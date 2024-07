Hoteli za pse in mačke: kaj morate vedeti?

Če hišni ljubljenček ne more z lastniki na počitnice, ga lahko namestijo v pasji ali mačji hotel. Možnosti za takšne namestitve je vedno več, saj tudi povpraševanje raste. Številni ob nočitvi ponujajo tudi dodatne storitve, kot je striženje in dodatno gibanje. Po veljavni zakonodaji lahko žival v hotelu biva neprekinjeno največ 30 dni.

V Sloveniji je po podatkih Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin trenutno registriranih 77 hotelov za hišne živali. Od tega 50 hotelov sprejema samo pse, 19 jih sprejema pse in mačke, osem hotelov pa samo mačke.

Največ deset živali na oskrbnika

Pravilnik o zaščiti hišnih živali določa, da morajo imeti pravne ali fizične osebe, ki opravljajo dejavnost oskrbe v hotelih za hišne živali, zadostno število oskrbnikov, tako da je vsak dan zagotovljena nemotena oskrba živali. Na enega oskrbnika lahko pride največ deset živali.

Oskrbnik mora imeti veljavno potrdilo o opravljenem usposabljanju o prehrani, negi, vedenju in zdravstvenem varstvu hišnih živali. Usposabljanje mora trajati najmanj šest šolskih ur in biti zaključeno z opravljenim preizkusom znanja, ki velja pet let.

Hoteli za živali morajo nuditi ustrezne prostorske pogoje. Med drugim morajo biti ti dovolj veliki, varni ter redno čiščeni in razkuženi. Imeti morajo sklenjeno pogodbo z veterinarsko organizacijo, ki opravlja preglede in zagotavlja zdravljenje živali v primeru poškodb ali bolezni.

Cene za psa od 15 evrov naprej

Skrbnik mora ob predaji živali v hotelsko oskrbo predložiti identifikacijski dokument živali z vpisanimi predpisanimi cepljenji ter opozoriti oskrbnika na posebne potrebe živali ali morebitno agresivnost. Ob tem lahko oskrbnik zahteva dodatna cepljenja in druge preventivne ukrepe (npr. odstranjevanje zajedavcev) za zagotavljanje zdravstvenega varstva drugih živali in oskrbnikov v hotelu. V hotelu mora sicer biti v vsakem primeru zagotovljena ločena namestitev bolnih in poškodovanih živali.

Foto: Shutterstock

Cene za namestitev psa v pasjem hotelu se začnejo pri 15 ali 20 evrih na dan, odvisno od termina, velikosti in starosti psa ter vrste oskrbe. Pri izračunu je med drugim ključno, ali hrano za psa zagotovi lastnik ali hotel ter ali imajo tudi organiziran prevoz. Nekateri oskrbniki nudijo tudi individualno varstvo in dodatno nego, kot je striženje, česanje in dajanje zdravil. Ponavadi zaračunavajo dodatek za nekastrirane samce in psičke v času gonitve.

Sprememba prehrane je lahko dodaten stres

Oskrbnik Bojan Pokrivač iz Pasjega hotela Kala v Vukovju pri Mariboru, ki je dejavnost odprl leta 1974, lastnikom štirinožcev svetuje, da hrano priskrbijo sami, ker lahko sprememba prehrane pomeni dodaten stres. Pri izbiri hotela naj lastniki preverijo izkušnje in priporočila uporabnikov, termin pa naj rezervirajo vnaprej, še posebej poleti.

Številni pasji hoteli nudijo spoznavni sestanek. "Pri nas je ta vedno, ko sprejemamo psa, ki še ni bil pri nas. Tako lastnik vidi, kaj ponujamo in se na osnovi tega odloči, ali je primerno za njegovega psa ali ne. Mi pa želimo psa videti, da vidimo, kakšen je njegov odziv, ali je primeren za k nam. Če se kuža ne pusti prijeti, ga ne vzamemo, ker je potem to stresno zanj," je povedal Pokrivač. "Za nas je ključno, da se kuža pri nas dobro počuti in pride z veseljem nazaj," je dodal.

V njihovem hotelu sprejmejo hkrati največ deset živali, in sicer sedem velikih in tri majhne pse, saj so izkušnje pokazale, da z večjim številom živali ni mogoče zagotavljati kakovostne oskrbe. "Čez poletje smo popolnoma zasedeni. Posamezni kužek je pri nas poleti ponavadi od 10 do 14 dni, nekateri tudi tri tedne. Drugače pa pridejo tudi samo za konec tedna, za dva do tri dni," je povedal.

Možno je tudi dnevno varstvo

Tako kot številni drugi pasji hoteli nudijo tudi dnevno varstvo, t.i. pasji vrtec, če je lastnik odsoten le nekaj ur. Ponavadi vključuje namestitev v pasjem hotelu, tudi sprehode in igro s psom, se pa hoteli med drugim razlikujejo po tem, ali so psi ločeni in obravnavani individualno ali pa so združeni v prostoru in skupaj odvedeni na sprehod.

V zadnjem času je tudi vedno več hotelov za mačke. Delujejo na podoben način kot tisti za pse. Ponavadi poleg bivalnih enot, opremljenih z mačjim straniščem, plezali, praskalniki in pitniki, omogočajo mačkam tudi zavarovan izhod na prosto in crkljanje.

Foto: Shutterstock

Lastnikom priporočajo, da živalim prinesejo s seboj hrano, najljubšo igračo in ustrezno zaščito, da se bodo lažje prilagodile na novo okolje. Osnovna cena za nočitev v mačjem hotelu se ponavadi začne pri 12 evrih.

Ponekod poleg psov in mačk nudijo hotelsko namestitev tudi za dihurje, kunce, činčile, morske prašičke, agame, ptice, hrčke in želve. Ponavadi tam bivajo v lastni kletki.

Preberite še: