Shiffrinova želi nastopiti na smuku: Na kolajne ne merim več, a ...

Ameriška smučarska zvezdnica Mikaela Shiffrin, ki je na olimpijskih igrah v Pekingu v obeh svojih paradnih tehničnih disciplinah odstopila in presenetljivo ostala brez medalj, je napovedala nastop tudi na smukaški preizkušnji, če ne bo v zadnjem trenutku prišlo do kakšne spremembe. Na današnjem zadnjem treningu je sicer dosegla 17. čas.

Kot je povedala po treningu, trenerji lahko vselej rečejo, da morda ni vredno in si je bolje vzeti dan počitka in ob tem dodala: "Lepo bi bilo tekmovati, a na olimpijske igre ponavadi res ne greš le za to, da bi ti bilo lepo."

"Na medalje ne merim več, skušam le vsak dan dati najboljše od sebe"

Shiffrinova, sicer specialistka predvsem za tehnične discipline, je še povedala, da bi si želela nastopiti tudi zato, ker si je kot enega od ciljev zadala tudi, da bi v Pekingu tekmovala v vseh alpskih disciplinah. Po odstopih tako v slalomu kot v veleslalomu je nato do cilja prišla vsaj v superveleslalomu, kjer pa je končala na devetem mestu.

"Na medalje ne merim več, skušam le vsak dan dati najboljše od sebe," je še dodala vodilna smučarka v letošnjem svetovnem pokalu.

Zadnji trening je sicer dobila Švicarka Joana Hählen, 23 stotink pred Nemko Kira Weidle in 59 pred Norvežanko Ragnhild Mowinckel, medtem ko je bila najboljša letošnja smukačica, Italijanka Sofia Goggia četrta. Maruša Ferk Saioni je bila 25., Ilka Štuhec pa 30.