Piškotki s čarobno močjo, ki do lepše prihodnosti pomagajo kar 140 dijakom

Prvi piškotki s čudežno močjo so v trgovine HOFER prišli leta 2017 in od takrat naprej lahko vsak december z njimi pomagamo mladostnikom, ki so se znašli pred težko življenjsko situacijo, ko ne vedo, ali bodo lahko nadaljevali šolanje v izbrani srednji šoli ali bodo morali vse skupaj obesiti na klin in iti s trebuhom za kruhom. Takšna je namreč pogosta realnost v številnih slovenskih družinah, ki si ne morejo privoščiti, da bi njihov mladostnik obiskoval izbrano srednjo šolo v oddaljenem kraju, kjer bi moral bivati v dijaškem domu.

To so piškotki, ki osrečijo kar tri osebe hkrati. Na voljo so v vseh trgovinah HOFER. Z njimi pomagate otrokom, vključenim v dijaški sklad Botrstva v Sloveniji. Foto: HOFER

Čeprav naj bi bilo pri nas šolanje za vse brezplačno, starši otrok, ki obiskujejo osnovne in srednje šole, vedo, da je s šolo vseeno povezanih kar nekaj stroškov, kar se močno pozna pri družinskih proračunih, še posebej pa to v stisko lahko postavlja družine v težkem finančnem položaju.

Za dijake, ki se ne šolajo v domačem kraju, se stroški močno povečajo zaradi stroška bivanja v dijaškem domu ter prevoza. Veliko mladostnikov se, ker si tega družina res ne more privoščiti, raje odloči za šolo v njihovem kraju ali pa šolanje kar opusti. To je zelo slaba popotnica za mladostnikovo lepšo prihodnost, zato so se pri programu Botrstvo v Sloveniji, ki že 13 let skrbi za otroke iz socialno šibkih okolij, leta 2016 odločili ustanoviti Dijaški sklad za pomoč dijakom iz socialno šibkih družin, ki dijakom iz družin v stiski krije stroške bivanja v dijaških domovih. Od začetka projekta je bilo v sklad vključenih 944 dijakov, ki so tako dobili priložnost nadaljevati šolanje.

Bivanje v dijaškem domu ni samo streha nad glavo. Otrok tam dobiva redne tople obroke, strokovno učno pomoč in vso podporo. Tako se lahko lažje osredotoči na uspešen zaključek želene smeri šolanja, doseže višjo izobrazbo ter ima boljšo možnost zaposlitve – in s tem lepšo prihodnost.

Dijaški sklad se financira izključno na podlagi donacij. Tudi pri podjetju HOFER so stalni podporniki tega humanitarnega projekta. S projektom Nasmeškotek pri HOFERju že od leta 2017 skupaj s kupci pomagajo polepšati življenja dijakov in mladostnikov pod okriljem programa Botrstvo v Sloveniji . Del sredstev od prodaje Nasmeškotkov bo HOFER namreč tudi letos namenil za dijake iz socialno šibkejših družin.

Z nakupom Nasmeškotkov v trgovinah HOFER lahko tudi kupci postanete del lepše prihodnosti vseh otrok, ki bivajo v dijaških domovih.

Osrečijo kar tri osebe hkrati

Foto: HOFER

Nasmeškotki vedno pričarajo tri nasmehe hkrati – tistemu, ki jih podari, tistemu, ki jih prejme, ter mladostnikom v stiski pod okriljem programa Botrstvo v Sloveniji. V trgovinah HOFER so na voljo od 20. novembra 2023 za 1 evro.

Nasmeškotki, ki jih najdete ekskluzivno na policah trgovin HOFER za 1 evro, že od vsega začetka pečejo v keksarni Delakorda v Sloveniji.

Podarite lepo misel in pričarajte nasmeh na obraz Tudi lepa beseda lahko naredi čudeže. Lahko pričara nasmeh na obraz. Tako tistemu, ki jo izreče, kot prejemniku. Zato sodelujte v nagradni igri, v kateri lahko s HOFERjem delite lepe misli in z njimi širite veselje. Preverite, kakšne lepe misli so že zapisali sodelujoči. Morda pa bo vaša lepa misel osrečila tudi vas in vam prinesla nagrado. Lepo misel lahko oddate tukaj.

Danes za jutri z znanimi obrazi ter HOFERjevimi sodelavkami in sodelavci

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Projekt Nasmeškotek so pri podjetju HOFER prvič predstavili leta 2017 v okviru lastne iniciative Danes za jutri. Slastni piškoti, zapakirani v okolju prijazni embalaži, od tedaj nastajajo v ustvarjalnici družinskih dobrot z več kot 25-letno tradicijo, pri dolgoletnem HOFERjevem dobavitelju – družinski keksarni Delakorda.

Letos sta se skupaj s HOFERjevimi sodelavkami in sodelavci peke piškotov lotila tudi znana igralca Jernej Kogovšek in Mario Ćulibrk, ki nastopata v priljubljeni seriji Ja, Chef! Izkazala sta se kot izkušena slaščičarja, vedno pripravljena na uvajanje novih oblik, preizkušanje novih receptur in tudi predajanje nasvetov še bolj izkušenim.