Konec aprila vrt že kliče po delu, a prav v tem obdobju vrtičkarji pogosto naredijo ključno napako: prehitijo naravo. Čeprav so dnevi topli, noči ostajajo hladne, zemlja pa še ni dovolj ogreta za toploljubne vrtnine. Zato je pomembno vedeti, kaj sejemo in kaj sadimo oziroma presajamo na prosto šele po sredini maja, ko mine nevarnost pozebe.

V naših krajih se vrtnarji še vedno ravnajo po obdobju t. i. ledenih mož, ki si sledijo 12., 13. in 14. maja. To obdobje velja za čas zadnjih spomladanskih ohladitev, ki lahko resno poškodujejo ali celo uničijo občutljive rastline. Če ledene može prehitite, tvegate slabo kalitev, zastoj v rasti in na koncu tudi slabši pridelek.

Vrtnine, ki jih na prosto sadimo šele po sredini maja

Med najbolj občutljivimi so paradižnik, paprika in čili. Gre za rastline, ki za uspešno rast potrebujejo stabilne temperature tudi ponoči. Če jih na prosto presadimo prezgodaj, se rast ustavi, listi lahko porumenijo, rastlina pa dolgo stagnira. V praksi to pomeni, da tudi poznejši pridelek ni tako bogat, kot bi lahko bil.

Vrtnine, ki jih sejemo šele v ogreto zemljo

Pri nekaterih vrtninah težava ni le temperatura zraka, temveč predvsem temperatura tal. Semena v hladni zemlji pogosto sploh ne vzkalijo.

Sem sodijo:

kumare

bučke, buče in melone

fižol

sladka koruza

Kumare večina vrtičkarjev seje neposredno na gredo, ker zelo hitro kalijo, lahko pa jih tudi presajamo kot sadike. V obeh primerih velja isto pravilo: na prosto gredo šele, ko je zemlja dovolj topla.

Obstaja kar nekaj vrtnin, ki hlad brez težav prenesejo in jih lahko sejemo že zgodaj spomladi. To so predvsem solata, redkvica, špinača, grah, korenje in peteršilj. Te vrste dobro kalijo tudi pri nižjih temperaturah in jih morebitne hladne noči bistveno ne prizadenejo.

Potrpežljivost se obrestuje

Le nekaj tednov potrpežljivosti lahko na vašem vrtu pomeni občutno razliko, ko boste pobirali pridelek. Če toploljubne vrtnine sejemo ali sadimo prezgodaj, jih mraz zavre ali poškoduje. Če počakamo do sredine maja, pa rastline hitro nadoknadijo čas ter nas nagradijo z močnejšo rastjo in boljšim pridelkom.

Naj vas torej toplo aprilsko sonce ne zavede, saj pri vrtnarjenju velja preprosto pravilo: raje malo kasneje kot prezgodaj.

