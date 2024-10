Aparati Hisense za učinkovito in okolju prijazno pranje in sušenje perila

Danes gospodinjstva vse več pozornosti namenjajo zmanjševanju svojega okoljskega odtisa in uvajanju trajnostnih praks v vsakodnevne rutine, kot je pranje perila. Poleg tega uporabniki stavijo na naprave, ki omogočajo prihranek časa, energije in stroškov ter poenostavljajo dnevna opravila. Ustrezna nega oblačil podaljšuje njihovo življenjsko dobo, s čimer lahko prav tako zmanjšamo svoj okoljski odtis.

Hitro in učinkovito pranje in sušenje perila

Pri blagovni znamki Hisense so razvili pralne, sušilne in pralno-sušilne stroje (2v1), ki so odlična izbira za vse, ki iščejo inovativne rešitve, zanesljivost, intuitivno uporabo in popolno raven higiene. Vsi aparati se ponašajo s številnimi pametnimi funkcijami in povezljivostjo. Za prihranek na času lahko izbirate med 15- ali 49-minutnima programoma, ki sta primerna za en kilogram ali polovično količino perila. Predstavljajte si, da po tednu nošenja vse srajce operete v 49 minutah. Zveni kar praktično, kajne?

Preprosta izbira primernega programa

Da bi oblačila še dolgo ostala v odlični kondiciji, je ključno, da izberete pravi program za vrsto tkanine, barvo, stopnjo umazanije in morebitnih madežev. Pralni stroji Hisense imajo vgrajeno funkcijo samodejnega doziranja detergenta, s katero aparat določi, koliko detergenta ali mehčalca je potrebnega za najboljši rezultat. Z merjenjem teže perila pralni stroj odmeri optimalno količino obojega, kar pomeni, da posodo napolnite le približno enkrat na mesec. Tako boste prihranili na denarju in času, hkrati pa poskrbeli za okolje.

Foto: Hisense

Moč pare za odstranjevanje nečistoč

Za ekološko odstranjevanje umazanije z oblačil pri Hisense stavijo na moč pare. V pralnem stroju Hisense se namreč z dna bobna sprošča para, ki v celoti prodre v oblačila in odstrani 99,9 odstotka bakterij. Podobna tehnologija je v igri tudi pri sušenju – pri t. i. sterilizacijskem sušenju vroč zrak odstrani bakterije, ne da bi vplival na učinek sušenja, zato oblačila ostanejo suha in čista.

Pametno sušenje v kratkem času. Aparati Hisense so tako kot pri pranju učinkoviti tudi pri sušenju. Hitro sušenje (Quick Dry) 30' je sušilni program, ki vam prihrani tako čas kot energijo. V samo 30 minutah lahko dosežete enake rezultate kot z običajnimi sušilnimi programi. Postopek sušenja poskrbi, da so vaša oblačila sveža, brez vonja in suha, hkrati pa prepreči, da bi bila zmečkana. Boben se namreč vsakih pet minut preneha segrevati in vrteti, kar učinkovito preprečuje, da bi oblačila predolgo ostala v istem položaju, kar povzroča gube.

Pralni in sušilni stroj lahko povežete tudi prek omrežja Wi-Fi. Pralni stroj pošlje program pranja v sušilni stroj, kar omogoča, da se sušilni stroj predhodno segreje in samodejno izbere ustrezen program sušenja, s čimer vam prihrani čas.

Ena naprava z dvojnim učinkom

Kombinacija pralnega in sušilnega stroja je zelo priročna, kadar se soočate s pomanjkanjem prostora, saj združuje najboljše lastnosti obeh. Pralno-sušilni stroji Hisense omogočajo enako dobre rezultate v pol manjšem prostoru. Aparat deluje tako, da se sušenje začne samodejno po končanem pranju, s čimer lahko celotno rutino pranja izvedete z enim pritiskom na gumb Start. Poleg tega so pralno-sušilni stroji Hisense prejemniki certifikata o ogljičnem odtisu, ki ga podeljuje TÜV Rheinland, vodilni svetovni ponudnik tehničnih storitev. Izboljšana energetska učinkovitost ohranja vse prednosti sodobnega pralno-sušilnega stroja z bistveno nižjimi računi za elektriko.

Pralni, sušilni in pralno-sušilni stroji Hisense imajo vgrajene inovativne rešitve. Foto: Hisense

Pralni, sušilni in pralno-sušilni stroji Hisense so popolna izbira za vse, ki iščete kombinacijo visoke zmogljivosti, priročnosti in trajnosti.

Naročnik oglasnega sporočila je HISENSE.