Družinska hiša skoraj brez stroškov za ogrevanje: kako je to mogoče #video

Družina Siročič iz Metlike se je leta 2022 znašla pred pomembno odločitvijo. Njihova hiša, velika dvesto kvadratnih metrov, se je ogrevala s kurilnim oljem, kar je poleg visokih stroškov pomenilo tudi nenehno vzdrževanje peči. Vsako leto so porabili približno 2.500 litrov kurilnega olja, kar je močno obremenjevalo družinski proračun. Ker se je lastnik hiše bližal pokoju, je želel poiskati zanesljivo rešitev, ki mu bo omogočila nižje stroške ogrevanja, manj vzdrževanja in večje udobje.

Lastnik Željko Siročič je najprej razmišljal o toplotni črpalki zrak/voda, vendar mu je strokovna ekipa podjetja Atlas predstavila še drugo možnost – geotermalno toplotno črpalko zemlja/voda s horizontalnim kolektorjem. Ker ima ob hiši dovolj zemljišča, je bila to odlična priložnost, da izkoristi stabilen in zanesljiv vir energije iz tal.

Zanesljiva rešitev s številnimi prednostmi

Pred tem sistema zemlja/voda niso podrobneje poznali, zato je bila strokovna razlaga ključnega pomena. Iz podjetja Atlas so jim natančno predstavili prednosti geotermalne rešitve – od delovanja brez zunanje enote, kar pomeni tiho delovanje, do višjega faktorja SCOP, ki zagotavlja boljšo energetsko učinkovitost in posledično nižje stroške obratovanja. Pomemben dejavnik pri odločitvi je bila tudi dolga življenjska doba sistema.

Ker je takšna izvedba cenovno primerljiva z visokokakovostnimi sistemi zrak/voda, so se začeli resno nagibati k geotermalni rešitvi. Odločitev so potrdili s pogovori z obstoječimi uporabniki, ki so že imeli izkušnje s tem sistemom. Pridobili so realne podatke o porabi elektrike, učinkovitosti in zanesljivosti delovanja, kar jih je dokončno prepričalo.

Po strokovnem ogledu ter analizi objekta in potreb gospodinjstva se je gospod Siročič odločil za predlagano geotermalno toplotno črpalko Calibra Eco 12 s horizontalnim zemeljskim kolektorjem. Ker je njihov dom srednje dobro izoliran in opremljen z radiatorji, je bilo ključno izbrati sistem, ki lahko zagotovi dovolj visoko konično moč tudi v najhladnejših zimskih dneh.

Kako deluje geotermalna toplotna črpalka in zakaj je bila prava izbira?

Večina lastnikov hiš se pri menjavi sistema ogrevanja najprej nagiba k toplotnim črpalkam zrak/voda, saj so te bolj poznane. Vendar pa se v praksi pogosto izkaže za boljšo izbiro sistem zemlja/voda. Zakaj? Predvsem zaradi svoje zanesljivosti in stabilnega delovanja skozi vse leto.

Medtem ko temperature zunanjega zraka močno nihajo, kar vpliva na učinkovitost toplotnih črpalk zrak/voda, je temperatura v zemlji precej stalna. To pomeni, da geotermalne toplotne črpalke delujejo bolj enakomerno, brez velikih padcev izkoristka, tudi v najhujših zimskih razmerah.

Poleg tega geotermalni sistem deluje popolnoma tiho, saj nima zunanje enote, ki bi povzročala hrup. Lastniki hiš, ki so že preizkusili različne ogrevalne sisteme, pogosto cenijo prav to prednost – brez motečega zvoka ventilatorjev in kompresorjev na dvorišču ali fasadi.

Ena od pomembnih prednosti geotermalne toplotne črpalke je tudi izjemno dolga življenjska doba. Naprava sama lahko brez težav deluje do 30 let, medtem ko zemeljski kolektor ali geosonda delujeta še bistveno dlje – vsaj še za eno generacijo. Torej gre za naložbo, ki se povrne ne le v obliki prihrankov pri ogrevanju, ampak tudi z minimalnimi stroški vzdrževanja in dolgotrajno zanesljivostjo.

Foto: Atlas trading d.o.o.

Gospod Siročič se je pri izbiri novega sistema ogrevanja osredotočil na rešitev, ki bi bila dolgoročno finančno vzdržna in bi mu omogočila večjo energetsko samooskrbo. Kot nekdo, ki se pri svojem delu ukvarja s projektiranjem, je želel izbrati sistem, ki bi bil ne le učinkovit, temveč tudi ekonomičen in trajnosten.

Pomembno je bilo, da sistem omogoča dovolj visoke temperature za ogrevanje z radiatorji. Geotermalne toplotne črpalke dosegajo učinkovitost do 615 odstotkov, kar pomeni, da iz vsake porabljene enote električne energije ustvarijo kar 6,15 enote toplotne energije. To je občutno več v primerjavi z drugimi vrstami ogrevanja in zagotavlja znatne dolgoročne prihranke.

Investicija, ki se izplača

Eden glavnih pomislekov pri prehodu na geotermalno toplotno črpalko je pogosto začetna investicija. Če je pri hiši na voljo zadostna površina zemljišča in je zemlja primerna za kopanje – torej brez skal in na neplazovitem območju – je izvedba s horizontalnim kolektorjem ena izmed najbolj stroškovno učinkovitih rešitev. V primerjavi z izvedbo z geosondami ima podoben izkoristek, začetna investicija pa je nižja.

Pomembno je, da se pri načrtovanju kolektorja ustrezno določi dolžina turbulentne cevi in da se izvede strokovna montaža, saj bosta le tako zagotovljena učinkovitost in optimalno delovanje sistema. Čeprav se zemeljski kolektor položi pod površje, to ne vpliva na zgornjo rodovitno plast zemlje, zato lahko lastniki zemljišče še naprej uporabljajo za zelenico ali vrt in zasaditve. S tem se ohrani funkcionalnost zunanjega prostora, investitor pa pridobi učinkovit in dolgoročno ekonomičen ogrevalni sistem.

Strošek celotne investicije v zamenjavo ogrevalnega sistema za geotermalno toplotno črpalko je družino Siročič, ob hkrati pridobljenih sredstvih Eko sklada, stal okoli 11 tisoč evrov. Investicija se jim bo tako povrnila približno v od petih do šestih letih.

Za investicijo v geotermalno toplotno črpalko je mogoče pridobiti do šest tisoč evrov nepovratnih sredstev Eko sklada, kar začetno finančno breme občutno zmanjša in hkrati skrajša obdobje, ko se vam investicija povrne.

Kdaj pa se odločiti za sistem z geosondo?

Družina Siročič se je zaradi razpoložljivega prostora odločila za kolektor, vendar se stranke večinoma odločajo za geosondo, ki zagotavlja energijsko učinkovito oskrbo stavbe s toploto, ima najdaljšo življenjsko dobo ter prinaša najnižje stroške financiranja, obratovanja in vzdrževanja. Zanj se odločajo tako lastniki manjših hiš z nizko potrebo po toploti, saj je geosonda dimenzionirana skladno z energetskimi zahtevami objekta, kot tudi tisti, ki iščejo rešitev za zahtevnejše stanovanjske in komercialne stavbe in potrebujejo energijo za ogrevanje, hlajenje, pripravo tople vode ali ogrevanje bazena.

Sistem z geosondo je odlična izbira tako za novogradnje kot tudi za prenovo ogrevalnih sistemov v obstoječih stavbah. Geosondo je mogoče vgraditi v katerokoli podlago, pri čemer je treba na vodovarstvenih območjih upoštevati pogoje iz dovoljenja za izvedbo vrtine. Gre za dolgoročno investicijo, saj geosonda ostaja uporabna tudi v primeru zamenjave naprav ali napeljave v stavbi – novi sistem preprosto priključimo na obstoječo geosondo.

Kombinacija s sončno elektrarno – še večja neodvisnost

Družina Siročič je že imela na strehi sončno elektrarno, zato je bila kombinacija z geotermalno toplotno črpalko popolna rešitev. Sončna elektrarna pokrije velik del potreb po električni energiji, tako da so obratovalni stroški skoraj zanemarljivi.

Zdaj porabljajo manj elektrike za ogrevanje in ostaja več energije za druge porabnike. Kombinacija sončne elektrarne in geotermalne črpalke omogoča skoraj popolno energetsko samozadostnost, hkrati pa prispeva k zmanjšanju ogljičnega odtisa.

Po koncu investicije se je pokazalo, da je bila izbira prava

Po prvem letu uporabe geotermalne toplotne črpalke v kombinaciji s sončno elektrarno je lastnik Željko Siročič ugotovil, da se je investicija več kot obrestovala: "Največja razlika v primerjavi s prejšnjim sistemom ogrevanja je enakomerna temperatura v hiši. Prej so se pogosto dogajala nihanja – ob zagonu peči se je temperatura hitro dvignila, nato pa spet padla, kar je vplivalo na udobje bivanja. Zdaj je toplota stalna, brez neprijetnih temperaturnih ekstremov, kar pomeni prijetnejše bivalno okolje ves dan."

Foto: Atlas trading d.o.o.

Tudi finančni vidik ni zanemarljiv. Ker se toplotna črpalka napaja s pomočjo sončne elektrarne, so stroški ogrevanja izjemno nizki. "Stroški s starim ogrevalnim sistemom so na letni ravni znašali od 1.700 do 1.800 evrov. Danes so stroški povprečno okoli 15 evrov za omrežnino, pri čemer s sončno elektrarno zadovoljim potrebe po elektriki za celoten objekt." Gospod Siročič ugotavlja, da je sistem praktično samozadosten in mu omogoča visoko stopnjo energetske neodvisnosti, kar je bil eden izmed ključnih ciljev investicije.

Na podlagi lastnih izkušenj zdaj geotermalne toplotne črpalke priporoča tudi svojim strankam. Kot projektant se pri delu pogosto srečuje z vprašanji glede ogrevalnih sistemov in vedno znova opaža, da so dobro načrtovani geotermalni sistemi ena najbolj gospodarnih rešitev na dolgi rok.

Ekipa podjetja Atlas je poskrbela za celovito izvedbo projekta: individualno analizo potreb in energetskega stanja objekta,

pripravo načrta in določitev optimalne dolžine zemeljskega kolektorja,

usklajen potek del – izvedba brez nepotrebnih zamud,

usklajevanje z izvajalcem strojnih inštalacij in

končno montažo ter zagon naprave. Kljub obsežnim delom so vse izvedli v nekaj tednih, že v nekaj mesecih pa je bila površina nad kolektorjem ponovno ozelenjena, brez vidnih sledi posega.

Razmišljate o podobni rešitvi? Podjetje Atlas vam na podlagi 35-letnih izkušenj pripravi individualno svetovanje, prilagojeno vašim potrebam. Strokovna analiza, kakovostna izvedba in zanesljiva podpora so ključni razlogi, zakaj se stranke odločajo za njihove storitve.

Celjska cesta 45

3212 Vojnik

T: 080 20 65

E: info@atlas.si

