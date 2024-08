Posnetek, ki je nastal na območju Snežnika, kjer so risinjo Sneško posneli prvič po tem, ko je dobila naraščaj, je delil projekt Life Lynx, ki spremlja ter skrbi za rise in njihovo naselitev na področju Slovenije. "Čudovit posnetek risinje Sneške in njenega prvega potrjenega legla od izpusta na območje Snežnika v Sloveniji! Posnetki prikazujejo Sneško v njenem brlogu z dvema zdravima mladičkoma," so zapisali na strani Life Lynx.

V Slovenijo so risa ponovno naselili leta 1973. V Kočevski rog so spustili tri risje pare, odlovljene na Slovaškem. Foto: Shutterstock

Kot je razvidno iz zgornjega posnetka, je risinja svoja mladička nahranila ter očistila sebe in tudi njiju.

Potem ko ju je nekaj časa negovala, ju je preselila na novo lokacijo, kar je običajno obnašanje risov, da bi tako zagotovili varnost svojih potomcev. Nekaj tednov po tem, ko so Sneška in njena mladička izpraznili brlog, so med pregledovanjem lokacije posneli translociranega samca risa Catalina.

Gre za pomemben mejnik v projektu Life Lynx

Kot so še zapisali pri Life Lynx, sta se Sneška in Catalin po podatkih telemetrije večkrat srečala med paritveno sezono in po njej, kar namiguje na to, da je Catalin verjetno oče mladih risov. Dodali so, da to odkritje pomeni pomemben mejnik za projekt Life Lynx, saj poudarja uspešno integracijo in razmnoževanje edine risje samice, preseljene v dinarske gozdove.

Naši risi imajo vse značilnosti svojega rodu, kratko in široko glavo, uhlje s čopki, visoke noge in kratek rep. Njihov kožuh je gost z dolgo in fino dlako, rdečkasto siv hrbet pa posut z rjavimi pegami. Pegavost je zelo spremenljiva. Konec repa je črn, trebuh pa belkast. Na licih je dlaka podaljšana v "brado". V Sloveniji naseljeni risji samec v povprečju tehta od 18 do 25 kilogramov, samica nekoliko manj, so zapisali na Lovski zvezi Slovenije. Razen v času parjenja so risi samotarji. Njihovo življenjsko območje meri 10–60.000 hektarov. Ris je visoko specializiran plenilec, ki lovi iz zasede.

