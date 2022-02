Slovenci po odličje na tekmo, kakršne na OI še ni bilo

Na olimpijskih igrah na Kitajskem je danes prav poseben dan. Prvič v zgodovini tekmovanja se bodo za odličja skupaj borili smučarski skakalci in skakalke. Slovenske barve bodo na premierni olimpijski tekmi mešanih ekip na srednji skakalnici zastopali olimpijska prvakinja Urša Bogataj, bronasta Nika Križnar, četrti Peter Prevc in deveti s posamične tekme Timi Zajc. Slovenci so v najožjem krogu favoritov za zlato kolajno. Tekma se bo začela ob 12.45.

Zgodaj popoldne po slovenskem času se bo začela premierna olimpijska preizkušnja mešanih ekip na srednji skakalnici, na kateri bo slovenski kvartet osrednji favorit za najvišja mesta. Ženski del ekipe sestavljata olimpijska prvakinja Urša Bogataj in bronasta Nika Križnar, moški del pa prav tako najvišje uvrščena skakalca s posamične tekme Peter Prevc, ki je zasedel nehvaležno četrto mesto, in Timi Zajc, ki je bil v nedeljo deveti.

Na tekmi bo nastopilo deset ekip, varovanke in varovanci Zorana Zupančiča in Roberta Hrgote bodo imeli številko devet. Nastopili bodo še Kitajci, Kanadčani, Čehi, Rusi, Poljaki, Japonci, Norvežani, Nemci in Avstrijci.

Slovenski skakalci so na ekipnih tekmah (moštvenih) na OI osvojili dve odličji. Matjaž Debelak, Miran Tepeš, Primož Ulag in Matjaž Zupan so bili na veliki skakalnici v Calgaryju leta 1988 srebrni, Peter Žonta, Primož Peterka, Robert Kranjec, Damjan Fras pa so bili na veliki skakalnici v Salt Lake Cityju leta 2002 bronasti.

Današnja preizkušnja se bo začela ob 12.45. Poskusna serija bo ob 11.30.

Olimpijske kolajne slovenskih smučarskih skakalcev in skakalk

