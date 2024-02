Okna z najboljšim razmerjem med kakovostjo in ceno

Nakup oken običajno predstavlja dolgoročno naložbo, saj jih povečini kupimo le enkrat ali dvakrat v življenju. Zato je pomembno, da se odločimo za takšna, ki bodo dolgo časa zdržala in izpolnjevala naše potrebe, obenem pa, da naložbo zaupamo priznanemu proizvajalcu z dolgoletno tradicijo razvoja in oblikovanja lesenih oken. Poleg energijske varčnosti in s tem prihrankov pri ogrevanju je ob nakupu posebej pomembno upoštevati njihovo trajnost, material, konstrukcijsko trdnost in vzdržljivost ter ne nazadnje potrebo po vzdrževanju. Ker so okna vseživljenjska naložba, velja v prvi vrsti izbrati tista z dolgo življenjsko dobo.

Dejstvo je, da so nizkoenergijska okna poleg zunanjega ovoja in strehe bistveni element za doseganje energijske varčnosti objekta, ki je v zadnjem obdobju med vlagatelji še kako priljubljen cilj ali kar glavna zahteva ob prenovi ali gradnji. Kljub različnim novim materialom na trgu je priljubljenost lesa v oknih še vedno visoka, saj mnogi cenijo njegov naravni videz in trajnost, ob tem pa si zagotovijo še ugodno in zdravo bivanje. In kljub različnim ponudnikom na trgu številni Slovenci pri nakupu oken še vedno zaupajo legendarnemu podjetju Jelovica, vodilnemu slovenskemu proizvajalcu energijsko varčnih hiš, vrat in oken. Da je s pogledom skozi okna Jelovica preprosto lepše, vam bodo pritrdili številni Slovenci in tudi tisti zunaj naših meja.

Lesena okna Jelovica so prva izbira za ljubitelje lesa, ki si želijo sodobna in energijsko varčna okna. Foto: Arhiv ponudnika

Tradicija kot (dodatno) zagotovilo kakovosti. Vgradili so že več kot milijon oken po vsej Evropi.

V Jelovici okna ustvarjajo že 119 let, in če kaj, tradicija v tem poslu še kako šteje, saj je med drugim tudi zagotovilo kakovosti. Tudi zaradi tega vsekakor ni vseeno, kateremu ponudniku stavbnega pohištva zaupamo. Dlje ko podjetje deluje na trgu, večja je verjetnost, da mu lahko zaupate, da bo storitev opravil kakovostno od začetka do konca.

Njihova velika dodana vrednost je, da lesena in les-alu okna proizvajajo v avtomatiziranem lastnem proizvodnem obratu, ki je tehnološko napreden, računalniško voden, natančen in fleksibilen. Sodobna proizvodna linija omogoča izdelavo najrazličnejših oblik in dimenzij po želji stranke. Vsako okno izdelajo v njihovi avtomatizirani proizvodnji, ki skozi vse faze izdelave zagotavlja preverjanje kakovosti, zato ste lahko prepričani, da bodo vaša nova okna vrhunska – izdelana iz okolju in zdravju prijaznih materialov, energijsko varčna ter trajna. Jelovica, ki se ponaša z bogato tradicijo proizvodnje, prodaje in vgradnje oken, ima tudi razdelan proces zagotavljanja in preverjanja kakovosti. In ko gre za naložbo, kot so okna, so tovrstni dejavniki še kako pomembni.

In na kaj velja še posebej pomisliti ob nakupu? Na pravilno načrtovanje in vgradnjo oken. Dejstvo je, da lahko s strokovnim načrtovanjem dosežete prihranke tako pri naložbi kot pri stroških ogrevanja oziroma hlajenja. Okna je potrebno predvsem kakovostno vgraditi, saj bodo energijsko varčna le toliko, kolikor bodo pravilno vgrajena. Pri nakupu vam bodo strokovnjaki iz Jelovice individualno svetovali o izbiri glede na položaj oken na objektu. Skupaj z velikostjo steklenih površin se določi tudi primerna energetska učinkovitost okna.

Nezanemarljiv podatek je tudi, da so lesena okna podjetja Jelovica izdelana v Sloveniji, prav tako njihovi leseni okvirji. Zakaj? Lokalna dobava nedvomno prispeva k pozitivnemu vplivu na okolje. Preverjanje kakovosti se pri proizvodnji lesenih oken začne že pri drevesu oziroma lesu kot surovini.

Jelovica lesena okna ustvarja že 119 let, v tem času pa so vgradili že več kot milijon oken po vsej Evropi. Foto: Arhiv ponudnika

Prednosti lesenih oken

Lesena okna so priljubljena izbira zaradi številnih prednosti, ki jih nudijo. Poleg naravne lepote velja v prvi vrsti omeniti predvsem dimenzijo zdravega bivalnega prostora, ki ga nudijo. Les je hipoalergen material, zato blagodejno vpliva na človeška dihala. Kako? Les tako rekoč diha, s tem pa ustvarja tudi optimalno vlažnost v bivalnem prostoru. Kot naraven material ima les tudi odlične elektrostatične lastnosti, kar pomeni, da ustvarja antialergijski bivalni prostor. Gledano v celoti privlači manj mikroorganizmov, prahu, cvetnega prahu in tako pripomore k oblikovanju antialergijskega bivalnega prostora.

Kot naslednjo prednost velja izpostaviti okoljsko in trajnostno dimenzijo. Kakovostno izdelana lesena okna so lahko zelo trajna. Les je močan material, ki lahko zdrži leta, če je pravilno vzdrževan. Proizvodnja lesenih oken je čista, kar pomeni manjšo porabo energije in izpustov ogljikovega dioksida v primerjavi s plastičnimi okni. Prav tako je les obnovljiv vir, lahko ga reciklirate in ponovno uporabite, je biorazgradljiv material.

Prav tako bo leseno okno poskrbelo za toplotno in svetlobno ugodje, kakovost zraka ter zvočno izolativnost. Skozenj lahko izgubimo 30 odstotkov toplote pozimi ali pridobimo 20 odstotkov vročine poleti.

Kaj pa cena? Ob upoštevanju do 20-odstotne nepovratne subvencije na lesena ali les-alu okna lahko ovržete prepričanje, da so lesena okna občutno dražja od plastičnih. Kako do nepovratne subvencije Eko sklada in kolikšna je višina nepovratnih sredstev, ki jo lahko pridobite, preverite tukaj.

Njihova okna so izdelana iz slovenskega lesa najvišje kakovosti. Foto: Arhiv ponudnika

Okna Jelostar – sodoben dizajn in revolucionarne tehnološke rešitve

V Jelovici ponujajo različna okna, njihovi kupci pa največkrat izberejo troslojno zastekljeno leseno okno Jelostar, ki ponuja odlično razmerje med kakovostjo in ceno. Prav tako je tudi zelo primerno za naš tip podnebja.

Razlogov, zakaj izbrati prav lesena okna Jelostar, je mnogo. Odlikuje jih sodoben dizajn kot tudi revolucionarne tehnološke rešitve, obenem pa združujejo naravno lepoto in varčnost. Pomembna prednost je tudi, da so enostavna za rokovanje in vzdrževanje. Tehnološko napredna obdelava lesa zagotavlja dolgotrajno zaščito in enostavno vzdrževanje. Lesena okna Jelovica so v proizvodnji zaščitena s premazi, ki se jih da redčiti z vodo in okno dolgoročno zaščitijo pred zunanjimi vplivi.

Standardna linija je na voljo po odlični ceni in predstavlja cenovno ugodno rešitev za izboljšanje varčnosti vašega doma.

Površinska obdelava, ki jo uporabljajo v Jelovici, zagotavlja dolgotrajno zaščito oken in poudari naravno lepoto lesa. Dodatno lahko za vaša nova okna izberete zasteklitve, ki vas bodo ščitile pred vročino, mrazom, hrupom, vam nudila varnost ali ustvarila intimno.

Okna iz serije Jelostar prav tako ustrezajo pogojem za pridobitev nepovratne subvencije Eko sklada.

Zvezde vašega doma Do konca marca imate možnost, da vaš dom z vrhunskimi modeli oken STAR (v izvedbi les in les-aluminij) opremite kar 30 odstotkov ugodneje. Kaj pridobite? Kratek rok dobave, energetsko učinkovitost, več lesa in več udobja.

Sodobna in kakovostna okna Jelostar zagotavljajo odlično toplotno in zvočno izolacijo ter estetski videz. Foto: Arhiv ponudnika

Lesena ali les-alu okna?

Okna Jelovica so v osnovi izdelana iz kakovostnega lesa smreke, macesna ali hrasta. Kateri les torej izbrati za okna?

Smrekov les bo zagotovil najboljše toplotno izolativne vrednosti ter je primeren za nizkoenergijske in pasivne hiše, macesen zagotavlja izredno ekskluzivnost in toplino, hrastov les pa s svojo tipično strukturo simbolizira tradicijo in plemenitost doma. Les slovenske smreke, ki ga uporabljajo tudi v Jelovici, je avtohton material, obnovljiv in ogljično nevtralen.

V seriji Jelostar lahko poleg lesenih izbirate tudi med in les-alu okni, ki prav tako predstavljajo zelo priljubljeno izbiro. Gre za odličen hibrid, ki združuje vse prednosti lesenih oken, ob tem pa so na zunanji strani oplemenitena z aluminijasto masko. Ta les povsem zaščiti pred neugodnimi vremenskimi vplivi. Dodatna prednost les-alu oken je tudi, da lahko notranji videz prilagodite stilu notranje opreme, zunanjo alu masko pa uskladite s fasado.

Ob številnih očitnih prednostih se naložba v les-alu okna hitro povrne. Zakaj? V prvi vrsti zaradi prihrankov pri ogrevanju. Z vgradnjo sodobnih energijsko varčnih les-alu oken boste pri ogrevanju prihranili tudi do 30 odstotkov. Investicija v les-alu okna se poplača tudi zaradi daljše življenjske dobe les-alu oken v primerjavi s katerimkoli drugim materialom, les-alu okna so praktično večna. In zadnje, a še zdaleč ne najmanj pomembno – z njimi ne boste imeli dodatnih stroškov vzdrževanja ali prenove. Les-alu oken zaradi zaščite z alu masko na zunanji strani ni treba obnavljati (brusiti in barvati).