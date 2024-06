Opremite svojo jedilno mizo, kot to storijo Italijani

Poletje je idealen čas, da pripravite pravi italijanski večer. Ob okusnih dobrotah poskrbite tudi za videz. Miza naj bo barvita in malenkost okrašena z vzorci, ki bodo poskrbeli za italijansko vzdušje. Razkrivamo, kako lahko pripravite jedilno mizo s pridihom Italije.

Prt je pri pripravi ključen

Pravi Italijani obožujejo najrazličnejše vzorce, tokrat so izbrali prt s potiskom cvetlic, ki se odlično podajo na mizo. Izberete lahko tudi drugačne motive, kot so recimo sončnice, limone ali kaj podobnega. Po ta kos, ki bo poživil vašo mizo, se lahko odpravite kar v prodajalno, kjer prodajajo blago, ali ga kupite v kakšni drugi trgovini.

Kozarci naj bodo barviti

Letos je pri dekoraciji še posebej popularno to, da so na mizi kozarci v različnih barvah. Če vam to ni všeč, se lahko odločite za enako barvo, vendar naj ta ne bo prozorna. Odločite se lahko recimo za temno modro, oranžno, rdečo, rumeno ali zeleno.

Krožniki z raznimi vzorci so v Italiji vedno dobrodošli

Kombinirajte minimalističen bel krožnik s potiskanim. Ta potisk so lahko črte, vzorci ali kakšni drugi motivi. Izberite barve, a bodite pri tem pozorni, da se bodo skladale z ostalimi barvnimi elementi na mizi.

Prtički so lahko minimalistični

Ko se odločite za preplet različnih barv, morate vsekakor vključiti tudi nekaj minimalističnih kosov. To so lahko recimo beli prtički, ki bodo pristajali k vsaki dekoraciji.

Za piko na i dodajte vazo z zelenjem ali s šopkom svojih najljubših rož

Rože so pri pravih italijanskih gospodinjah obvezne, zato jih tudi vi vključite na mizo. Za začetek jih lahko dodate na sredino, nato pa jih prestavite na drugo vidno mesto, saj bodo sredino zavzele prave italijanske dobrote.

