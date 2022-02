Branilke naslova kot prve v polfinale

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Američanke so se kot prve uvrstile v polfinale.

Američanke so se kot prve uvrstile v polfinale. Foto: Guliverimage

Ameriške hokejistke, branilke olimpijskega naslova iz Pyeongchanga 2018, so prve polfinalistke turnirja na olimpijskih igrah v Pekingu. V četrtfinalu so s 4:1 premagale reprezentanco Češke. Druge polfinalistke bodo znane bo dvoboju Kanada - Švedska, ki je na sporedu ob 14.10.

Čeprav so Čehinje bolje začele četrtfinalni obračun in v drugi tretjini - prva je minila brez golov - povedle prek Michaele Pejzlove, je bilo vodstvo kratkotrajno. Že 48 sekund pozneje je za izenačenje poskrbela Hilary Knight.

Američanke so povedle v zadnji tretjini, ko je plošček v mrežo potisnila Lee Stecklein (47. minuta), preboj v polfinale pa so zapečatile v zaključku tekme z zadetkoma Savannah Harmon v 57. in Kendall Coyne Schofield v 60. minuti v nebranjena vrata šest sekund pred koncem.

Danes je na sporedu še dvoboj Kanada - Švedska, v soboto pa preostala dva četrtfinala Rusija - Švica (ob 5.10) in Finska - Japonska (9.40).