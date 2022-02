Kanadčanke po zanesljivi zmagi čakajo na finalne tekmice

Kanadčanke so pričakovano opravile s Švicarkami (10:3) in se kot prve uvrstile v finale.

Kanadčanke so opravičile vlogo papirnatih favoritinj in zanesljivo premagale tekmice iz dežele sira in čokolade. Za zmagovalke je dva gola dosegla Marie-Philip Poulin, po enega pa Claire Thompson, Jamie Lee Rattray, Blayre Turnbull, Erin Ambrose, Renata Fast, Emily Clark, Emma Maltais in Brianne Jenner. Za Švico je dva zadetka prispevala Lara Stalder, enega pa Alina Muller. Razmerje strelov je bilo 61:13 v korist zmagovalk.

Kanada je na dosedanjih šestih ženskih olimpijskih turnirjih štirikrat osvojila odličje zlatega leska. Najboljša je bila v Salt Lake Cityju 2002, Torinu 2006, Vancouvru 2010 in Sočiju 2014, na olimpijski premieri v Naganu 1998 in na zadnjih igrah v Pyeongchangu 2018 pa so prvo mesto osvojile ZDA.

Švicarke se bodo, kot v Sočiju, borile za bron. Takrat so za tretje mesto premagale Švedsko.

Finalna tekma bo v četrtek, 17. februarja.