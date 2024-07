V Portorožu odpirajo pasjo plažo, na voljo tudi pivo za pse

V petek se v Portorožu uradno odpre pasja plaža s ponudbo, prilagojeno kosmatincem (in njihovim lastnikom).

V Portorožu oziroma Luciji pod hotelom Metropol že nekaj dni deluje najnovejša pridobitev, pasja plaža, ki jo bodo v petek tudi uradno odprli. Gre za plažo pod blagovno znamko Monty's Dog Beach, kakršni na primer že delujeta v Crikvenici in na otoku Rab.

Monty's Dog Beach ni prva pasja plaža v Sloveniji, eno so že pred leti odprli v Izoli, a ta psom in njihovim lastnikom ponuja predvsem nemoten dostop do morja.

Portoroška pasja plaža ima precej bolj razdelano ponudbo. Psom je prilagojena plažna infrastruktura od zasenčenih ležalnikov do prh, na voljo jim je poligon z ovirami, s psi v mislih so zasnovali celo gostinsko ponudbo, ki med drugim obsega pasji sladoled in pasje pivo.

