Princ Harry: Družina mi ne bi nikoli oprostila, če bi vse povedal

Princ Harry je le nekaj dni po izidu avtobiografije Spare (Rezerva) v pogovoru za britanski časnik Daily Telegraph dejal, da ima dovolj gradiva za dve knjigi, vendar pa nekaterih stvari javnosti ne želi razkriti, saj je prepričan, da mu oče in brat tega ne bi nikoli oprostila, poroča BBC.

V pogovoru za časnik je Harry poudaril, da s svojim ravnanjem noče "sesuti monarhije", temveč kraljevo družino "rešiti samo pred sabo". Hkrati pa je zatrdil, da v svojo knjigo ni vključil vsega in da je prva različica obsegala 800 strani, približno dvakrat več od končne.

"Lahko bi bili dve knjigi, če se tako izrazim," je dejal in dodal, da bi bilo nemogoče pripovedovati njegovo zgodbo, ne da bi bili v njej družinski člani, "ker imajo ključno vlogo, pa tudi zato, ker moramo razumeti like in osebnosti vseh v knjigi".

Ob tem je poudaril, da se je med njim ter očetom in bratom zgodilo še veliko stvari, za katere pa si ne želi, da jih svet kadarkoli izve. Prepričan je, da mu za razkritje teh ne bi nikoli oprostila.

Želi si, da bi se kraljeva družina opravičila njegovi ženi

"Že zdaj lahko trdite, da mi zaradi nekaterih stvari, ki sem jih navedel v knjigi, ne bodo odpustili, ampak jaz to vidim drugače. Želim si, da bi se dejansko usedli z menoj in se o tem ustrezno pogovorili," je dejal. Prav tako pa si želi, da bi se kraljeva družina opravičila njegovi ženi Meghan Markle.

Dodal je še, da nobena institucija ni imuna na kritike in nadzor, in če bi le deset odstotkov nadzora, ki je bil namenjen njemu in njegovi ženi, namenili tudi kraljevi družini, "zdaj ne bi bili v tej zmešnjavi".

Avtobiografija princa Harryja je izšla v torek, le dan pozneje pa je postala najbolje prodajana neleposlovna knjiga v zgodovini. V knjigi, ki je bila napisana s pomočjo pisatelja J. R. Moehringerja, Harry na 410 straneh razkriva napake in lekcije, ki se jih je naučil v svojem življenju.

Starejši brat ga je fizično napadel, ko je izgubil nedolžnost in užival mamila

Med drugim je v njej opisal, kako ga je starejši brat fizično napadel, kako je izgubil nedolžnost in užival mamila, piše pa tudi o tem, kako sta brata nasprotovala poroki očeta, kralja Karla III., s Camillo Parker-Bowles, saj da sta se bala, da bo zlobna mačeha.

V knjigi princ tudi trdi, da je v času vojaškega služenja v Afganistanu ubil 25 talibanov, pri čemer izpostavlja, da ni videl žrtev kot ljudi, pač pa kot šahovske figure.

Harry naj bi za knjigo prejel predplačilo v višini 20 milijonov evrov. Napovedal je, da bo del izkupička od knjige, ki je bila objavljena v 16 jezikih, namenil britanskim dobrodelnim organizacijam, kar je potrdil tudi založnik.

38-letni Harry in njegova tri leta starejša žena Meghan sta pred tremi leti zapustila ožji krog kraljeve družine in se preselila prek luže. Odtlej sta poskrbela že za več odmevnih intervjujev, v katerih sta razkrila skrivnosti iz kraljeve palače. Nazadnje sta pritegnila pozornost z odmevno Netflixovo dokumentarno serijo v šestih delih, v kateri sta predstavila svojo plat zgodbe razkola.