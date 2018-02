Fak pred novim domom: Zdaj vsi veste, kje sem doma #foto #video

Sprejem za Jakova Faka

"Ne vem, ali je bilo za vas presenečenje, zame je vsekakor bilo. Šokiran sem nad tem, koliko je v tem času hiša zrasla. Tako kot sem se jaz boril v Pjongčangu, so se delavci očitno borili tukaj," se je ob pogledu na svoj novi dom, ki je v Lescah zrasel v tednu dni, čudil biatlonec Jakov Fak. Pred osmimi leti je sklenil, da si bo novo življenje in novo športno okolje, ki ga je nagradil s srebrno olimpijsko medaljo, zgradil v Sloveniji. "Moja življenjska zgodba se lepo gradi, nova hiša pa je zame življenjski projekt," je povzel.

Nekaj ur zatem, ko so navijači in družina na Brniku sprejeli Žana Koširja, drugega slovenskega olimpijca, ki je na olimpijskih igrah v Pjongčangu osvojil olimpijsko odličje, so v Lescah ob podobnih temperaturah, kot so prvi teden vladale na olimpijskih prizoriščih, pozdravili še Jakova Faka, ki je v domovino pripotoval sinoči.

Sprejem za biatlonca je bil bolj sponzorske narave, Fak zato ni bil oblečen v uradna športna oblačila, kot smo ga sicer vajeni, niti ni razkazoval srebrnega olimpijskega odličja. Tam so se zvrstili vsi, ki so mu v času športne poti najbolj velikodušno stali ob strani. Tudi gradbeno podjetje, ki mu je v tednu dni postavilo hišo poleg še enega vrhunskega biatlonca, danes tudi komentatorja smučarskih tekov in biatlonskih preizkušenj Tomasa Globočnika.

Foto: Žiga Zupan/Sportida

30-letni Fak je bil kljub nedvomno napornemu obdobju, ki je za njim, in tistim, ki ga čaka že prihodnji teden, ko potuje na naslednje tekmovalno prizorišče v Kontiolahti na Finskem, videti svež in dobro razpoložen. Nič čudnega, končno je spet z družino, zaročenko Mateo in njuno prvorojenko Milo, ki je nočeta izpostavljati medijskim žarometom.

Fak v družbi Marka Lukića, direktorja podjetja Lumar, ki mu gradi hišo, ter nekdanjega vrhunskega plezalca in alpinista. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Fak pričakuje, da bo njiihovo novo domovanje v prihodnjega pol leta dokončano, že danes pa je vse zbrane povabil na kavo, čaj in piškote. Povedal je, da so ga sosedje lepo sprejeli (o tem priča tudi vpadljiv plakat dobrodošlice na fasadi sosednje hiše) in da se že zdaj počuti na pol Gorenjec, še posebej pa je vesel, da bo njegova hči prav v tem delu Slovenije dobila nov dom.

"Kot je zapisal že slavni gospod Avsenik, prelepa Gorenjska, in jaz se že imam za Gorenjca," je bil ob gromkem aplavzu poetičen Hrvat iz kraja Mrkopalj v Gorskem kotarju. Lesce in Mrkopalj sicer nimata veliko skupnega, je dejal, oba kraja pa obdajajo hribi, le da so ti na Gorenjskem precej višji, je dodal.

Foto: Žiga Zupan/Sportida

Lokacija, kamor se bo preselil iz stanovanjskega bloka v Ljubljani, mu je všeč iz več razlogov. "Prijetna je za najin naraščaj, Pokljuka je na dosegu roke, pa tudi Matei bo nedvomno všeč. Sosedje so res zelo prijazni."

Biatlonci imajo do konca sezone še tri tekme, Fak pa je v skupnem seštevku trenutno na tretjem mestu.