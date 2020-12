Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Praznično "drevo" na pobočju gore Ingino je videti tudi do 50 kilometrov daleč.

V mestu Gubbio v italijanski deželi Umbrija se tudi letos niso odpovedali skoraj 40-letni božični tradiciji. Na pobočju gore Ignino so prižgali praznično razsvetljavo v obliki velikanske božične jelke, ki v višino meri 750 in v širino 450 metrov, videti pa jo je mogoče tudi do 50 kilometrov daleč.

Poglejte:

Praznično "drevo" sestavlja skoraj tisoč luči, ki jih povezuje prek devet tisoč metrov kablov, postavljali pa so jih okoli 1300 ur, je za Reuters povedal Giacomo Fumanti, vodja projekta.

Foto: Reuters

"To drevo je naš prijatelj," je dejal, "postavljamo ga od septembra do decembra, da bi v mesto pripeljali svetlobo in počastili našega zavetnika, svetega Ubalda."

Foto: Reuters

Prvič so svetlobno božično jelko na pobočju gore Ingino postavili leta 1981, leta 1991 pa se je vpisala v Guinnessovo knjigo rekordov kot največje božično drevo na svetu.

Foto: Reuters

Običajno prižig svetlobne instalacije spremljajo množice ljudi, letos pa so zaradi pandemije koronavirusa dogodek prenašali prek spleta.

