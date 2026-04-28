Znane so nominacije za slovenske glasbene nagrade Zlata piščal, ki letos prinašajo novost – dodatnih osem žanrskih kategorij. Največ nominacij, kar pet, si je z glasovi stroke prislužila dolenjska skupina Plateau, s po štirimi nominacijami jim sledijo Big Foot Mama, Žan Serčič in Dan D. Dobitniki zlatih piščali 2026 bodo razglašeni na podelitvi 20. maja.

Kulturno-umetniško društvo Zlata piščal bo letos že 12. leto zapored podelilo edine strokovne glasbene nagrade na področju slovenske popularne glasbe. Nagrade prepoznavajo najvidnejše dosežke domačih izvajalcev v preteklem letu, o nagrajencih, ki jih bodo razglasili 20. maja, pa v dveh krogih glasovanja odloča strokovna glasbena akademija.

Največ nominacij za dolenjsko zasedbo Plateau

Po lanskoletnem slavju novomeške skupine MRFY (zlata piščal za izvajalca leta in skladbo leta Tonemo), Siddharte (album leta X) in Delta Riff (novinec leta) letos s številom nominacij prednjači dolenjska štiričlanska zasedba Plateau z nominacijami v petih kategorijah. S po štirimi nominacijami jim sledijo Big Foot Mama, Žan Serčič in Dan D, s po tremi pa Masayah, Mrfy in Firbci.

Nominiranci za glasbene nagrade Zlata piščal 2026 po abecednem redu:

Skladba leta

200 let - Tokac x Maja Keuc

Brez tebe ne znam - Žan Serčič

Dež bo spral - Big Foot Mama

Love Don't Mean A Thing (For A Girl Like You) - Plateau

Nama besede so čist odveč - Neisha

Izvajalec leta

Big Foot Mama

Dan D

MRFY

Plateau

Žan Serčič

Album leta

Alpe Adria Club - Magnifico

Helo - MRFY

Naravni pojavi- Kokosy

Rabim človeka- Dan D

Top je pop - Plateau

Novinec leta

Before Time

Gliste

Hana Fatur

Jon Vitezič

Žan Videc

Narodnozabavni izvajalec leta

Ansambel Stil

Fehtarji

Firbci

Modrijani

Vzrock

Narodnozabavna skladba leta

Bam bam bam - Firbci

Češnje spet zorijo - Ansambel Unikat

Čira čara - Vzrock

Kakor vila iz pravljice - Modrijani

Stisn se k men - Ansambel Stil

Ta luštn cajt - Ansambel Svizci

Tišlarski pozdrav - Čuki in Eva Potrebuješ

Pop/Rock izvajalec leta

Big Foot Mama

Dan D

Nina Pušlar

Plateau

Žan Serčič

Pop/Rock skladba leta

200 let - Tokac x Maja Keuc

Brez tebe ne znam - Žan Serčič

Dež bo spral - Big Foot Mama

Love Don't Mean A Thing (For A Girl Like You) - Plateau

Nama besede so čist odveč - Neisha

Urbani izvajalec leta

Generator

Gliste

Hauptman

Leopold I.

Masayah

Žigan Krajnčan & Kristijan Krajnčan

Urbana skladba leta

Comme ci comme ca - Masayah

Dravelski venček - Nipke

Kej si - Generator

Škrt - Leopold I.

Tree on the hill - Hauptman

Zabavni izvajalec leta

Eva Boto

Gojko Hitmacher Ajkula

Jan Plestenjak

Luka Basi

Nika Zorjan

Zabavna skladba leta

Džua - Victory

Frajla - Firbci X Tequila

Kliše - Nika Zorjan feat. Masayah

Konoba - Luka Basi

Say No When You Gotta Say Yes - Magnifico

Sekunde - Ines Erbus

Življenjsko delo

Dobitnika oziroma dobitnico nagrade za življenjsko delo bodo razglasili na podelitvi.

To so bili lanski dobitniki: