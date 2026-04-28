Torek, 28. 4. 2026, 11.52
1 minuta
Zlata piščal 2026: največ glasbenih nominacij za Plateau
Znane so nominacije za slovenske glasbene nagrade Zlata piščal, ki letos prinašajo novost – dodatnih osem žanrskih kategorij. Največ nominacij, kar pet, si je z glasovi stroke prislužila dolenjska skupina Plateau, s po štirimi nominacijami jim sledijo Big Foot Mama, Žan Serčič in Dan D. Dobitniki zlatih piščali 2026 bodo razglašeni na podelitvi 20. maja.
Kulturno-umetniško društvo Zlata piščal bo letos že 12. leto zapored podelilo edine strokovne glasbene nagrade na področju slovenske popularne glasbe. Nagrade prepoznavajo najvidnejše dosežke domačih izvajalcev v preteklem letu, o nagrajencih, ki jih bodo razglasili 20. maja, pa v dveh krogih glasovanja odloča strokovna glasbena akademija.
Največ nominacij za dolenjsko zasedbo Plateau
Po lanskoletnem slavju novomeške skupine MRFY (zlata piščal za izvajalca leta in skladbo leta Tonemo), Siddharte (album leta X) in Delta Riff (novinec leta) letos s številom nominacij prednjači dolenjska štiričlanska zasedba Plateau z nominacijami v petih kategorijah. S po štirimi nominacijami jim sledijo Big Foot Mama, Žan Serčič in Dan D, s po tremi pa Masayah, Mrfy in Firbci.
Nominiranci za glasbene nagrade Zlata piščal 2026 po abecednem redu:
Skladba leta
- 200 let - Tokac x Maja Keuc
- Brez tebe ne znam - Žan Serčič
- Dež bo spral - Big Foot Mama
- Love Don't Mean A Thing (For A Girl Like You) - Plateau
- Nama besede so čist odveč - Neisha
Izvajalec leta
- Big Foot Mama
- Dan D
- MRFY
- Plateau
- Žan Serčič
Album leta
- Alpe Adria Club - Magnifico
- Helo - MRFY
- Naravni pojavi- Kokosy
- Rabim človeka- Dan D
- Top je pop - Plateau
Novinec leta
- Before Time
- Gliste
- Hana Fatur
- Jon Vitezič
- Žan Videc
Narodnozabavni izvajalec leta
- Ansambel Stil
- Fehtarji
- Firbci
- Modrijani
- Vzrock
Narodnozabavna skladba leta
- Bam bam bam - Firbci
- Češnje spet zorijo - Ansambel Unikat
- Čira čara - Vzrock
- Kakor vila iz pravljice - Modrijani
- Stisn se k men - Ansambel Stil
- Ta luštn cajt - Ansambel Svizci
- Tišlarski pozdrav - Čuki in Eva Potrebuješ
Pop/Rock izvajalec leta
- Big Foot Mama
- Dan D
- Nina Pušlar
- Plateau
- Žan Serčič
Pop/Rock skladba leta
- 200 let - Tokac x Maja Keuc
- Brez tebe ne znam - Žan Serčič
- Dež bo spral - Big Foot Mama
- Love Don't Mean A Thing (For A Girl Like You) - Plateau
- Nama besede so čist odveč - Neisha
Urbani izvajalec leta
- Generator
- Gliste
- Hauptman
- Leopold I.
- Masayah
- Žigan Krajnčan & Kristijan Krajnčan
Urbana skladba leta
- Comme ci comme ca - Masayah
- Dravelski venček - Nipke
- Kej si - Generator
- Škrt - Leopold I.
- Tree on the hill - Hauptman
Zabavni izvajalec leta
- Eva Boto
- Gojko Hitmacher Ajkula
- Jan Plestenjak
- Luka Basi
- Nika Zorjan
Zabavna skladba leta
- Džua - Victory
- Frajla - Firbci X Tequila
- Kliše - Nika Zorjan feat. Masayah
- Konoba - Luka Basi
- Say No When You Gotta Say Yes - Magnifico
- Sekunde - Ines Erbus
Življenjsko delo
Dobitnika oziroma dobitnico nagrade za življenjsko delo bodo razglasili na podelitvi.
To so bili lanski dobitniki: