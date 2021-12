To so darila, ki jih Slovenci za božič največ kupujemo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Spletna platforma za primerjalno spletno nakupovanje v regiji Ceneje.si je naredila analizo, kaj so njihovi uporabniki v predbožičnem najpogosteje iskali in katere izdelke so najraje izbrali v preteklih tednih predpraznične nakupovalne mrzlice.

Njihovo spletno platformo je v zadnjih 30 dneh obiskalo kar 1,3 milijona spletnih uporabnikov. Foto: Getty Images

Največ povpraševanja po tekaških smučeh in smučarskih čevljih

Slovenci smo očitno veliki športni navdušenci, saj je analiza povpraševanja in obnašanja potrošnikov v prvih tednih decembra pokazala, da je največ zanimanja med spletnimi kupci pritegnila kategorija s športnimi izdelki.

Povpraševanje po tekaških smučeh je naraslo za 756 odstotkov glede na prejšnje leto. Prav tako je bilo izjemno visoko povpraševanje po smučarskih čevljih. To je bilo kar za 593 odstotkov večje kot v enakem obdobju lani.

Ceneje.si je del skupine Heureka, ki združuje platforme devetih držav regije CEE. Zaradi specifičnega tržnega položaja imajo dostop do edinstvenih podatkov s področja spletnega nakupovanja, njihova orodja pa jim omogočajo natančno analizo trga in razvoja spletne trgovine tako v Sloveniji kot tudi v Jadranski regiji.

Priljubljeno darilo tudi prevleke za vzglavnike

Na lestvici TOP 5 najbolj priljubljenih kategorij se je znašla tudi oprema za drsanje (319 odstotkov) in dereze (318 odstotkov) ter prevleke za vzglavnike, ki bodo očitno kar nekaj Slovencev pričakale pod božičnim drevescem. Povpraševanje po njih je zraslo za kar 458 odstotkov.

Med posameznimi izdelki, za katere so zaznali največje zanimanje potrošnikov, so slušalke, mobilni telefoni, igralne konzole in igrače.

Foto: Ceneje.si

