Deklica, ki gre po stopinjah priznane slovenske modne oblikovalke #video

Maja Štamol Droljc velja za eno naših najuspešnejših modnih oblikovalk. Njena ljubezen do mode je blizu tudi njenima hčerama, ki radi ustvarjata. Predvsem starejša Žani Luisa je pri komaj 11 letih že tako spretna, da je izdelala nekaj lastnih izdelkov in celo Majo naučila nekaj ročnih trikov.

Se vam zdi, da je imela Žani občutek za ročna dela že v sebi ali je to povzela po vas?

Prepričana sem, da je to spretnost prinesla s seboj. Že od malega je praktično ves svoj prosti čas namenjala ustvarjanju in risanju. Zelo redko se je recimo igrala s kockami, punčkami in še danes je tako. Svoje talente je izrazila in dopolnila v šoli, kjer je eden od predmetov pri pouku ročna dela. Sama pa se je odločila še za obšolsko dejavnost in se v trgovini, kjer prodajajo materiale za ročna dela, z lastnico Katjo dogovorila, da lahko pri njej svoje znanje še nadgrajuje.

Maja Štamol Droljc je na svoji hčerki zelo ponosna, medtem ko Žani že stopa na njeno modno pot. Foto: Instagram Kako sta prišli na idejo, da bi skupaj delali?

Žani bo kmalu stara enajst let. Prve verižice, ki jih pletla s prsti, je izdelala pri dobrih sedmih letih. Bili smo na morju in s seboj smo imeli cel zaboj materialov za ustvarjanje. Izrazila je željo, da bi zvečer verižice prodajala ob sprehajalni poti. Dovolila sem ji pod pogojem, da bodo izdelki brez napake. V pol ure je prodala vse, kar je imela pripravljeno, željo po nakupu njenih verižic je nato imelo veliko punčk, najstnic in zrelih modnih poznavalk.

Od takrat me je nagovarjala k skupnemu projektu in ob vsaki moji kolekciji za teden mode spraševala, kdaj bo lahko zraven tudi ona. Letošnji dogodek je bil zaradi korone precej drugačen, tudi zame bolj eksperimentalen, saj sem na razstavi želela pokazati enega od bazičnih kosov, belo srajco in dodatke, s katerimi jo spreminjamo in prilagajmo različnim priložnostim. Ker Žani obvlada precej različnih tehnik, ki jih jaz ne, sva združili moči in uspeli. Vsi kosi nakita, ki so bili predstavljeni, so zelo všečni in veliko jih že ima nove lastnice.

Ročne spretnosti in zanimive kreativne ideje Žani kaže že od malih nog. Foto: Osebni arhiv Prilagodite vi svoje kreacije njenim dodatkom ali obratno?

V bistvu nekega posebnega usklajevanja ni. Obema so všeč enake stvari, materiali, detajli. V prednosti pa je ona, saj jaz ne znam kvačkati in plesti na prste, zato se v resnici prav dopolnjujeva. Jaz imam več izkušenj, ona obvlada več ročnih del.

Si želi iti Žani po vaših modnih stopinjah?

Na vprašanje: kaj boš, ko boš velika, za zdaj suvereno odgovarja: modna oblikovalka. Ima vso podporo in možnosti za to, odločitev pa bo njena. Je pa dejstvo, da je v našem ateljeju v resnici zelo malo, svoj ustvarjalni kotiček ima raje doma, kjer ima svoj šivalni stroj, lutko in svoje zaloge raznoraznih materialov.

Pod njenimi rokami je nastalo že veliko zanimivih modnih izdelkov. Foto: Osebni arhiv Kako zelo ponosni ste na hčer?

Vsi smo zelo ponosni nanjo. Že od prvih verižic dalje občudujem njeno vztrajnost in natančnost pri delu. V njej vidim sebe, saj me je mami, ko sem bila njenih letih, naučila vezenja s križci in pletenja z iglami in takrat se je rodila moja ljubezen do ustvarjanja in oblikovanja.

Žal so bili moji starši precej na realnih tleh in so videli prihodnost zame v kemiji, kar seveda moje želje ni ustavilo in sem jo uresničila z izobraževanjem ob delu. Žani pa bo, v primeru, da bo šla na to pot, imela stoodstotno podporo in vse možnosti za študij in delo, saj je naša delavnica opremljena s stroji, znanjem in ima ob tem še starša, ki ji želita, da bo v življenju počela tisto, kar jo bo osrečevalo in izpopolnjevalo.