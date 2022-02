To bodo najbolj vroči trenutki zimskih OI

Zimske olimpijske igre so tu. Navkljub številnim preglavicam, ki jih tudi v svetu športa povzroča pandemija, naši športniki ostajajo osredotočeni in dobro pripravljeni. Njihovi številni uspehi nas povezujejo, da v slogi navijamo in se veselimo njihovih zmag. Tudi tokrat ne bo drugače. To so trenutki, ki jih na olimpijskih igrah v Pekingu ne smete zamuditi.

Olimpijske igre Peking 2022 na platformi NEO V času olimpijskih iger so za obstoječe in nove naročnike pripravili posebno akcijo, v okviru katere si lahko paket NEO zagotovite celo po polovični ceni in tako brezskrbno spremljate tekme na več zaslonih. Preverite ponudbo paketov. Samo na platformi NEO bo uporabnikom na voljo posebna tematska podstran Olimpijske igre Peking 2022, na kateri bodo zbrane vse olimpijske športne kategorije in pripadajoče vsebine iz različnih TV-programov. Podstran bo na voljo od 4. februarja, in sicer na TV, spletu in mobilni platformi. Poiščite želene vsebine in se prepustite olimpijski mrzlici.

Ni razloga, da si ne bi ogledali vrhuncev ZOI Peking

Kar 7.717 kilometrov zračne razdalje nas loči od prizorišča olimpijskih iger v Pekingu. Preračunano v časovno razliko je Peking sedem ur pred nami, vseeno pa bo večina tekem potekala v takem terminu, da si jih bomo brez večjega prilagajanja lahko pogledali tudi pri nas. Če bi katero od tekem zamudili, pa je tu vedno možnost ogleda nazaj ali snemanja oddaj, ki jo svojim naročnikom paketov NEO omogočajo pri Telekomu Slovenije.

Slovenski športniki v Pekingu Foto: OKS

Telekom Slovenije je dolgoletni podpornik Olimpijskega komiteja Slovenije. Vsako leto s ponosom in veseljem namenjajo del svojih sredstev razvoju in podpori slovenskih športnic in športnikov. Njihovi dosežki so namreč tisti, ki združujejo in nam vsem rišejo nasmehe na obraze.

Otvoritvena slovesnost je vedno svojevrsten spektakel, ki ob umetnostno dovršenih predstavah poskrbi za udaren začetek olimpijskih iger, ki ga zaznamuje prižig olimpijskega ognja. Ni dvoma, da ob vsem vloženem trudu organizacijskega odbora tudi tokratna otvoritev gledalcev ne bo pustila ravnodušnih. Slovesnost ob začetku olimpijskih iger v Pekingu si boste lahko ogledali 4. februarja ob 13. uri po našem času.

Poiščite olimpijske vsebine z glasovnim upravljanjem Daljinec NEO. Foto: Bojan Puhek Da bo vaša izkušnja gledanja vrhuncev olimpijskih iger še boljša, si jih oglejte s pomočjo platforme NEO. Ta prinaša novosti, ki bodo vašo izkušnjo gledanja televizije dvignile na višjo raven. Iskano vsebino zdaj najdete hitro in preprosto – z glasovnim ukazom, prek hitrega menija ali sklopa Moj TV. Za glasovno upravljanje na daljincu NEO pritisnite gumb z mikrofonom, ga držite in ob tem recite npr. "olimpijske igre" in šele nato spustite gumb. Z izkušnjo NEO lahko vsebine iščete tudi po žanru, ki vas najbolj pritegne, pa naj so to filmi, športni dogodki, dokumentarni filmi, serije, telenovele, otroške vsebine ali novice.

Več razlogov za slavje na državni praznik?

Najbolj gledani dan tokratnih olimpijskih iger bo v Sloveniji najverjetneje 8. februar. Slovenski državni praznik nam lahko tokrat postreže celo z medaljami. Ker bo to za večino dela prost dan, si bodo mnogi med vami zagotovo lahko ogledali tekme, ki bodo na razporedu od zgodnjega jutra pa do 13. ure.

Žan Košir Foto: Guliverimage

Že ob štirih zjutraj bo na vrsti moško deskanje na snegu, disciplina paralelni slalom. Za medaljo se bodo potegovali kar štirje predstavniki Slovenije: Žan Košir, Tim Mastnak, Rok Marguč, Tit Štante. Če boste začetne kvalifikacije prespali, pa boste do finala zagotovo že budni. Ta bo na vrsti ob 9. uri po našem času.

Ob pol desetih si boste lahko ogledali individualno tekmo v moškem biatlonu na 20 kilometrov. Na njej se bo za odličje potegoval Jakov Fak, ki se že lahko pohvali s številnimi zavidljivimi dosežki. Zagotovo se bomo lahko tudi tokrat z njim veselili novih uspehov v biatlonu.

Anamarija Lampič bo na tekmi smučarskega teka, v disciplini sprint prosti slog nastopila ob 9. uri po našem času. Po kvalifikacijah, četrtfinalu in polfinalu bo finale sprinta na sporedu ob 12.47.

Oglejte si tekmo z zamikom ali pa jo celo posnemite Telekom Slovenije je dolgoletni podpornik Olimpijskega komiteja Slovenije. Zaradi zgodnje ure deskanja na snegu in prekrivanja biatlona s smučarskim tekom si vam ni treba beliti las. NEO vam omogoča hitro in preprosto iskanje vsebin, ki si jih lahko ogledate do sedem dni nazaj. Če boste uporabili ogled nazaj, pa si tekme vseeno ne boste utegnili ogledati v kosu, lahko z ogledom nadaljujete tudi kasneje, ko boste znova imeli čas. Opcija "nadaljujete z ogledom" vam omogoča, da ob ponovnem ogledu nadaljujete tam, kjer ste nazadnje prenehali. Prav tako vam NEO omogoča časovni zamik, s katerim lahko zaustavite oddajo, ki je trenutno na sporedu, in z ogledom nadaljujete kasneje. Si želite tekmo ogledati tudi po izteku možnosti za ogled nazaj, torej po sedmih dneh? S platformo NEO lahko tekmo, serijo, oddajo ali film posnamete in jo shranite v Knjižnico, nato pa si vsebino oglejte, ko imate čas. Posnetki vas bodo čakali v Knjižnici do 30 dni.

Dan za biatlon in smučarske skoke

Jakov Fak Foto: Guliverimage

Sobota bo še en dan, ko si boste brez težav ogledali tekme tudi v dopoldanskem času. 12. februarja bosta na sporedu kar dve tekmi, obe z dobrimi obeti za olimpijske stopničke. Ob 10. uri bo na sporedu biatlon, kjer se bo v moški disciplini sprint na 10 kilometrov ponovno pomeri Jakov Fak. Že ob 12. uri pa bo sledila skakalna poslastica. Na veliki skakalnici se bodo v svetovni konkurenci pomerili slovenski orli: Anže Lanišek, Lovro Kos, Timi Zajc, Cene Prevc in Peter Prevc.

Timi Zajc Foto: Sportida

Naj vas NEO opomni, kdaj bodo na sporedu vrhunci ZOI Ste se že odločili, katere od vrhuncev olimpijskih iger si želite ogledati? Da ob vseh drugih obveznostih ne boste pozabili na ogled tekem, ki jih ne želite zamuditi, si lahko na platformi NEO nastavite opomnik. Sami lahko izberete, koliko časa pred začetkom tekme in na kakšen način naj vas NEO opomni na ogled izbrane vsebine. Uživajte ob ogledu, skrbi pa prepustite popolni izkušnji NEO.

Možnost medalje tudi pri skakalkah

Dan po otvoritveni slovesnosti, 5. februarja, bodo na vrsti smučarski skoki v ženski konkurenci. Na srednji skakalnici se bodo ob 11.45 pomerile tudi članice slovenske reprezentance: Nika Križnar, Ema Klinec, Urša Bogataj in Špela Rogelj. Posebno dober obet predstavlja izjemen uspeh Nike Križnar, ki je z nedavno zmago v Willingenu, kjer je poletela kar neverjetnih 151 metrov, postavila svoj osebni, slovenski in celo nov uradni svetovni ženski rekord.

Nika Križnar Foto: Sportida

Na srednji skakalnici pa se bodo za medalje potegovali tudi moški skakalci. Tekma bo na razporedu v nedeljo, 6. februarja, s pričetkom ob 12. uri.

Še nekaj vrhuncev, ki jih ne gre zamuditi

V ponedeljek, 7. februarja, bo najprej na sporedu ženski veleslalom. Prva vožnja se bo začela že ob 3.15, medtem ko bo čas druge vožnje bolj naklonjen slovenskim gledalcem. Ta se bo namreč pričela ob 6.45. Istega dne si boste lahko v dopoldanskih urah ogledali še smučarske skoke v moški konkurenci. Naši orli se bodo na srednji skakalnici potegovali za mešano ekipno zmago. Tekma bo potekala ob 12.45 po našem času.

16. februarja nikar ne izpustite ekipnega šprinta v teku na smučah. Anamarija Lampič in Eva Urevc se bosta za zmago potegovali že ob 10. uri dopoldne, finale pa bo na sporedu dve uri kasneje.

Anamarija Lampič Foto: Guliverimage