Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Nedelja,
19. 4. 2026,
4.00

Osveženo pred

6 ur, 6 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
To so vrtnarska opravila, ki se jih nujno lotite v aprilu

zemlja, vrt, njiva | Zemlja se aprila že dodobra ogreje in tudi zadostno osuši, da je primerna za sajenje. | Foto Shutterstock

Zemlja se aprila že dodobra ogreje in tudi zadostno osuši, da je primerna za sajenje.

Foto: Shutterstock

Aprila, enem najpomembnejših mesecev za vrtičkarje, se narava prebudi, vse zacveti v svoji lepoti, na vrtu pa je ogromno dela. Spodaj najdete nekaj ključnih stvari, ki jih morate postoriti v prvem delu aprila, ko so temperature že ogrele ozračje in se je osušila tudi zemlja.

Pred sejanjem in sajenjem počakajte, da zemlja popolnoma odmrzne

Zemlja je lahko tudi aprila zaradi nizkih temperatur ponekod še zamrznjena v globini, zato lahko primernost temperature zemlje preverite tudi s termometrom. V mrzlih dneh in nizkih temperaturah si lahko pomagate tudi z vrtno kopreno, s katero lahko ob hladni fronti pokrijete in vsaj delno zavarujete svoje sadike.

vrt, sejanje, sajenje, solata | Foto: Shutterstock

Sajenje, sejanje in presajanje

April je mesec, ko lahko začnete svoje sadike najbolj obsežno saditi in presajati. Če še česa niste posadili ali posejali, imate za to čas aprila, nekatere izmed najtrpežnejših rastlin, ki so bolj odporne proti mrazu in pozebi, pa lahko seveda presadite tudi že na vrt. Več o tem v spodnjem članku:

vrt, vrtnarjenje, vrtičkanje, sajenje
Trendi Katere vrtnine morate na vrtu nujno posaditi v aprilu?

Nekatere sadike ste pripravili že v prejšnjih mesecih, zdaj posejte še preostala semena

Aprila vzgajamo sadike (kapusnice, kumare, melone, por) in proti koncu meseca sejemo večino vrtnin tudi na prosto (solata, korenček, pesa, fižol). Na prosto lahko sadimo že nekatere solatnice, tudi npr. endivijo, ko temperature zemlje preseže osem stopinj Celzija. Sadimo sadike zelja, cvetače in solate ter trajnice, kot so šparglji in rabarbara (v začetku meseca). S plodovkami (bučke in kumare) ter stročnicami (fižol) počakamo na toplejše vreme.

zelenjavni vrt | Foto: Shutterstock

Zeliščni in okrasni vrt

Zelišča sejemo v lončke ali konec meseca na prosto, že vzgojene sadike pa presadimo na vrt (drobnjak, meta, melisa, sivka, luštrek …). V času cvetenja češenj pazimo na čebulno muho – gredice pokrijemo in uporabimo lesni pepel kot zaščito.

Zeliščarska kmetija Gorska roža | Foto: Ana Kovač

Če je trata suha, jo prezračimo, odstranimo mah in plevel ter pognojimo (kompost ali gnojilo s fosforjem in kalijem). Po gnojenju trato dobro zalijemo, da okrepimo rast in odpornost.

vrt, vrt in okolica, pomlad, februar, marec, urejanje okolice
Trendi Deset najpomembnejših vrtnih opravil, ki jih morate opraviti še pred začetkom sezone
pikiranje
Trendi Sadike: kdaj pikirati in kako
vrt, vrt in okolica, pomlad, februar, marec, urejanje okolice
Trendi Urejanje vrta: s temi nasveti boste svojo zelenico najbolje pripravili na novo sezono
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
