R. S.

21. 4. 2026
14.24

33 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
pelargonije balkonsko cvetje balkon Vrt Vrt

Torek, 21. 4. 2026, 14.24

33 minut

Kako pravilno saditi pelargonije za bujno cvetenje vso sezono

Avtor:
R. S.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
pelargonije | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

S toplejšimi dnevi se začne tudi sezona urejanja balkonov in okenskih polic. Pelargonije ostajajo ena najbolj priljubljenih izbir, saj so trpežne, hvaležne in bogato cvetijo. Če želite, da bodo letos res izstopale, je ključno, da jih posadite pravilno, pomembni so vsi koraki od izbire posode do sajenja.

Izbira pravega lonca ali korita za pelargonije

Uspešna zasaditev pelargonij se začne pri izbiri ustrezne posode. Pomembno je, da razmislite, kje bodo rastline stale: na sončnem balkonu, okenski polici ali terasi? Pelargonije potrebujejo dovolj prostora za razvoj korenin, zato naj bodo lonci ali korita visoki vsaj 20 centimetrov.

Ker pelargonije hitro rastejo, je bolje izbrati nekoliko večjo posodo, kot se zdi na prvi pogled potrebno. V balkonskem koritu naj bo med rastlinami približno 20 centimetrov razmika, kar pomeni, da v 60-centimetrsko korito sodijo največ tri rastline. Če jih sadite posamezno, izberite lonce s premerom med 15 in 18 centimetri.

pelargonije | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Pomembno vlogo imata tudi material in barva posode. Temni in glineni lonci hitreje izgubljajo vlago, zato zahtevajo pogostejše zalivanje. Če želite manj skrbi z zalivanjem, so dobra izbira korita z vodnim rezervoarjem.

Kakšna zemlja je najboljša za pelargonije

Kakovosten substrat je eden ključnih dejavnikov za zdravo rast pelargonij. Dober substrat mora zadrževati ravno prav vlage, hkrati pa omogočati odvajanje odvečne vode. Pomembno je tudi, da je dovolj zračen, da korenine dobijo kisik, in da vsebuje dovolj hranil za močno rast in cvetenje.

Univerzalni substrati so običajno dobra izbira, še boljše rezultate pa boste dosegli s specializiranim substratom za pelargonije. Ta je prilagojen njihovim potrebam in vsebuje več hranil, zato spodbuja obilno cvetenje. Izkušeni vrtnarji si lahko pripravijo tudi lastno mešanico, vendar je za večino najbolj praktična kakovostna kupljena zemlja.

pelargonije | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Pravilna tehnika sajenja pelargonij

Postopek sajenja pelargonij je preprost, a pomembno je, da ga izvedete pravilno. Na dno posode najprej dodajte drenažni sloj, na primer iz kamenčkov, ki preprečuje zastajanje vode in gnitje korenin.

Nato posodo do približno treh četrtin napolnite s substratom in ga rahlo potlačite. Pred sajenjem rastline dobro zalijte, da se koreninska gruda navlaži. Pelargonijo postavite v posodo in dodajte zemljo, da prekrijete korenine, nato jo nežno utrdite.

Na koncu rastlino temeljito zalijte, da se zemlja poleže in vzpostavi dober stik s koreninami. Tudi če uporabljate korita z vodnim rezervoarjem, je v prvih tednih priporočljivo zalivanje od zgoraj, dokler se korenine ne razvijejo.

Nasvet za lepše cvetenje

Če želite, da pelargonije cvetijo čim dlje, jih postavite na sončno mesto in redno odstranjujte odcvetele cvetove. Pravilno sajenje je osnova, a prav nega med sezono naredi največjo razliko.

Z upoštevanjem teh smernic bodo vaše pelargonije zdrave, močne in polne cvetov, torej točno takšne, kot si jih želite na svojem balkonu ali terasi.

Do 24 obrokov brez obresti

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.