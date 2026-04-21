Kako pravilno saditi pelargonije za bujno cvetenje vso sezono

S toplejšimi dnevi se začne tudi sezona urejanja balkonov in okenskih polic. Pelargonije ostajajo ena najbolj priljubljenih izbir, saj so trpežne, hvaležne in bogato cvetijo. Če želite, da bodo letos res izstopale, je ključno, da jih posadite pravilno, pomembni so vsi koraki od izbire posode do sajenja.

Izbira pravega lonca ali korita za pelargonije

Uspešna zasaditev pelargonij se začne pri izbiri ustrezne posode. Pomembno je, da razmislite, kje bodo rastline stale: na sončnem balkonu, okenski polici ali terasi? Pelargonije potrebujejo dovolj prostora za razvoj korenin, zato naj bodo lonci ali korita visoki vsaj 20 centimetrov.

Ker pelargonije hitro rastejo, je bolje izbrati nekoliko večjo posodo, kot se zdi na prvi pogled potrebno. V balkonskem koritu naj bo med rastlinami približno 20 centimetrov razmika, kar pomeni, da v 60-centimetrsko korito sodijo največ tri rastline. Če jih sadite posamezno, izberite lonce s premerom med 15 in 18 centimetri.

Pomembno vlogo imata tudi material in barva posode. Temni in glineni lonci hitreje izgubljajo vlago, zato zahtevajo pogostejše zalivanje. Če želite manj skrbi z zalivanjem, so dobra izbira korita z vodnim rezervoarjem.

Kakšna zemlja je najboljša za pelargonije

Kakovosten substrat je eden ključnih dejavnikov za zdravo rast pelargonij. Dober substrat mora zadrževati ravno prav vlage, hkrati pa omogočati odvajanje odvečne vode. Pomembno je tudi, da je dovolj zračen, da korenine dobijo kisik, in da vsebuje dovolj hranil za močno rast in cvetenje.

Univerzalni substrati so običajno dobra izbira, še boljše rezultate pa boste dosegli s specializiranim substratom za pelargonije. Ta je prilagojen njihovim potrebam in vsebuje več hranil, zato spodbuja obilno cvetenje. Izkušeni vrtnarji si lahko pripravijo tudi lastno mešanico, vendar je za večino najbolj praktična kakovostna kupljena zemlja.

Pravilna tehnika sajenja pelargonij

Postopek sajenja pelargonij je preprost, a pomembno je, da ga izvedete pravilno. Na dno posode najprej dodajte drenažni sloj, na primer iz kamenčkov, ki preprečuje zastajanje vode in gnitje korenin.

Nato posodo do približno treh četrtin napolnite s substratom in ga rahlo potlačite. Pred sajenjem rastline dobro zalijte, da se koreninska gruda navlaži. Pelargonijo postavite v posodo in dodajte zemljo, da prekrijete korenine, nato jo nežno utrdite.

Na koncu rastlino temeljito zalijte, da se zemlja poleže in vzpostavi dober stik s koreninami. Tudi če uporabljate korita z vodnim rezervoarjem, je v prvih tednih priporočljivo zalivanje od zgoraj, dokler se korenine ne razvijejo.

Nasvet za lepše cvetenje

Če želite, da pelargonije cvetijo čim dlje, jih postavite na sončno mesto in redno odstranjujte odcvetele cvetove. Pravilno sajenje je osnova, a prav nega med sezono naredi največjo razliko.

Z upoštevanjem teh smernic bodo vaše pelargonije zdrave, močne in polne cvetov, torej točno takšne, kot si jih želite na svojem balkonu ali terasi.

