudi uspelo. No, zdaj pa sem še igralec," je v smehu dodal.

Sicer ne smuča, a se je s profesionalno smučarko lahko poistovetila

Vesna se po drugi strani z Matejo ni povezala takoj: "Ko sem izvedela, da bom igrala profesionalno smučarko, se s tem nisem mogla poistovetiti, ker ne smučam. Potem pa sem ugotovila, da imava pravzaprav veliko skupnih točk. Je vztrajna, ve, kaj hoče, in prav takšna sem tudi jaz."

Vesna Ponorac ni smučarka, sicer pa je našla veliko skupnih točk z Matejo, ki jo igra. Foto: Ana Kovač

V seriji sicer ne bo manjkalo smučarskih prizorov, a bodo za to poskrbeli dvojniki: ekipa si pač ne more privoščiti, da bi si kateri od glavnih igralcev zlomil nogo. Kljub temu, da Dariu ne manjka izkušenj na snegu.

Glavni igralec ima smučanje v družini

"Pravzaprav sem s smučanjem zelo povezan, moja mama in oče sta se spoznala na Jahorini. Oče je tam imel trgovine s smučarsko opremo in servis, bil je demonstrator in akrobatski smučar. Seveda sem zato tudi jaz od majhnega smučal," je povedal in dodal: "Pozneje sem kot vsi pubertetniki začel nasprotovati očetu in začel deskati, zdaj pa sem se vrnil na smuči."

Galerija: kdo je kdo v Gorskih sanjah

1 / 13 2 / 13 Vesna Ponorac - Mateja Rebnik 3 / 13 Dario Nožić Serini - Rok Starman 4 / 13 Judita Zidar - Amalija Osterc (Matejina babica) 5 / 13 Saša Mihelčič - Alenka Rebnik (Amalijina hči in Matejina mama) 6 / 13 Primož Vrhovec - Mitja Rebnik (Matejin oče in Alenkin mož) 7 / 13 Boris Kerč - Maksimilijan Starman (Rokov dedek) 8 / 13 Jure Ivanušič - Simon Starman (Rokov oče in Maksimilijanov sin) 9 / 13 Alenka Tetičkovič - Irena Starman (Rokova mama in Simonova žena) 10 / 13 Ranko Babić - Vučko (prijatelj Mitje Rebnika) 11 / 13 Karin Komljanec - županja Katarina Strnad 12 / 13 Urška Vučak - prodajalka Cvetka 13 / 13 Janez Starina - Bedanec

Trenerja in serviserja igrata deskar in smučarski skakalec

Pri pogovoru o smučanju nismo mogli brez še dveh zanimivih likov iz Gorskih sanj: smučarskega trenerja Mitje (in očeta glavne junakinje Mateje), ki ga igra Primož Vrhovec, ter njegovega kolega, serviserja Vučka, ki ga upodablja Ranko Babić. Oba obvladata zimske športe, čeprav ... "Jaz deskam," je svoje resnično smučarsko znanje pojasnil Babić, medtem ko je Vrhovec v otroštvu treniral smučarske skoke. "Alpsko smučanje je bilo zato zame na nek način prepovedano, da se ne bi navzel napačnih občutkov," je pojasnil.

Režiser, ki je v veleslalomu slavil na odprtem prvenstvu BiH

Ne nazadnje pa smučarskega znanja ne manjka niti Borisu Petkoviču, ki si z Blažem Završnikom deli režiserski stolček Gorskih sanj. V Zenici rojen režiser, ki je med drugim ustvaril mladinsko uspešnico Košarkar naj bo, je namreč leta 1980 na Jahorini zmagal na odprtem prvenstvu Bosne in Hercegovine v veleslalomu.

"Imel sem devet let, kategoriji se je takrat reklo še cicibani ... ali pa sem bil že mlajši pionir, tega se ne spomnim," se je namuznil Petkovič, ki pa to zimo prav zaradi Gorskih sanj ne bo mogel stopiti na smuči. "Letos sem imel velike načrte, da bom na snegu preživel veliko časa. Potem pa je prišlo vabilo v Gorske sanje in zaradi preobilice dela sem to zimo vknjižil le en smučarski dan."