Investicija v ogrevanje za več generacij

Posamezniki, družine, poslovni subjekti, vsi se soočamo z vse višjimi položnicami za ogrevanje in elektriko, zaradi česar je vse več zanimanja za bolj ekonomične načine ogrevanja. Tako je bilo tudi pri družini Čretnik, ki ima v lasti večjo stanovanjsko hišo. Skupna ogrevana površina objekta tako obsega kar 300 kvadratov, ki so jih poprej ogrevali na zemeljski plin. Ne samo visoki računi, tudi temperatura v objektu ni bila vedno prijetna, saj je tekom dneva občutno nihala. Po posvetu s podjetjem Atlas so se v družini Čretnik odločili za investicijo v geotermalno črpalko , s čimer so poskrbeli za več generacij.

Kako poskrbeti za nižje položnice ogrevanja?

Družina Čretnik se je v želji po modernizaciji ogrevanja stanovanjskega objekta v izmeri 300 kvadratnih metrov odločila za investicijo v toplotno črpalko in sončno elektrarno. Ker je bila zaradi konfiguracije strehe in kapacitete električnega priključka moč sončne elektrarne nekoliko omejena, se je za nasvet pri izbiri toplotne črpalke obrnila na podjetje Atlas. Ravno med odločanjem o izboru toplotne črpalke so okolico njihove hiše zajele poplave, zaradi česar se je pojavil pomislek o postavitvi zunanje enote, v kolikor bi se odločili za zračno toplotno črpalko.

Ob upoštevanju vseh naravnih danosti in s ciljem visoke stopnje samozadostnosti oskrbe z elektriko so izbrali najučinkovitejšo možno rešitev, geotermalno toplotno črpalko Thermia Atlas 18 Duo z dvema geosondama globine 150 metrov.

Geotermalna toplotna črpalka Thermia Atlas 18 duo Najučinkovitejša geotermalna toplotna črpalka na svetu – SCOP = 6,15,

omogoča več vroče vode na višji temperaturi, tudi do 80 stopinj Celzija, a ob nižjih stroških,

tišja od hladilnika – od 30 do 43 dB(A),

pozimi zagotavlja toploto, poleti hladi,

posebej primerna za večje hiše in vile,

primerna za celoletno ogrevanje bazena,

dva razreda toplotne moči: 3-12 kW in 4-18 kW,

geotermalna toplotna črpalka prihrani do 85 odstotkov stroškov energije,

skandinavski dizajn in trajnost,

geotermalne črpalke Thermia so razvite in proizvedene na Švedskem, prav tako so iz Evrope tudi vsi rezervni deli,

delovna doba geotermalnih toplotnih črpalk Thermia je do 30 let, geosonde pa kar do sto let,

primerna je tako za novogradnje kot tudi za starejše objekte.

Foto: Atlas trading d.o.o. Hiša je topla ves dan, vroče vode je več kot dovolj

Čretnikovi pravijo, da je bivanje v hiši po vgradnji toplotne črpalke neprimerljivo s časi, ki so jih preživeli z ogrevanjem na plin. Hiša je neprimerno toplejša skozi cel dan. Če so bila prej jutra v hiši mrzla, so zdaj prostori enakomerno ogreti vseh 24 ur na dan.

Vroče sanitarne vode imajo na pretek. Thermia Atlas je edina toplotna črpalka v svojem razredu, ki uporablja tehnologijo koriščenja energije pregrete pare hladilnega sredstva. Tako na izstopu iz kompresorja dosega temperaturo tudi preko sto stopinj Celzija, del te energije Thermia Atlas zajame in z njo ogreje sanitarno vodo v bojlerju. Tako je voda v bojlerju skozi vso zimo na visoki temperaturi, med 60 in 70 stopinjami Celzija, v najhladnejših dneh, ko je poraba energije v hiši višja, pa se voda zlahka ogreje tudi do 80 stopinj Celzija.

Tudi v najhladnejših dneh januarja, ko je bilo zunaj -15 stopinj Celzija, je bilo v hiši Čretnikovih prijetno toplo, voda v bojlerju je zahvaljujoč HGW tehnologiji dosegla preko 75 stopinj Celzija, geosonde pa se niso ohladile pod pet stopinj Celzija. Geotermalne toplotne črpalke Thermia tako zagotavljajo najvišje možno udobje ne glede na zunanje pogoje, ob tem pa porabijo zelo malo energije.

Investicija v geotermalno črpalko je rešitev za več generacij

Geotermalne toplotne črpalke se ponašajo z dolgo življenjsko dobo, nizkimi stroški vzdrževanja in tihim delovanjem. V podjetju Atlas so pripravili izračun primerjave stroškov različnih ogrevalnih sistemov, pri čemer so upoštevali porabo energije, vzdrževanje in financiranje začetne investicije.

Foto: Atlas trading d.o.o.

Primerjava velja za povprečno stanovanjsko hišo z letno potrebo po toploti 20.000 kWh, kar se smatra kot ekvivalent 2.200 litrov olja oziroma 2.000 kubičnih metrov zemeljskega plina. Izkazalo se je, da je pri geotermalni toplotni črpalki začetna investicija sicer nekoliko višja kot pri nekaterih drugih ogrevalnih sistemih, a je poraba elektrike bistveno nižja. To pa je še kako pomembno pri današnjih cenah električne energije, ki lahko hitro obremenijo družinski proračun.

S subvencijo do štiri tisoč evrov

Foto: Atlas trading d.o.o.

Geotermalne toplotne črpalke Thermia so okolju prijazne in predstavljajo prihodnost zelenega ogrevanja. Zato ste pri nakupu teh črpalk upravičeni do finančnih spodbud Eko sklada v višini do štiri tisoč evrov.

V podjetju Atlas vam bodo uredili vso potrebno dokumentacijo, s katero boste lahko vložili vlogo za koriščenje nepovratnih sredstev, ki vam pripadajo.

Rešitev tudi, če zunaj nimate veliko prostora

Geotermalna toplotna črpalka je idealna rešitev tudi v primeru, da ob hiši nimate veliko prostora. Tako je bilo tudi pri družini Čretnik. Lokacija njihove hiše je v strnjenem naselju. Parcela je na eni strani omejena s potokom, tako da je bilo treba na relativno majhni zeleni površini narediti dve geosondi in obenem ohraniti ozelenitev ter paziti, da pri vrtanju ne pride do izlitja vode v potok. Izvajalec je vrtanje opravil z minimalnim posegom in je brez težav vgradil dve geosondi Muovitech Turbocollector v vrtini globine 150m. Ti zagotavljata najvišji izplen toplote iz kamnine

Foto: Atlas trading d.o.o. Zamenjava ogrevalnega sistema je enostavna

Skrbi glede menjave ogrevalnega sistema v hiši so popolnoma odveč. To namreč opravi ekipa podjetja Atlas, ki poskrbi tako za odstranitev starega sistema kot za namestitev novega. Vsa dela opravijo zelo hitro.

Pri družini Čretnik je montaža potekala v času, ko je bilo zunaj že hladneje, zato so si montažo in priklop toplotne črpalke želeli izvesti čim prej. Da bi družini zagotovili neprekinjeno udobje, so mojstri podjetja Atlas namestitev sistema opravili v zelo kratkem času.