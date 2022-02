Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na zimskih olimpijskih igrah v Pekingu so zabeležili najmanj primerov okužb z novim koronavirusom. Kitajski prireditelji so danes sporočili, da so potrdili tri nove okužbe, od tega dve na letališču v Pekingu, ena oseba pa je bila pozitivna v olimpijskem mehurčku.