To so vrtnarska opravila, ki se jih nujno lotite v aprilu

Aprila, enem najpomembnejših mesecev za vrtičkarje, se narava prebudi, vse zacveti v svoji lepoti, na vrtu pa je ogromno dela. Spodaj najdete nekaj ključnih stvari, ki jih morate postoriti v prvem delu aprila, ko so temperature že ogrele ozračje in se je osušila tudi zemlja.

Pred sejanjem in sajenjem počakajte, da zemlja popolnoma odmrzne

Zemlja je lahko tudi aprila zaradi nizkih temperatur ponekod še zamrznjena v globini, zato lahko primernost temperature zemlje preverite tudi s termometrom. V mrzlih dneh in nizkih temperaturah si lahko pomagate tudi z vrtno kopreno, s katero lahko ob hladni fronti pokrijete in vsaj delno zavarujete svoje sadike.

Foto: Shutterstock

Sajenje, sejanje in presajanje

April je mesec, ko lahko začnete svoje sadike najbolj obsežno saditi in presajati. Če še česa niste posadili ali posejali, imate za to čas aprila, nekatere izmed najtrpežnejših rastlin, ki so bolj odporne proti mrazu in pozebi, pa lahko seveda presadite tudi že na vrt.

Nekatere sadike ste pripravili že v prejšnjih mesecih, zdaj posejte še preostala semena

Aprila vzgajamo sadike (kapusnice, kumare, melone, por) in proti koncu meseca sejemo večino vrtnin tudi na prosto (solata, korenček, pesa, fižol). Na prosto lahko sadimo že nekatere solatnice, tudi npr. endivijo, ko temperature zemlje preseže osem stopinj Celzija. Sadimo sadike zelja, cvetače in solate ter trajnice, kot so šparglji in rabarbara (v začetku meseca). S plodovkami (bučke in kumare) ter stročnicami (fižol) počakamo na toplejše vreme.

Foto: Shutterstock

Zeliščni in okrasni vrt

Zelišča sejemo v lončke ali konec meseca na prosto, že vzgojene sadike pa presadimo na vrt (drobnjak, meta, melisa, sivka, luštrek …). V času cvetenja češenj pazimo na čebulno muho – gredice pokrijemo in uporabimo lesni pepel kot zaščito.

Foto: Ana Kovač

Če je trata suha, jo prezračimo, odstranimo mah in plevel ter pognojimo (kompost ali gnojilo s fosforjem in kalijem). Po gnojenju trato dobro zalijemo, da okrepimo rast in odpornost.