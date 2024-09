Najboljši slovenski izvajalci od zdaj na enem mestu

Gradnja ali prenova doma je velik časovni in finančni zalogaj. Izredno pomembno je, da delo zaupamo izkušenim izvajalcem, da ga bodo kakovostno izvedli, končali v roku in v okvirih proračuna. To je želja vsakogar, ki se je kdaj lotil gradnje. A kje hitro najti dobre izvajalce? Se dolgotrajnega iskanja lotiti sami ali zaupati priporočilom prijateljev? Preverili smo, ali obstaja še kakšna boljša rešitev, in raziskali, kako deluje največja slovenska platforma Mojmojster. To, sprva majhno zagonsko podjetje, že od leta 2013 uspešno povezuje ocenjene gradbene izvajalce in resne stranke. Kako jim uspeva?

Zakaj je tako težko najti dobrega izvajalca?

Urejanje lastnega doma je velik projekt, s katerim se slej ko prej sooči vsak izmed nas. Imamo svoje želje in skrbno privarčevani denar, ne vemo pa, komu zaupati delo. Običajno za priporočilo vprašamo prijatelje in sorodnike: eden ne pozna nobenega izvajalca, drugi je bil bridko razočaran, tretji pa je najel izvajalca, ki je delo opravil dobro. Izbira ni velika in seveda se odločite za tretjo možnost. Težava je, da je vaš projekt drugačen od prijateljevega, imate drugačna pričakovanja, drugačen proračun, predvsem pa drugačno mnenje o kakovosti opravljenega dela. S tako omejeno izbiro boste težko našli izvajalca, ki vam resnično ustreza.

Druga pot je, da se obrnemo na splet in izvajalce poiščemo sami. Vpišemo želeno delo in dobimo poplavo zadetkov. Tukaj vsekakor ne bo težav s pomanjkanjem izbire. A splet je poln samohvale in nepreverjenih informacij. A nimate izbire. Vzamete si več ur, da pokličete na vse številke: eden se ne javi, drugi nima časa, tretji je predrag. Kljub temu vztrajate in sčasoma naredite ožji izbor. Precej dela in izgubljenih živcev, a s kančkom sreče boste z izvajalcem na koncu zadovoljni.

Od leta 2013 v Sloveniji obstaja še tretja pot, kjer lahko na enem mestu najdete slovenske izvajalce z resničnimi ocenami in z enim klikom oddate povpraševanje.

Kaj je platforma Mojmojster?

Mojmojster.net je največja gradbena platforma, ki so jo arhitekti in gradbeniki razvili, da bi lažje dobili dobre izvajalce. Na enem mestu lahko najdete informativne cene gradbenih storitev, na tisoče uporabnih nasvetov ter enostavno primerjate in izbirate med 15 tisoč slovenskimi gradbenimi izvajalci z urejenimi profili in realnimi ocenami prejšnjih strank. Ker omogoča lažje sprejemanje informiranih odločitev, platformo vsak mesec obišče 250 tisoč uporabnikov, ki objavijo skoraj štiri tisoč novih poslov za gradnjo ali prenovo. V nekaj enostavnih klikih lahko objavite povpraševanje: od popravila pipe ali montaže klimatske naprave do prenove celotnega stanovanja ali gradnje nove hiše.

Do danes so na platformi Mojmojster objavili že 365 tisoč projektov, katerih skupna ocenjena vrednost presega 735 milijonov evrov. "Z Mojmojster sem našla zanesljivega izvajalca. Že v nekaj dneh," je poudarila uporabnica Ana L. "Najbolj cenim to, da sem lahko preverila ocene preteklih uporabnikov. To mi je res dalo mirno vest."

Le preverjeni in ocenjeni izvajalci

A če so informacije na spletu tako nezanesljive, kako platforma Mojmojster preverja kakovost izvajalcev?

Pri Mojmojster pojasnjujejo, da vsakega izvajalca, ki želi delovati na platformi, najprej podrobno preverijo. S to preventivno zavrnejo vse, ki ne dosegajo minimalnih standardov. Izvajalci morajo imeti registrirano poslovno dejavnost in vsaj eno leto delovnih izkušenj. Kot dodaten varnostni dejavnik morajo imeti najmanj 15 tisoč evrov letnih prihodkov in neblokirane račune. Preverijo tudi realne osebe za temi številkami, zato z vsakim podjetjem opravijo osebni intervju. Le tako lahko kakovostni izvajalci postanejo del skupnosti Mojmojster.

A kako zagotoviti, da gradbeni izvajalci odličnost izkazujejo tudi po sprejetju na platformo? Pravijo, da so ključne resnične ocene strank. V primerjavi z Googlovimi ocenami ocene na platformi ne more napisati kdorkoli. Le stranka, ki je oddala povpraševanje v sistemu in izbrala izvajalca, lahko po zaključku projekta oceni njegovo strokovnost pri svetovanju, ceno in kakovost izvedbe. Na Mojmojster je tako zbranih že 73 tisoč resničnih ocen izvajalcev. Slabe ocene posamično preverjajo, večkratne kršitelje pa izločijo s platforme. Tako podpirajo izvajalce, ki se stalno izkazujejo s kakovostno izvedbo, poštenostjo, odzivnostjo in prijazno komunikacijo.

Mojmojster skrbi tudi za kakovost strank, saj je čas izvajalcev dragocen. Pred oddajo povpraševanja potrdijo vaše kontaktne podatke in vam po potrebi pomagajo dopolniti povpraševanje, s čimer vam bodo mojstri lahko podali konkretnejše odgovore. To zagotavlja, da se izvajalci lažje osredotočajo na vaše resne projekte in ne izgubljajo časa z neresnimi povpraševanji.

Kako prepoznati najboljše slovenske izvajalce?

Poleg tega, da platforma nenehno zbira in preverja ocene izvajalcev, je šel Mojmojster še korak dlje. Najbolje ocenjenim izvajalcem so izdali poseben znak zaupanja, nalepko Mojmojster izbor strank 2024, ki jo lahko nalepijo na svoje vozilo, v pisarni ali na kakšno drugo vidno mesto. Pravijo, da tako poleg spleta kakovostne izvajalce podpirajo tudi na terenu.

Ko izvajalcu naslednjič stisnete roko, bodite pozorni tudi na Mojmojster ocene izvajalcev. Tako boste imeli manj skrbi, ali imate opravka z zaupanja vrednim mojstrom.