Challe Salle v modricah #video

Challe Salle je eden najbolj priljubljenih, uspešnih in tudi postavnih slovenskih glasbenikov. Mišice občasno pokaže tudi v svojih videospotih. Ravnokar nastaja nov video, v katerem sodeluje z enim naših najboljših MMA-borcem, a ne le s spotom, raper nas je presenetil tudi z modricami po vsem telesu, ki pa niso posledica snemanja.

Foto: Osebni arhiv "Sem zelo športen tip, a v zadnjem času sem očitno nekoliko pretiraval. Kombinacija košarke, 'street workouta', boksa in fitnesa je pustila posledice v obliki vnetja živca v ramenskem obroču," pravi glasbenik, ki se je nekega dne zbudil in ni mogel dvigniti roke. "Na pomoč mi je najprej priskočil svak, ki je odličen fizioterapevt. Poleg tega sem obiskoval še terapije akupunkture in vakumsko terapijo kozarčki imenovanimi vantuze. Od tod tudi modrice," pojasni Challe.

Foto: Osebni arhiv Zdaj se počasi vrača k aktivnemu življenju, v katerem pa je trenutno v središču priprava videospota za novo skladbo Nove zmage. Raperja smo obiskali na snemanju, kjer nam je razkril marsikatero zanimivost iz zakulisja. "Skladba je življenjsko motivacijska, osrednjo vlogo ima eden naših najboljših MMA-borcev Uroš Jurišič, ki je tudi moj dober prijatelj. Zaradi poškodbe se z njim v ringu nisem pomeril, pa tudi če bi se, mislim, da bi me gladko premagal, čeprav imam kakšnih 25 kilogramov več od njega," se nasmeji sogovornik, ki tudi sam občasno trenira boks.

Foto: Domen Jančič "Ta šport je odličen, da iz sebe daš vso morebitno negativno energijo. Sicer pa nisem privrženec kakršnegakoli nasilja, vse se lahko reši z ustrezno komunikacijo. V pretep sem bil nazadnje vpleten še kot srednješolec, zdaj pa se konfliktnim situacijam na veliko izogibam. Reagiral bi zgolj v primeru samoobrambe."

Foto: Domen Jančič Letos glasbenik praznuje 10. obletnico delovanja. "Ta jubilej sem želel proslaviti z novim albumom, a je koronasituacija to preprečila. Prav zato bom deset let zaznamoval s tremi novimi singli, tako da me eden še čaka pred koncem leta."

Foto: Domen Jančič Kakšen je težko pričakovan novi videospot ter kakšno vlogo in adrenalinski podvig si je v njem privoščil Challe Salle, boste izvedeli že v prihodnjih dneh, ko bo avdio- in videoizdelek ugledal luč sveta. Hkrati bo na isti dan zaživela tudi njegova spletna trgovina, saj je raper tudi uspešen podjetnik.