Polnocvetne japonske češnje, ki vsako pomlad navdušujejo s svojim videzom in polnijo družbena omrežja, so sicer lepe, a je to tudi njihova edina vrednost. V cvetovih imajo namreč tako malo peloda in nektarja, da za čebele in druge opraševalce nimajo vrednosti.

Ko za svoj vrt izbiramo okrasno drevo, je prioriteta nedvomno estetska vrednost, ki nam jo bo prineslo. Prav zato so polnocvetne japonske češnje izjemno priljubljena izbira. Prav v tem času razveseljujejo z bogastvom rožnatih cvetov in ne čudi, da so jih polna tudi družbena omrežja.

A pri izbiri dreves bi, tako kot pri drugih rastlinah, veljalo pomisliti tudi na to, kako z njimi pripomoremo k ekosistemu oziroma, povedano preprosteje, naravnem ravnovesju v lastnem vrtu.

Cvetovi brez čebelje paše

V tej fazi se pri omenjenih polnocvetnih češnjah zaplete. Prav najbolj priljubljene sorte, kot je prunus serrulata Kanzan, imajo namreč v svojih cvetovih zanemarljivo malo peloda in nektarja, zaradi česar so za čebele in druge opraševalce ne le nezanimive, ampak povsem brez vrednosti. Zaradi tega tudi ne razvijejo plodov in so s tem pozneje brez vrednosti za druge živali, denimo ptice.

V teh sicer krasnih cvetovih skorajda ni peloda in nektarja, zaradi njihove strukture pa se vanje žuželke tudi težko prebijejo. Foto: Shutterstock

Polnocvetna japonska češnja vas bo tako razveseljevala kakšen teden ali dva, ko bo cvetela. Preostanek leta bo sicer povsem privlačno drevo, ki pa k življenju v vašem vrtu ne bo pomembno prispevala.

Kaj posaditi?

Tudi če na vrtu ne želite klasičnih sadnih dreves, obstaja vrsta njim sorodnih okrasnih sort, ki vas bodo že ob začetku pomladi razveselile s cvetočo krošnjo. Ta bo ob tem zagotavljala hrano opraševalcem.

Že med sortami okrasnih češenj so takšne s cvetovi, ki proizvajajo pelod in nektar, denimo Shidare Yoshino, ki razvije tudi plodove, in Okame, ki pa plodov ne razvije, ker je sterilna. Res pa je, da to nista sorti s spektakularnimi polnimi cvetovi, ampak s preprostejšimi enoplastnimi – takšnimi, v katere žuželke lažje dostopajo.

Gole veje jadikovca spomladi prekrije množica rožnatih cvetov. Foto: Shutterstock

Za pravo eksplozijo spomladanskih barv bo v vrtu poskrbel jadikovec, ki mu pravijo tudi judeževo drevo. Njegova posebnost je, da spomladi še gole veje prekrijejo grozdi rožnatih cvetov, ki privabljajo čebele in druge opraševalce.

Zanimiva izbira so tudi okrasne slive, še posebej priljubljena je rdečelistna sorta Nigra, ki spomladi navduši z nežno rožnatimi cvetovi, nato razvije privlačno temnordeče listje, pa tudi plodove, s katerimi se rade gostijo ptice.

Čebelam prijazni cvetovi okrasne rdečelistne slive Foto: Shutterstock

Prav tako vse bolj priljubljena sorta dreves, ki spomladi med prvimi zacvetijo, je šmarna hrušica z belimi zvezdastimi cvetovi in plodovi, ki jih lahko jemo tudi sami. Je izjemno vsestransko ter odporno drevo, ki se zelo uspešno upira tako mrazu in vetru kot suši.

Čebelam prijazne pa so tudi japonske češnje prunus campanulata, posajene v ljubljanskem botaničnem vrtu: