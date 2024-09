Zastareli trendi v notranji opremi, ki so znova postali modni

Tako kot v modi se tudi v notranjem oblikovanju trendi neprenehoma menjajo, prihajajo in odhajajo. Kar je bilo še včeraj v trendu, danes velja za zastarelo, in obratno. Kateri do nedavnega zastareli trendi notranjega oblikovanja so zdaj spet priljubljeni?

Rjava barva

Foto: Shutterstock

Dolgo je bila rjava zapostavljena, a se je zdaj začela spet pojavljati v trendih notranjega oblikovanja. Čeprav se zdi marsikomu neprivlačna, v prostor prinese občutek topline in razkošja ter je obenem nevtralna in osvežujoča.

Kvadratne ploščice

Foto: Shutterstock

Še do nedavnega je veljalo, da so kvadratne keramične ploščice zastarele in so pri notranji opremi vsi uporabljali pravokotne. Zdaj se vračajo, notranji oblikovalci jih v kuhinjah in kopalnicah uporabljajo v najrazličnejših barvah.

Temna lesena tla

Foto: Shutterstock

V zadnjih nekaj letih so se notranji oblikovalci praviloma odločali za tla iz svetlega lesa oziroma za talne obloge s tem videzom, zdaj pa se v prostore vrača temnejši les.

Rdeča barva

Foto: Shutterstock

Po dobrih dveh desetletjih se rdeča vrača v notranje oblikovanje. Bogati rdeči odtenki se spet pojavljajo v vseh prostorih ter jim dajejo svež in sodoben videz.

Tla z vzorcem šahovnice

Foto: Shutterstock

Nekoč priljubljeni črno-beli vzorec šahovnice na tleh, ki so ga izrinili nevtralnejši toni, se vrača v notranje oblikovanje. Gre za brezčasno in zabavno podrobnost, ki v prostor prinese vizualno zanimiv element, primeren tako za sodobne kot tradicionalne interierje.

Cvetlični vzorci

Foto: Shutterstock

Nostalgija za preteklostjo je v interierje vrnila tudi cvetlične vzorce, predvsem na tekstilu, od posteljnin do kuhinjskih prtov.

Teksturirane tapete

Foto: Shutterstock

Nekoč smo tapete množično lepili na stene, nato so bile dolgo izrinjene iz naših domov. Zdaj se vračajo, še posebej priljubljene so takšne z različnimi teksturami, od videza lesa do žametnega otipa.

