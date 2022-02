"Slovenci so si zlato zaslužili v vsakem primeru, nekateri pa so izkoristili ponujeno"

"Nekateri so vzeli, kar jim je bilo ponujeno, naši pa zasluženo zmagali. Nihče jim ne more nič očitati, saj so bili vsi vrhunsko pripravljeni."

"Nekateri so vzeli, kar jim je bilo ponujeno, naši pa zasluženo zmagali. Nihče jim ne more nič očitati, saj so bili vsi vrhunsko pripravljeni." Foto: Guliverimage

"Po prvi diskvalifikaciji sem bila šokirana, ker vem, da Sara Takanaši ni nikoli izstopala s kakšnimi posebnostmi pri dresih. Vsak vedno išče rezerve, ampak ona ni bila nikoli 'sporna' glede tega. Ko so se diskvalifikacije kar vrstile, pa mi sploh ni bilo več jasno, kaj se dogaja. Vse skupaj je bilo kar malo zmešano. Naši so si zlato zaslužili v vsakem primeru, saj so res dobro skakali, je pa res, da so z vsemi diskvalifikacijami malo uničili evforijo," o ponedeljkovi olimpijski preizkušnji mešanih ekip, ki se je po vseh kolobocijah končala s slovensko zmago, pravi nekdanja skakalka Eva Bastardi. Verjame, da bodo tudi dosežki deklet s posamične tekme fantom dali še nekaj dodatnega zagona za tekmi na veliki skakalnici.

Skakalci Urša Bogataj, Nika Križnar, Peter Prevc in Timi Zajc so v ponedeljek postali premierni olimpijski prvaki na tekmi mešanih ekip. Slovenska zasedba je za več kot sto točk premagala kolektiv iz Rusije in za več kot 150 točk tretjo ekipo iz Kanade.

Če so bili Slovenci v vlogi favoritov za naslov olimpijskih prvakov, pa Kanadčanov na stopničkah ni pričakoval nihče. A ti so s pridom izkoristili pravo zmešnjavo, ki se je dogajala v zabojnikih, v katerih poteka pregled opreme tekmovalcev. Že po prvem skoku je bila zaradi neustreznega dresa diskvalificirana Japonka Sara Takanaši, takoj za njo še avstrijska veteranka Daniela Iraschko-Stolz, nato Nemka Katharina Althaus - Nemci se na koncu sploh niso uvrstili v finale -, v finalu pa je sledil šok še za obe norveški predstavnici, diskvalificirani sta bili še Anna Odine Stroem in Silje Opseth. Upi favoritov za kolajne so tako kopneli iz skoka v skok.

Ne le pri številu diskvalifikacij, težavo vidi tudi v tem, da so se spravili na dekleta

Slovenci so vse kontrole prestali brez diskvalifikacije, zmagali bi tudi, če ne bi bilo nobene diskvalifikacije v ekipah, ki so se uvrstile v finale. V tem primeru bi na drugem mestu končala Japonska.

"Moram priznati, da sem bila šokirana že po prvi diskvalifikaciji, ker vem, da Sara Takanaši ni nikoli izstopala s kakšnimi posebnostmi pri dresih. Vsak vedno išče rezerve, ampak ona ni bila nikoli 'sporna' glede tega, tako da sem bila zelo presenečena. Ko so se diskvalifikacije kar vrstile, pa mi sploh ni bilo več jasno, kaj se dogaja. Diskvalifikacije se tu in tam zgodijo, a da se jih zgodi toliko, in to ravno na olimpijskih igrah ... Ne vem, mene je vse skupaj res presenetilo. Druga težava, ki jo tukaj vidim, pa je, da so se spravili na dekleta, ki smo že tako bolj čustvena in nas take stvari bolj prizadenejo kot moške. Hudo mi je bilo, ko sem videla, kako se Takanašijeva objokana opravičuje. Verjetno je bila že zgoraj na robu solz," je bila nad potekom ekipne mešane tekme presenečena nekdanja smučarska skakalka Eva Bastardi (dekliško Logar, op. a.).

Eva Bastardi je olimpijske igre okusila v Sočiju, kariero pa končala leta 2017. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Naši so si zaslužili, nekateri pa so izkoristili ponujeno"

Olimpijka iz Sočija ne skriva tega, da jo je skrbelo, da bi se zgodili zapleti tudi v slovenski ekipi. "Ko se je govorilo, da je Urša dolgo časa notri, me je res zaskrbelo. Ker vem, da je stresno za tekmovalca, če te toliko časa nekdo maltretira, pa tudi če te na koncu 'spusti čez'. Takrat nimaš istega rituala za drugo serijo, ker se ti mudi na skakalnico. A Urša je to vrhunsko izpeljala. Če si v taki formi, kot je ona, je vse skupaj manj stresno. Vedela sem, da imajo naši precej prednosti, to zlato so si zaslužili v vsakem primeru, saj so res dobro skakali, je pa res, da so z vsemi diskvalifikacijami malo uničili evforijo. Zgodilo se je, kar se je. Vse skupaj je bilo kar malo zmešano. Nekateri so vzeli, kar jim je bilo ponujeno, in do kolajn prišli po spletu okoliščin. Našim ne more nihče nič očitati, saj so bili vsi vrhunsko pripravljeni in zasluženo zmagali."

Tako dobre, da niso potrebovale sreče. "Morda so dekleta pobrala še kaj za nas za nazaj."

Za skakalke je olimpijskih nastopov konec. Dvakratna olimpijska prvakinja Bogatajeva je v Džangdžjakovu osvojila vse, kar se je osvojiti dalo, in se pridružila Tini Maze po številu zimskih zlatih olimpijskih kolajn. Tudi Križnarjeva se bo v domovino vrnila z dvema odličjema, na posamični tekmi je skočila do brona. Odličen ekipni uspeh sta s petim in devetim mestom potrdili Ema Klinec in Špela Rogelj.

Urša Bogataj je osvojila dve zlati kolajni, Nika Križnar pa zlato in bron. Foto: Anže Malovrh/STA

"Še vedno sem kar malo brez besed. Priznam, da mi ob vseh posnetkih v oko še vedno pride kakšna solzica, saj mi je še vedno tako neverjetno, da se je to res zgodilo. Slovenke smo bile vedno blizu na večjih tekmovanjih, vsaj ena je bila, od katere bi lahko kaj pričakovali, a se nam nikoli ni hotelo nasmehniti vsaj malo sreče, da bi se kateri izšlo. Letos so dekleta prišla res tako dobro pripravljena, da ne vem, koliko je bila sreča sploh potrebna. Prišla so tja in vzela, kar so si zaslužila in za kar so garala. Končno so imela tudi ustrezne pogoje znotraj reprezentance, bila so res dobro pripravljena, sproščena, pa tudi zelo povezana. Morda so še za nas za nazaj kaj pobrala (smeh, op. a.)," je nad uspehi slovenskih skakalk na 24. zimskih olimpijskih igrah navdušena naša sogovornica, ki upa, da bodo ti pozitivno vplivali tudi na moško zasedbo na veliki skakalnici.

"Mislim, da so dekleta s tem tudi malo dvignila fante, pa čeprav z njimi niso tako povezana, kot so med seboj, saj trenirajo in večinoma tekmujejo ločeno. A uspehi te dvignejo, dajo še nekaj pozitivne energije, da greš še bolj na vso moč v samo tekmo." Foto: Anže Malovrh/STA

Verjame, da bodo uspehi skakalk dvignili skakalce

Skakalci se bodo v boj za odličja podali še dvakrat. V soboto na posamični tekmi in v ponedeljek na ekipni. "Mislim, da so dekleta s tem tudi malo dvignila fante, pa čeprav z njimi niso tako povezana, kot so med seboj, saj trenirajo in večinoma tekmujejo ločeno. A uspehi te dvignejo, dajo še nekaj pozitivne energije, da greš še bolj na vso moč v samo tekmo," je prepričana 30-letnica, na opazko o tem, da se dekleta počasi vračajo domov, medtem ko bodo fantje še kar nekaj časa v Aziji, pa odgovarja:

"Lepo bi bilo, če bi imela ekipno tekmo. A še vedno so ženski skoki, v primerjavi z nekaterimi športi s tradicijo, precej mlada disciplina. Nisem prav veliko starejša od teh deklet, pa sem del tiste generacije, ki je najprej tekmovala v celinskem pokalu, kar nekaj časa čakala svetovni pokal, potem mladinsko svetovno prvenstvo, nato smo dočakale še člansko, čeprav samo z eno tekmo, pa pred osmimi leti olimpijske igre. Te stvari potrebujejo čas, vemo pa, da o tem odločajo predvsem nekateri starejši funkcionarji."