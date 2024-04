Doma narejeno gnojilo za bujen vrt

Vedno več Slovencev se zaveda pomena samooskrbe s hrano. Nekateri imajo to srečo, da imajo okoli hiše dovolj zelene površine za ureditev večjega sadno-zelenjavnega vrta, spet drugi si vrtiček naredijo na balkonu ali terasi. Čeprav je pri zadnjih zunanji prostor morda omejen, lahko balkon uporabijo za pridelavo obilice sveže zelenjave, zelišč in sadja skozi vse leto. Za zdrav pridelek pa so potrebna hranljiva tla in skrb za odganjanje škodljivcev. Domači pridelovalci stremijo k uporabi naravnih sredstev, ki niso škodljiva za naše zdravje. Z ustreznim ločevanjem bioloških odpadkov si hranljivo gnojilo lahko pridelate kar doma.

Ali ste kdaj pomislili, da bi svoje biološke odpadke spremenili v kakovosten kompost, ki bi nahranil vaše rastline in izboljšal kakovost pridelka? No, zdaj je to mogoče, in to brez zapletenih postopkov ali veliko truda.

Zakaj razmišljati o kompostiranju?

Kompost je naravno gnojilo, bogato s hranili, ki nastane iz razkrojenih bioloških materialov. Pomaga pri obogatitvi tal, zadrževanju hranil in vode ter zmanjšuje tveganje za bolezni rastlin. Pripravljen kompost lahko uporabite za gnojenje vrtov, visokih gred in sobnih rastlin, presajanje rastlin ali obogatitev tal. S kompostiranjem ne zmanjšujemo le količine odpadkov, ampak tudi izboljšujemo zdravje tal in rastlin ter zmanjšujemo obremenitev okolja.

Foto: Plastika Skaza

Kako začeti kompostirati, če nimate na voljo velikega vrta?

Morda se vam zdi, da je izdelava lastnega komposta doma zapleten postopek, vendar ni tako. Ne potrebujete vrta ali velikega kompostnika, kamor bi odlagali biološke odpadke. Za začetek izberite ustrezno posodo za kompostiranje, ki ustreza vašim potrebam in prostoru.

Kompostniki, kot je Bokashi Organko, so nepogrešljivo orodje za učinkovito ravnanje z biološkimi odpadki. Ti sodobni kompostniki, izdelani iz reciklirane plastike, ne omogočajo le kompostiranja odpadkov na domu, ampak tudi prispevajo k ponovni uporabi plastike iz rumenih zabojnikov. Postopek kompostiranja z Bokashi Organko je preprost in praktičen. Z odločitvijo za kompostiranje in nekaj spremembami v navadah lahko biološke odpadke reciklirate kar doma. Dodajte posip Bokashi med odpadke, ki bo poskrbel za hitrejšo fermentacijo. Izkoristite desetodstotni popust na vse izdelke Bokashi: koda za popust BOKASHI10 velja na vse izdelke, tudi na že znižane.

S kompostnikom Bokashi Organko biološke odpadke zmanjšate za kar 25 odstotkov. Foto: Plastika Skaza

Preprosta pot k boljšemu okolju in kakovostnemu pridelku

Gre le za spremembo navad in odločitev za bolj trajnostno ravnanje z biološkimi odpadki. Namesto da bi jih odvrgli v smeti, jih enostavno recklirate v zabojnik Bokashi Organko. V kompostnik odvrzite vse vrste bioloških odpadkov, kot so sadje, zelenjava, kavna usedlina, jajčne lupine, meso in kosti. Dodajte posip Bokashi oz. mikroorganizme, ki spodbujajo fermentacijo. Ta način fermentacije preprečuje neprijeten vonj po gnitju, kar je pogosta težava pri tradicionalnem kompostiranju.

Posip Bokashi vključuje otrobe, melaso in izredno uporabne ter učinkovite mikroorganizme. Prisotnost naravnih organizmov v posipu sproži fermentacijski postopek, ki preprečuje gnitje hrane. Foto: Plastika Skaza

Dva tedna kasneje dobite dva stranska produkta

Prvi je tekočina, ki jo uporabite za zalivanje sobnih ali balkonskih rastlin, ali pa za čiščenje odtokov in greznic. Drugi pa je fermentirana masa, ki služi kot osnova za kompost in izboljšuje mikrofloro zemlje ter prispeva k bogatemu in zdravemu pridelku. Preprosto jo zakopljete v zemljo in počakate, da se razgradi. Postopek je trikrat hitrejši kot pri tradicionalnem kompostiranju. Ker fermentirana masa ohrani vsa hranila, boste ustvarili boljši pridelek, zagotovili bujnejšo rast, predvsem pa boljši okus sadja in zelenjave, pa še vse poteka ekološko, kar je pomembno za naše zdravo prehranjevanje.

Fermentacijsko tekočino, ki se nabira pod cedilnikom v spodnjem delu kompostnika, je treba redno odlivati. Uporabi se lahko za zatiranje plevela in čiščenje odtokov, razredčena pa je odlična za gnojenje sobnih in vrtnih rastlin. Foto: Plastika Skaza

Ni potrebe, da ste vrtičkar, če želite kompostirati in na ta način živeti bolj trajnostno. Bokashi Organko lahko uporabljate tudi v stanovanju brez vrta, saj omogoča organizirano upravljanje bioloških odpadkov brez neprijetnega smradu in insektov. Le s posipom Bokashi.

Bokashi Organko 2 lahko uporabljate tudi v stanovanju brez vrta, saj omogoča organizirano upravljanje bioloških odpadkov brez neprijetnega smradu in insektov. Foto: Plastika Skaza

Podkast, ki vas bo popeljal v svet udejanjanja krožnega gospodarjenja s plastiko in z biološkimi odpadki:

Kako uporabljati kompostnik?

Preden zaprete pokrov na kompostniku, dobro potlačite odpadke, da iz posode iztisnete zrak. Tako boste zagotovili, da med plastmi bioloških odpadkov ne ostajajo žepki zraka, ki bi ovirali proces fermentacije. Vsakič, ko dodajate nove biološke odpadke, jih posujte s približno 20 mililitri posipa Bokashi. To bo pospešilo proces fermentacije in ohranilo optimalno ravnovesje med mikroorganizmi in odpadki.

Če je kompostnik preveč suh, dodajte malo vode, če pa je preveč moker, uporabite še malo posipa Bokashi Organko. Odpadke in posip dodajajte, dokler kompostnik ni poln, nato ga zaprite in pustite dva tedna, da se biološki odpadki fermentirajo in spremenijo v kakovostno fermentirano maso. Redno odstranjujte fermentacijsko tekočino, saj preprečuje čezmerno vlažnost in neprijeten vonj v kompostniku.

Fermentacijsko tekočino uporabite za zalivanje rastlin, in sicer tako, da tekočino razredčite z vodo v razmerju 1 : 200, torej en deciliter tekočine na 20 litrov vode ali pet mililitrov na en liter vode.

Stoodstotno naravno gnojilo za vaš urbani vrt bo vašim rastlinam dalo bujnost in zdrav videz. Foto: Plastika Skaza

Svoje biološke odpadke že danes spremenite v vir hranil za vrt

Klasično razumevanje kompostiranja se je nedvomno preoblikovalo z uvedbo metode, ki jo omogoča kompostnik Bokashi Organko. Ta inovativni pristop h kompostiranju spreminja naš pogled na obdelavo bioloških odpadkov.

Kompostiranje s pomočjo te metode prinaša številne prednosti, ki presegajo tradicionalne pristope. Z njeno pomočjo lahko vsak ustvari bolj zdrava tla, pridela kakovostnejšo hrano ter prispeva k ohranjanju okolja. Omogoča namreč kompostiranje tudi na majhnih površinah, kot so balkoni ali notranji prostori, kar je idealno za urbana okolja ali ljudi brez dostopa do vrta. Fermentacija bioloških odpadkov s pomočjo posipa Bokashi pri tem ustvarja manj neprijetnih vonjav v primerjavi s tradicionalnimi metodami kompostiranja.

Zdaj je čas, da sprejmemo to inovativno metodo in jo vključimo v svoje vsakodnevne prakse za bolj trajnostno prihodnost.

