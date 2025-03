Takšna je prihodnost gradnje družinskih hiš

Gradnja lastnega doma je več kot le projekt – je uresničitev sanj in ena najpomembnejših življenjskih odločitev. A pot do popolnega doma ni vedno preprosta. Poleg gradbenega procesa zahteva skrbno načrtovanje, pravilno izbiro materialov in natančno izvedbo, da bi zagotovili dolgoročno kakovost bivanja. Od temeljev do strehe je vsak element pomemben, saj vpliva na trajnost, energetsko učinkovitost in udobje, ki vam ga bo dom zagotavljal v prihodnjih desetletjih.

Danes, ko se vse bolj zavedamo pomena trajnostne gradnje in zmanjšanja okoljskega odtisa, so materiali, ki združujejo inovativnost, učinkovitost in varnost, vse bolj iskani. Gradnja ni več zgolj vprašanje stabilnosti konstrukcije, temveč tudi pametne uporabe naravnih virov in optimizacije bivalnih pogojev.

Ključ do uspešne gradnje je torej premišljena izbira – ne le v arhitekturnem smislu, temveč tudi pri materialih, ki zagotavljajo dolgo življenjsko dobo in minimalne stroške vzdrževanja.

Porotherm IZO Profi opeka in strešnik Tondach Planoton 10 – inovativna rešitev, ki združuje hitro, energetsko učinkovito in trajnostno gradnjo s sodobno estetsko dovršenostjo.

Porotherm IZO Profi je izolacijska opeka nove generacije

Kamena volna je že desetletja prepoznana kot eden najučinkovitejših izolacijskih materialov, saj združuje vrhunske toplotno-izolacijske lastnosti, negorljivost, odpornost proti staranju in neprepustnost za vlago. Vse te prednosti so združene v inovativni opeki Porotherm IZO Profi, ki s svojo zasnovo zagotavlja energetsko učinkovitost, trajnost in maksimalno udobje bivanja.

Pri gradnji skoraj ničenergijskih in pasivnih objektov je pomembno, da se toplotne izgube zmanjšajo na minimum, hkrati pa se ohranja optimalni notranji zrak. Prav tu izstopa Porotherm IZO Profi, saj njena vgrajena kamena volna deluje kot naravna zaščita pred toplotnimi izgubami pozimi in preprečuje pregrevanje prostorov v poletnih mesecih. To pomeni manjšo potrebo po dodatnem ogrevanju in hlajenju, kar posledično vodi v znatne prihranke pri porabi energije. Poleg tega ima odlične zvočno-izolacijske lastnosti, ki zagotavljajo mirno in prijetno bivalno okolje.

Opeka je trpežna opeka, odporna proti požaru in potresom. Glinena opeka ima življenjsko dobo več kot sto let, zahteva minimalno potrebo po vzdrževanju in zagotavlja varno ter zdravo bivanje.

Energetsko učinkovita, hitra in čista gradnja

Ker je izolacija že vgrajena v zidake, ni potrebe po dodatnih izolacijskih slojih, kar poenostavi postopek gradnje in skrajša njen čas. V kombinaciji s suhim sistemom lepljenja, ki temelji na poliuretanskem lepilu Porotherm Dryfix.extra, gradnja poteka do trikrat hitreje kot pri klasičnih postopkih, brez uporabe malte, kar pomeni manjše stroške delovne sile in hitrejšo vselitev v nov dom. Sistem gradnje Porotherm IZO Profi je edini opečni sistem, ki se namesto z malto gradi s poliuretanskim lepilom in ima veljavno Slovensko tehnično soglasje (STS).

Posebno lepilo omogoča zidanje tudi pri temperaturah do –5 stopinj Celzija

To zagotavlja kontinuiteto dela na gradbišču in omogoča zaključek projekta v predvidenem roku. Gradnja s Porotherm IZO Profi poteka natančno in urejeno, saj brušena opeka omogoča skoraj popolnoma ravne zidne površine, kar olajša nadaljnjo obdelavo in zmanjša potrebo po debelejših nanosih ometa.

Zaradi teh lastnosti so opeko Porotherm IZO Profi hitro prepoznali kot učinkovito rešitev tako investitorji kot arhitekti in izvajalci. Njena zasnova, ki združuje gradnjo in izolacijo v enem, pomeni sodoben pristop h gradnji trajnostnih in energetsko učinkovitih objektov, ki ne le zmanjšujejo stroške bivanja, temveč tudi pozitivno vplivajo na okolje.

Neprimerljivo boljše toplotno izolacijske lastnosti – prihranek pri stroških ogrevanja in hlajenja tudi do 60 odstotkov.

Najvišji energetski razredi že s 15 centimetri toplotne izolacije.

Manjša debelina zunanjih zidov – večja neto tlorisna površina (bivalna površina).

Streha, ki dopolni popoln dom – Tondach Planoton 10

Ko govorimo o popolnem domu, se gradnja ne konča pri trdnih in energetsko učinkovitih stenah. Pomembno vlogo pri zaščiti, estetiki in udobju bivanja ima tudi kakovostna streha. Ta ne le varuje objekt pred vremenskimi vplivi, ampak tudi prispeva k celotnemu videzu in energetski učinkovitosti hiše. Prav zato je strešnik Tondach Planoton 10 popoln partner inovativni opeki Porotherm IZO Profi, saj skupaj tvorita trajnostno, varno in sodobno bivalno rešitev.

Tondach Planoton 10 je strešnik velikega formata, ki združuje sodoben dizajn in vrhunsko funkcionalnost. Njegove čiste, minimalistične linije se odlično podajo k različnim arhitekturnim slogom, še posebej k novodobnim objektom, kjer je poudarek na preprostih, a dovršenih detajlih. Na voljo je v široki paleti najmodernejših barv, kot sta antracit in titan, za tiste, ki prisegajo na klasične tone, pa sta na voljo tudi rdeča in bela barva. Njegov velik format omogoča hitrejše in enostavnejše polaganje, saj je za pokritje enega kvadratnega metra potrebnih le deset strešnikov, kar pomeni, da je celotno streho mogoče pokriti v krajšem času in z manj porabljenega materiala.

Kako je videti streha s strešniki Planoton 10?

Dom, ki diha skupaj v sožitju naravo

A estetska dovršenost ni edini razlog, zakaj izbrati Tondach Planoton 10. Strešnik je izdelan iz naravne gline, brez kemičnih dodatkov, zato zagotavlja zdravo bivalno okolje in prispeva k naravnemu uravnavanju vlage v prostoru. Njegova posebna struktura omogoča, da vpija vlago iz zraka in jo ob toplejših dnevih postopoma oddaja nazaj v okolje, kar pomeni, da dom "diha" skupaj z naravo.

Poleg tega je Tondach Planoton 10 izjemno trpežen in odporen proti vremenskim vplivom. Zahvaljujoč sodobnim postopkom žganja in dovršeni površinski zaščiti je odporen proti toči, močnim padavinam in ekstremnim temperaturam.

Tondach kakovost zagotavlja tudi dolgoročno zaščito – strešnik ima kar 33-letno garancijo, njegova življenjska doba pa lahko preseže 80 let, kar pomeni, da bo vaš dom pod varno streho več generacij.

Posebna prednost Tondach Planoton 10 strešnika je tudi možnost vgradnje na strehe z blagim naklonom – že od 13 stopinj naprej, kar je redkost pri glinenih strešnikih. To omogoča večjo fleksibilnost pri načrtovanju in izvedbi objektov ter odpira vrata sodobnejši arhitekturi, ki pogosto vključuje strehe z nižjimi nakloni.

Z izbiro strešnika Tondach Planoton 10 se odločite za rešitev, ki vam prinaša vrhunsko zaščito, dolgotrajno obstojnost in sodoben videz, hkrati pa zmanjšuje potrebo po vzdrževanju in prispeva k energetski učinkovitosti objekta.

Ko se Porotherm IZO Profi opeka in Tondach Planoton 10 združita, nastane popolna kombinacija za tiste, ki si želijo sodoben, energetsko učinkovit in dolgotrajen dom. Opeka s kameno volno poskrbi za vrhunsko izolacijo in hitro gradnjo, strešnik pa za elegantno in vzdržljivo streho, ki bo kljubovala vsem vremenskim izzivom.

Ne sklepajte kompromisov pri gradnji svojega sanjskega doma. Izberite preverjene in inovativne rešitve , ki vam bodo omogočile kakovostno bivanje, prihranek energije in brezskrbnost skozi desetletja.