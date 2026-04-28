Britanski pevec in igralec Harry Styles in igralka Zoë Kravitz sta po osmih mesecih zveze zaročena, je za revijo People potrdil vir blizu para. Novice o zaroki par še ni potrdil, se je pa igralka pred dnevi v javnosti že pojavila z ogromnim diamantnim prstanom, s katerim je sprožila številna namigovanja.

Vir je za omenjeno revijo potrdil, da sta nekdanji član priljubljene fantovske skupine One Direction in hči glasbenika Lennyja Kravitza sveže zaročena, ob tem pa dodal, da sta veselo novico delila le z bližnjimi.

Prvič v javnosti pri naših sosedih

Fotografije 37-letne igralke, ki na prstancu nosi ogromen diamanten prstan, za katerega naj bi po navedbah nekaterih medijev Styles odštel okoli milijon dolarjev (okoli 850 tisoč evrov), je pred dnevi objavil britanski tabloid The Sun, o zaroki pa je prvi poročal portal Page Six.

Harry Styles se je z izbranko, ki je od njega mlajša pet let, v javnosti prvič pojavil avgusta lani, ko sta se z roko v roki sprehajala po Rimu. Kasneje so ju skupaj opazili še večkrat, nikoli pa se nista skupaj pojavila na kakšnem javnem dogodku.

Harry Styles in Zoë Kravitz marca letos v New Yorku. Foto: Profimedia

Zoë Kravitz je bila pred tem zaročena z igralcem Channingom Tatumom, a sta se leta 2024 razšla, še prej pa je bila eno leto poročena z igralcem Karlom Glusmanom ter v zvezi z igralcem Pennom Badgleyjem in glasbenikom Twinom Shadowom. Styles pa je bil v preteklih letih med drugim v zvezi s pevko Taylor Swift, manekenko Kendall Jenner in igralko Olivio Wilde.

