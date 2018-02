Pred časom prečrtan, zdaj na OI: Energije za Slovenijo imam še veliko

Intervju z branilcem hokejske reprezentance Žigo Pavlinom

Žige Pavlina na večini zadnjih reprezentančnih akcijah v izbrani vrsti ni bilo, a po lanski odlični klubski sezoni, v kateri je bil eden od vodilnih igralcev druge češke lige, ga je novi selektor Kari Savolainen spet vpoklical med rise. Dolgoletni član naše izbrane vrste bo tako v Pjongčangu zaigral še na drugih olimpijskih igrah. Ponosa, da se je vrnil med svoje "brate", ne skriva, kot tudi ne tega, da se je v misli prikradlo vprašanje, ali bo še kdaj oblekel tekmovalni dres domovine. Z 32-letnim branilcem Čeških Budějovic smo se pred odhodom v Azijo pogovarjali o ciljih, željah, sedanjosti, preteklosti in prihodnosti.

Po Sočiju ste zdaj še na drugih olimpijskih igrah. Vrvež tekmovanja poznate. Bo zato kaj lažje?

Vsekakor bo v drugo malo lažje, saj približno vemo, kako olimpijske igre potekajo. Imamo določene cilje, upam, da jih bomo uresničili. Vemo pa, da bo zelo težko.

Ob ciljih, željah je pogosto slišati ponovitev rezultata iz Sočija, ko ste končali na visokem sedem mestu. Kako razmišljate vi, s čim boste zadovoljni? S Pjongčangom bo zadovoljen, če si bodo s fanti po olimpijskem turnirjem lahko pogledali v oči in si rekli, da so naredili vse, kar je bilo v njihovi moči. Foto: Sportida

V prvi prsti s tem, če bomo dali od sebe čisto vse, česar smo sposobni. Če na koncu to ne bo prineslo rezultatskega uspeha, si bomo še vedno lahko pogledali v oči in si rekli, da smo naredili vse. A verjamem, da če bomo pokazali, kar znamo, potem tudi rezultat ne sme izostati. Le s takšno miselnostjo lahko kaj dosežemo.

Pred štirimi leti je bil četrtfinale v Sočiju presenetljiv. Občutite zdaj kaj več pritiska, ko se ga vseskozi omenja?

Ravno to. Tam je bilo to presenečenje. Kaj takega ponoviti ne bo lahko. Morda bo to tokrat še večji zalogaj, ampak verjamem, da smo sposobni. Ne želim pa že zdaj govoriti o kakšnih izjemno visokih mestih, saj lahko to hitro pripelje do razočaranja. Treba je iti korak za korakom. Najprej imamo tri tekme v skupini. Treba je videti, kje bomo po koncu skupinskega dela. Res moramo iti tekmo po tekmo, rasti skozi turnir in na koncu biti najboljši. Če nam bo to uspelo, bo tudi rezultat lep.

Omenili ste rast skozi turnir. S Slovaki, ki ste jih v Sočiju premagali in proti katerim se tudi tokrat cilja v lovu za točkami, se boste pomerili šele na tretji tekmi. Bolje, kot če bi se na prvi, ko boste šele zadrsali v tekmovalni ritem?

To je lahko dvorezen meč. To, da bomo z njimi igrali šele tretjo tekmo, nam lahko prinese zelo veliko, lahko pa bi bilo bolje, da bi se že takoj pomerili z njimi. Tega ne vemo, saj tudi zanje ne vemo, kako bodo rasli skozi turnir. Vse tri ekipe so zelo kakovostne, tako da nismo v položaju, da bi izbirali, katerega bi najlažje premagali. Je pa res, da je morda Slovaška najbolj premagljiva. A kot sem rekel, to so same odlične reprezentance. Mi bomo poskušali uresničiti, kar smo si zadali – presenetiti nekoga in zmagati tisto četrto tekmo.

"Vse tri ekipe so zelo kakovostne, tako da nismo v položaju, da bi izbirali, katerega bi najlažje premagali. Je pa res, da je morda Slovaška najbolj premagljiva. A kot sem rekel, to so same odlične reprezentance." Foto: Getty Images V zadnjem času v reprezentanci kljub odlični lanski klubski sezoni za vas ni bilo prostora. So misli, preden vas je selektor Kari Savolainen spet priključil izbrani vrsti, švigale tudi v smeri, da je vaše reprezentančne poti konec?

Ne bom lagal, tudi to je prišlo v glavo. Tudi to, ali bom sploh še kdaj del te reprezentance, sem se vprašal. Dolgo časa sem bil zraven, veliko smo dali skozi, veliko lepih stvari smo s fanti doživeli, tako da sem bil vpoklica na olimpijske igre res zelo vesel. Že novembra sem se zelo razveselil, da sem po letu in pol spet v ekipi. Zdaj pa bom s fanti, s katerimi se poznamo vso kariero, še drugič doživel olimpijske igre. To bo izjemna izkušnja. Verjamem, da se bomo v Slovenijo vrnili zadovoljni.

Slovenska reprezentanca je druga najstarejša na olimpijskem turnirju, nekateri razmišljajo, da bo po koncu olimpijskih iger počasi prišel tudi konec reprezentančne kariere. Kako je z vami?

Sam nikakor ne razmišljam o koncu reprezentančne kariere, o nikakršni upokojitvi. Dokler bom lahko kaj pripomogel reprezentanci, k njenemu uspehu, bom pripravljen igrati zanjo. Menim, da nisem še tako star, da bi kar rekel, da je to to. Še veliko energije imam, ki je lahko dam za reprezentanco, za Slovenijo. Če bom lahko, bom še naprej z veseljem igral. Bomo pa videli, kako bo. "Tudi to, ali bom sploh še kdaj del te reprezentance, sem se vpraša." Foto: HZS/Drago Cvetanovič

V trenerskem štabu je poleti spet zavel finski veter, za selektorsko taktirko Slovenije je spet poprijel Kari Savolainen, cenjen strokovnjak v hokejskem svetu.

Bil je zraven že pri prejšnjih olimpijskih igrah, ko je deloval kot svetovalec. Je zelo umirjen in premišljen trener, vsako svojo potezo ima vnaprej načrtovano, ničesar ne prepušča naključju. Vsi vemo, da je zelo spoštovan trener tudi zunaj svoje rodne Finske. Kot mi ga je uspelo spoznati, gre za zelo dobrega trenerja. To potrjujejo tudi preostali.

"Spet sem zaživel v dobrem zdravem okolju, v katerem imamo vizijo, kako klub narediti boljši, ga pripeljati v češko extraligo, kar je tudi letošnji cilj." Foto: Vid Ponikvar Vrata reprezentance ste si spet odprli z igrami v drugi češki ligi, kjer ste imeli lani pri Čeških Budějovicah izjemno sezono, tudi letos gre vaši ekipi odlično. Trenutno ste pri vrhu lestvice. Zdi se, da ste našli pravo mesto zase.

Res je. Počutim se zelo dobro. Lanska sezona je bila osebno točkovno zelo uspešna. Mislim, da še nisem imel tako uspešne. Letošnja je po točkah malo manj dobra, a po igrah jo lahko primerjam z lansko. Mislim, da sem spet zaživel v dobrem zdravem okolju, v katerem imamo vizijo, kako klub narediti boljši, ga pripeljati v češko extraligo, kar je tudi letošnji cilj.

Le če imaš tako resno zastavljen cilj, lahko napreduješ. In to se pri nas dogaja. Brez vizije, brez cilja ne gre. Tako je tudi v reprezentanci, v kateri se fantje želimo dokazovati. Želimo dokazati drug drugemu, Sloveniji, preostalemu svetu, da smo zasluženo na olimpijskih igrah in da to ni le neko naključje, da lahko presenetimo velesile.

Ob tem je pomemben kamen v mozaiku verjetno tudi kemija v ekipi, ki je bila prisotna ob največjih uspehih.

Zagotovo. Moram reči, da smo bili že v preteklosti, ko so bili v reprezentanci nekateri, ki so končali kariere, kot bratje, 25 bratov. Vsi smo poznali kakšne pomanjkljivosti, prednosti drug drugega, v slačilnici smo vedno imeli svoje šale, in to nas je vse povezalo. Rekel bi, da smo živeli kot eno. Ob takšnem vzdušju tudi rezultat težko izostane. Verjamem, da tudi na olimpijskih igrah ne bo.