Značilnosti cementnih lepil: potrebni večji jasnost in preglednost

Trg keramičnih ploščic se v zadnjih desetletjih nenehno razvija, pojavljali so se novi materiali in v zadnjem času številni formati ploščic.

Razvoj keramičnih ploščic

Pred začetkom uporabe lepil za keramične ploščice je polaganje potekalo "klasično", v svež estrih s cementno polivko na talnih površinah ali cementno malto na stenskih površinah. Ploščice so bile vpojne in manjših dimenzij. Za polaganje na zunanjih površinah so se najpogosteje uporabljale klinker ploščice. V zadnjih dveh desetletjih se najpogosteje uporabljajo ploščice iz porcelaniziranega gresa, katerih sestava in proizvodni tehnološki postopek vplivata na visoko trdnost in nizko vpojnost. Danes lahko keramične ploščice glede vpojnosti in dimenzije primerjamo s steklenimi ploščami.

Visoko deformabilna lepila potrebna tudi ob večjih temperaturnih spremembah in za ploščice velikega formata

V poletnih mesecih sta temperaturi zraka in podlage prek dneva zelo visoki, zvečer pa se ohladita. Temperaturne spremembe povzročajo že omenjeno (praviloma različno) raztezanje in krčenje obloge in podlage ter posledično lepila. Lepilo torej mora prenesti nastale spremembe. V takšnih primerih posegamo po izbiri lepil razreda deformabilnosti S1 ali po potrebi razreda deformabilnosti S2. Za večjo jasnost in preglednost je priporočljivo vedeti, da razred deformabilnosti S1 pomeni, da se pri preizkušanju prečne deformacije lepilo ob porušitvi upogne od najmanj 2,5 milimetra do 5 milimetrov. V razred deformabilnost S2 spadajo lepila, ki se ob porušitvi upognejo za najmanj 5 milimetrov. Lastnosti lepil za keramične ploščice Mapei so jasno določene in vsaka vreča je opremljena z oznako, ki definira tip in razred lepila v skladu s standardom SIST EN 12004-2:2017.

Poletna gradbena sezona

Opisana lepila za keramične ploščice in kamen (KERAFLEX MAXI S1 ZERO, ULTRALITE S1 FLEX ZERO in ULTRALITE S2 FLEX ) so primerna za izvajanje del na zunanjih površinah tudi v poletni gradbeni sezoni. Prava izbira sta tudi Mapeievi najbolj poznani lepili KERAFLEX in KERAFLEX EXTRA S1 ZERO. Poimenovanje lepil s končnico ZERO (nič) izhaja iz dejstva, da ima izdelek ničelni vpliv na okolje, saj se emisije toplogrednih plinov v celotnem življenjskem ciklu izravnajo s certificirano kompenzacijo.

Podnebne razmere, ki vplivajo na polaganje v poletnih mesecih, so visoka temperatura zraka in posledično podlage, na katere lepimo, veter, nepričakovane nevihte in ohladitve. Polagalcem keramičnih ploščic takšne razmere vsekakor otežijo izvedbo del.

Lepilna posteljica lahko pri 23 stopinjah Celzija in 50-odstotni relativni zračni vlagi ostane nepokrita toliko časa, kot navaja podatek o odprtem času posameznega lepila (npr. za ULTRALITE S1 FLEX ZERO več kot 30 minut po SIST EN 1346). Pri omenjenih poletnih podnebnih razmerah in pri zelo vpojni podlagi se ta čas izrazito skrajša – na samo nekaj minut.

Kadar se takšnim razmeram, ko je temperatura zraka med 25 in 35 stopinj Celzija in/ali piha veter, ni mogoče izogniti, praviloma izberemo lepila s podaljšanim odprtim časom. Za jasnost in preglednost poskrbi proizvajalec lepil. Mapei v skladu s standardom EN 12004 označuje lepila s podaljšanim odprtim časom z oznako E. Opozarjamo, da je kljub temu treba površine osenčiti in pred začetkom polaganja omočiti podlago, na katero lepimo. Spoštovanje odprtega časa lepila je namreč predpogoj, da lepilo doseže zahtevano sprijemno trdnost. Trg ponuja veliko, klasifikacija je jasno označena, uporabnik pa je tisti, ki ima možnost prave izbire.

Da bo izbira lažja in kakovost zagotovljena

KERAFLEX je vsem dobro poznano lepilo za lepljenje keramičnih ploščic in kamna razreda C2TE.

Kakovost lepila se kaže tudi v visokih sprijemnih trdnostih, saj določeno predpisano vrednost teh (v skladu z EN 1348) mnogokrat presega. KERAFLEX torej velja za zanesljivo lepilo s tradicijo. Izpostavimo nekaj značilnih primerov uporabe lepila KERAFLEX:

lepljenje na površine s talnim gretjem,

prekrivanje že obstoječih keramičnih in kamnitih talnih oblog s ploščicami formatov do 30 x 30 centimetrov (ploščica na ploščico),

lepljenje keramičnih ploščic manjših formatov v bazenih in kadeh,

lepljenje keramičnih talnih oblog, podvrženih težkim obremenitvam.

KERAFLEX EXTRA S1 ZERO (C2TE S1/C2E S1) je edinstveno novejše lepilo sive ali bele barve z dvema klasifikacijama. Je enokomponentno, visoko zmogljivo, prilagodljivo cementno lepilo s podaljšanim odprtim časom, ki je lahko v odvisnosti od zmesne vode brez vertikalnega lezenja (pribl. 7 l/vrečo), lahko pa je bolj plastično/mazljivo (pribl. 8 l/vrečo), kar je posebej dobrodošlo pri vgradnji talnih oblog ali vgradnji večjih formatov. Omogoča enostaven nanos z lopatico za lepljenje keramičnih ploščic in izdelkov iz kamna. KERAFLEX EXTRA S1 ZERO je sestavljen iz cementa, peskov izbrane zrnavosti in velikega deleža sintetičnih smol, skladno s formulacijo, ki so jo posebej razvili v Mapeijevem raziskovalno-razvojnem laboratoriju kot prispevek v smeri doseganja trajnostne gradnje.

Z razvojem keramičnih ploščic se je razvijal tudi trg lepil za keramične ploščice in kamen. Danes se tako srečujemo z raznovrstno ponudbo različnih tovrstnih proizvajalcev. Lepila so sčasoma postajala zmogljivejša (KERAFLEX EXTRA S1 ZERO, KERAFLEX MAXI S1 ZERO, ULTRALITE S1 FLEX ZERO, ULTRALITE S2 ZERO) in prilagojena različnim zahtevam v praksi. Pester izbor lahko kupca hitro zmede, zato sta potrebi po jasnosti in preglednosti neizogibni. Mapei je kot odgovorni proizvajalec lepil svoje proizvode ovrednotil v skladu z zahtevanimi standardi in vsemi tehničnimi dokumenti ter tako izpolnil svojo zavezo o jasnosti in preglednosti.