Igralka in plesalka Teyana Taylor v zadnjem času ni v ospredju zgolj zaradi svojega talenta, ampak tudi zaradi izjemno izklesane postave. Še posebej izstopajo njene izrazite trebušne mišice, zaradi katerih dobiva veliko vprašanj.

Teyana Taylor je kot igralka nase konkretneje opozorila v filmu Ena bitka za drugo, v katerem je zaigrala ob Leonardu DiCapriu, kot plesalka pa že pred desetimi leti v videospotu Fade raperja Kanyeja Westa.

A čeprav ima veliko talentov, javnost vedno zanima ena stvar: kako ji uspe ohranjati tako izklesane trebušne mišice? Za to ne obstaja en preprost odgovor, saj njena postava ni rezultat klasične rutine v fitnesu, temveč kombinacije gibanja, genetike in specifičnega pristopa k vadbi.

Predana plesu

Ples je temelj Teyanine telesne pripravljenosti. Še preden je zaslovela kot igralka, je svojo kariero zgradila kot plesalka, kar je močno zaznamovalo njeno telo. Sodelovala je z glasbenimi velikani, kot so Jay-Z, že omenjeni Kanye West in Beyoncé, in prav plesu pripisuje velik del zaslug za svojo formo.

Poudarja, da je njena največja skrivnost preprosto ples: dolgi, tudi po 12 ur trajajoči treningi, ki so pogosto daljši od njenih soplesalcev. Torej gre za izjemno intenzivno obliko gibanja. Ples namreč aktivira celotno telo, krepi mišično moč, izboljšuje vzdržljivost in predvsem stabilizira trup, kar je ključno za vidno izoblikovane trebušne mišice.

Leta 2024 je predstavila tudi program Fade2Fit, ki združuje plesno koreografijo in vadbo z lastno težo. S tem je svojim oboževalcem ponudila vpogled v način treninga, ki ga uporablja sama, ter dokazala, da za izklesano telo ni nujno potrebna klasična telovadnica, temveč predvsem dosledno in intenzivno gibanje.

Ne skriva, da ima zasluge tudi genetika

Vseeno pa se 35-letna zvezdnica za svojo izklesano postavo lahko zahvali tudi genetiki, čeprav to ni nekaj, kar večina rada sliši. Teyana odkrito priznava, da je njeno telo naravno mišičasto, v enem od intervjujev je razkrila, da je imela trebušne mišice izoblikovane že pri zgodnjih letih: "Ljudje so me klicali ninja želva, ker sem imela že pri šestih letih majhen trebušček, a hkrati vidne trebušne mišice."

Tudi znanstvene raziskave potrjujejo, da je videz trebušnih mišic odvisen od kombinacije genetike in telesne sestave. Vadba in prehrana imata ključno vlogo, vendar se razporeditev maščobe in struktura mišic razlikujeta od posameznika do posameznika.

Zanimivo pa je tudi, da so Teyanine trebušne mišice postale bolj viden po materinstvu. V šali je nekoč dejala, da postane njeno telo po otrocih "še bolj noro".

Kljub temu poudarja, da ne preživlja veliko časa v telovadnici. Ko trenira, pa trenira intenzivno: "Sem zelo močna in atletska. Nekaj časa sem trenirala atletiko, zato je bilo moje telo vedno izklesano. Poskušam se izogibati telovadnici, a ko grem, sem prava zver."